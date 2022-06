Značka Pampers vybavuje plenky kapsou proti kakamitě a pomáhá miminkům

Značka Pampers se proto rozhodla usnadnit rodičům péči a uvádí na trh novinku – svoje plenky Pampers Pants vybavila novou kapsou Stop & Protect proti protečení. A navíc nákupy Pampers teď opět pomáhají! Zakoupením Pampers v Tescu až do 7.června nyní automaticky přispějete na nákup hnízdeček pro předčasně narozená miminka v perinatologických centrech. Pomoc doručí organizace Nedoklubko.

Kouzelná kapsa, která zachytí každou kakamitu

Nově vybavené plenkové kalhotky Pampers disponují speciální kapsou, která je umístěna v zadní části plenky. Ta v případě hrozící kakamity zachytí obsah plenky tak, aby zabránila jejímu protečení a prosáknutí. Díky tomu se už nemůže stát, že by plenka propustila tekutinu až mimo plenku. 360stupňový střih plenky se navíc dokonale přizpůsobí každému tělíčku. Plenka se sama roztáhne tak, aby nevznikaly žádné mezery, ze kterých by mohla tekutina protéci na nohy či záda vašeho děťátka. Protečení v oblasti nohou pomáhá předcházet i zesílená dvojitá ochrana na nohavicích. Kromě toho nabízí plenky až 12hodinovou ochranu před protečením, takže je oceníte i na dlouhé cesty nebo během spánku. Boční švy plenek jsou také snadno roztrhnutelné, takže jednoduše a rychleji přebalíte i aktivní miminko. Samozřejmostí je také superabsorpční jádro plenek, které zajišťuje ochranu dětské jemné pokožky před podrážděním.

Téměř třetině rodin už kakamita narušila výlet

Posláním značky Pampers je pomáhat zlepšovat každodenní život dětí i jejich rodičů vysoce kvalitními produkty, kterým mohou plně důvěřovat. Podle loňských průzkumů značky Pampers je strach z protečení plenky, neboli kakamity, druhou největší starostí rodičů v Evropě, hned po strachu z absence místa k přebalení na veřejnosti. Velká kakamita také umí rodičům pěkně zavařit – téměř třetina dotázaných uvedla, že se museli vrátit domů z výletu dříve, než plánovali, a 35 procent tvrdí, že větší protečení plenky může nepříjemně narušit spánek nebo hru dětí. Průzkum také ukázal, že 41 procent rodičů by se cítilo jistěji, pokud by existovalo řešení, které pomáhá kakamitě předejít. A ve Velké Británii by 55 procent rodičů pociťovalo menší úzkost během pobytu s dítětem venku, pokud by věděli, že mají k dispozici řešení proti kakamitě. Díky revoluční kapse je toto riziko nyní sníženo na minimum, vy se již nemusíte obávat velkého úniku a můžete si naplno užívat radostné chvíle s vaším miminkem. Nová funkční vychytávka bude dostupná u plenek Pampers Baby Dry, Pampers Premium Protection a Pampers Night Pants, u všech velikostí kromě 8.

Nákupem Pampers dopřejete klidný spánek předčasně nerozeným miminkům

Díky spolupráci Pampers a Nedoklubka bylo už do českých perinatologických center v minulosti předáno 74 hnízdeček Neobed a 70 klokánkovacích dek. Další jsou však pořád potřeba! Symbolickou šanci je darovat má teď každý, kdo nakupuje v obchodech Tesco. Na pořízení hnízdeček zvaných Neobed přispěje automaticky každý, kdo si v Tescu do 7. června zakoupí jakýkoli výrobek Pampers. Tak si pište do kalendářů, kdy se vypravit na nákup zásob pro vašeho drobečka, protože každý nákup se počítá. Vyzkoušejte třeba právě nové plenkové kalhotky Pampers Pants s kapsou Stop & Protect.