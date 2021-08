Život s Kaufland Card je plný zážitků

Pět šťastných výherců z červnové soutěže se projelo na svých nových elektrokolech přímo s Jaromírem Jágrem. Užili si také odpolední zážitkový program a své jezdecké dovednosti si zdokonalili pod dohledem dvojnásobného mistra světa v biketrialu Pepy Dresslera.

Výherci se projeli na svých nových elektrokolech s Jaromírem Jágrem.

Výherci z červencové soutěže se mohou těšit kromě chytrých hodinek značky Garmin a oblečení od značky Nike i na trénink s Václavem Noidem Bártou, který je nejen skvělý zpěvák a skladatel, ale také vášnivý sportovec. Program bude doplněn o odborné poradenství a diagnostiku běhu.

Výherci si užili odpoledne plné zážitků.

O co můžete soutěžit v srpnu? O hokejový zážitek a mobilní telefon pro ty nejnáročnější. Pět vylosovaných získá hlavní výhru – VIP vstupenky na hokejový zápas Rytířů Kladno s Jaromírem Jágrem a iPhone 12 Pro Max 128 GB, na který si můžete vše na památku natočit! Dalších 50 výherců obdrží poukázku na nákup zboží v prodejnách Kaufland v hodnotě 1000 Kč.

Podmínkou zapojení do soutěže je členství ve Věrnostním programu K-Card a také registrace do měsíční soutěže na www.kaufland.cz/kauflandcard/soutez, kde najdete i kompletní pravidla. Poté stačí, když v termínu od 1. do 31. 8. nakoupíte v Kauflandu a při placení načtete svoji K-Card.

Užijte si s K-Card srpnovou slevu na celý váš nákup.

Do věrnostního programu se za rok a půl jeho existence zapojilo již přes 1,7 miliónu zákazníků, kteří mohou využívat akční slevy a slevové kupóny na míru, nejrůznější výhody od partnerů programu (například u OMV, Vodafonu, Eonu atp.) a další zajímavé benefity, které se neustále rozšiřují. Založte si i vy vaši Kaufland Card. Nakupujte tak s radostí a vyhrávejte nezapomenutelné zážitky!