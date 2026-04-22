Zlaté prsteny, které si hrají se světlem. Nová kolekce FORMÉ od KLENOTY

V hlavní roli samotné zlato
V této kolekci jsme se rozhodli nechat vyniknout samotný materiál. Místo kamenů přichází ke slovu zlato – jeho struktura, lesk a schopnost odrážet světlo. Broušené plochy diamantovými noži a jemné rytiny vytvářejí efekt, který se proměňuje s každým pohybem ruky. Prsten tak nepůsobí staticky, ale živě – reaguje na světlo i na způsob nošení. Inspiraci jsme našli ve zlatnické technologii, která byla populární v 90. letech, ale prstenům jsme dali současnou podobu – čistší a výraznější.
Dvě polohy, mezi kterými si můžete vybrat
Kolekci FORMÉ jsme navrhli tak, aby nabízela dvě výrazné polohy. Na jedné straně stojí širší, strukturované prsteny, které fungují jako statement šperk. Stačí jeden a máte hotovo. Na druhé straně jsou jemné, úzké varianty o šířce 2 a 3 mm. Ty snadno zapadnou do každodenního stylu – do práce, na schůzku i na večer.
Pravidla neexistují: kombinujte a vrstvěte
Prsteny FORMÉ jsme od začátku navrhovali jako variabilní a unisex. Můžete je nosit samostatně, ale jejich skutečný potenciál se ukáže ve vrstvení. Kombinujte různé šířky, textury i barvy zlata. K jednoduchému outfitu přidejte několik jemných prstenů vedle sebe, nebo naopak zvolte jeden výrazný kousek, který bude dominovat.
Šperk, který se přizpůsobí vám
Kolekce FORMÉ dnes nabízí 19 různých vzorů ve třech barvách zlata a postupně ji budeme dál rozšiřovat. Věříme, že šperk by neměl určovat, kdo jste – ale naopak se přizpůsobit vám. A právě tak jsme FORMÉ navrhli. Jako kolekci, která dává prostor vašemu stylu a umožňuje vám ho každý den definovat trochu jinak.