Znáte ovocné octy? Nepodceňujte jejich výběr při dochucování.

Nakládat a zavařovat s lihovým octem

Ikdyž existuje několik druhů octu, lihový ocet je nezbytný pomocník, jehož pozice v kuchyni je téměř neotřesitelná. 8% ocet najde nejlepší uplatnění při zavařování a nakládání. Okurkový nálev se bez něj neobejde stejně jako konzervace dalších produktů ze zahrady či farmářských trhů. Některé tradiční octy jako třeba Bzenecký ocet obsahují i další látky jako například estragon či karamel, které vůni i chuť vašich domácích nálevů výrazně ovlivní. Ocet však vybírejte obezřetně, ať vás nepřekvapí rozměklé, šedé a chuťově úplně jiné okurky, než jste byli zvyklí. Přečtěte si několik tipů v užitečném rádci.

Salátovým zálivkám vévodí jablečný ocet

Recepty na pokrmy ze studené kuchyně mají svá specifika. Čerstvé a křupavé ingredience v různých zeleninových salátech potřebují většinou chuťově zvýraznit. Pro tento úkol je nejvhodnější jablečný ocet. Jeho výraznější, ostrá chuť dodá zálivkám patřičný šmrnc a například ke grilovanému masu tak získáte vynikající přílohu. A i v grilovací kuchyňské disciplíně si jablečný ocet najde své místo. Použijte ho na marinády při nakládání masa, především toho vepřového. Odvděčí se vám křehkými sousty a jemnou chutí. Co by to bylo za grilování bez palety různých dresinků? S jablečným octem bude jejich příprava rychlá a efekt dokonalý. Ke kvalitnímu oleji přidejte bylinky, sůl, pepř a v kombinaci s jablečným octem se nemusíte bát použít ani všechny druhy hořčice, česnek, kopr, a dokonce i med. Téměř dvě stovky dalších zajímavých receptů najdete na blogu o vaření s octem, kde novými recepty přispívají známé foodbloggerky.

Příprava salátů už nemůže být jednodušší. Se speciálním salátovým octem s chutí bylinek můžete v kuchyni doslova čarovat. Přitom kouzlo správného dochucení salátů spočívá ve směsi lihového a vinného octa v kombinaci s vyváženou chutí vybraných bylinek. Zapomeňte na nevydařené experimenty, salátový ocet pouze smíchejte s kvalitním olivovým olejem a špetkou cukru a jedinečnou zálivku můžete ihned servírovat vašim hostům.

Bílá a červená symbolizují vinný ocet

Oba druhy vinného octa se uplatní především ve studené kuchyni. Receptům z ryb, mořských plodů či středomořské kuchyni bude slušet ocet z bílého vína. Naopak ten z vína červeného je určen spíše do zálivek, omáček nebo domácích majonéz. Jak vybrat vhodný typ octa pro různé druhy jídel najdete přehledně v tomto rádci.

Balzamikový ocet servírujte s jídlem přímo na stůl

Výborně se totiž výborně hodí k finálnímu dochucování pokrmů přímo na talíři. A to díky jemnější, lehce nasládlejší chuti než najdete u jiných octů. Můžete jím zakápnout připravené čerstvé ovoce, balzamikový ocet ozvláštní dezerty a zmrzlinu nebo jej zkombinujte s různými druhy sýrů. Najdete ho ve dvou podobách. Originál Balsamico ocet z Modeny dochutí pravé italské rizoto, tradiční italské caprese, zajímavě změní chuť čerstvých jahod, které můžete podávat s čerstvým sýrem. A s octem Balsamico crema s jemnou sladkokyselou chutí v podobě husté krémové polevy finálně dozdobíte dezerty, zmrzliny nebo také sýry.

Inspirujte se novými recepty od oceňovaných českých food bloggerek v magazínu www.milujemeocet.cz.