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Zimní rituál, který zahřeje: nová kolekce waterdrop® IMMUNITY

Komerční sdělení
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Když se venku stmívá už odpoledne, hledáme drobnosti, které tě povzbudí nebo potěší. waterdrop® proto představuje limitovanou kolekci IMMUNITY: tři zimní příchutě Microdrinků s vitaminem C a zinkem, které si připravíš v teplé, studené i perlivé vodě. Pitný režim se tak stane rituálem jen pro tebe.

Hydratace, která hřeje

Kolekce IMMUNITY rozšiřuje rodinu Microdrinků o receptury vytvořené přímo pro chladné měsíce. Kostku hodíš do hrnku teplé vody, zamícháš a máš hotový nápoj bez cukru, který zahřeje v kanceláři, po procházce i večer na gauči. Z běžného zvyku se tak stává malý hřejivý rituál, který zapadne do každého dne bez ohledu na jeho tempo. Chutná i studený nebo s bublinkami, takže si ho přizpůsobíš podle nálady.

Tři příchutě pro chladné dny

CRANBERRY ACEROLA: výrazná ovocná dvojice, ve které se svěžest brusinek potkává s kyselkavými tóny aceroly.

GINGER LEMON: vyvážené spojení hřejivého zázvoru a svěžího citronu.

SPICED PLUM: plná chuť švestek s jemným náznakem koření, inspirovaná zimními nápoji.

Každá kostka obsahuje vitamin C a zinek, které přispívají k normální funkci imunitního systému. Vitamin C navíc přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání a zinek k normálnímu metabolismu makroživin. Ke kolekci patří i dvoustěnný Nerezový Hrnek s víčkem v barvě citronu, brusinky nebo švestky.

Pohyb, umění a chvíle pro sebe

Péče o sebe nekončí u hrnku. Inspiraci najdeš i v místech s vlastním příběhem, kde se pohyb, zpomalení a vizuální zážitky přirozeně propojují. Jedním z nich je Wannieck Gallery v centru Brna, prostor pro výstavy, setkání i lekce pohybu. A protože k pohybu patří i hydratace, ve Wannieck Gallery Cafe najdeš waterdrop® ve stálé nabídce.

Kolekce IMMUNITY je limitovaná a koupíš ji na waterdrop.cz a v prodejnách waterdrop® jen po omezenou dobu.

Více informací najdeš na www.waterdrop.cz.

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