Zimní rituál, který zahřeje: nová kolekce waterdrop® IMMUNITY

Hydratace, která hřeje
Kolekce IMMUNITY rozšiřuje rodinu Microdrinků o receptury vytvořené přímo pro chladné měsíce. Kostku hodíš do hrnku teplé vody, zamícháš a máš hotový nápoj bez cukru, který zahřeje v kanceláři, po procházce i večer na gauči. Z běžného zvyku se tak stává malý hřejivý rituál, který zapadne do každého dne bez ohledu na jeho tempo. Chutná i studený nebo s bublinkami, takže si ho přizpůsobíš podle nálady.
Tři příchutě pro chladné dny
CRANBERRY ACEROLA: výrazná ovocná dvojice, ve které se svěžest brusinek potkává s kyselkavými tóny aceroly.
GINGER LEMON: vyvážené spojení hřejivého zázvoru a svěžího citronu.
SPICED PLUM: plná chuť švestek s jemným náznakem koření, inspirovaná zimními nápoji.
Každá kostka obsahuje vitamin C a zinek, které přispívají k normální funkci imunitního systému. Vitamin C navíc přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání a zinek k normálnímu metabolismu makroživin. Ke kolekci patří i dvoustěnný Nerezový Hrnek s víčkem v barvě citronu, brusinky nebo švestky.
Pohyb, umění a chvíle pro sebe
Péče o sebe nekončí u hrnku. Inspiraci najdeš i v místech s vlastním příběhem, kde se pohyb, zpomalení a vizuální zážitky přirozeně propojují. Jedním z nich je Wannieck Gallery v centru Brna, prostor pro výstavy, setkání i lekce pohybu. A protože k pohybu patří i hydratace, ve Wannieck Gallery Cafe najdeš waterdrop® ve stálé nabídce.
Kolekce IMMUNITY je limitovaná a koupíš ji na waterdrop.cz a v prodejnách waterdrop® jen po omezenou dobu.
Více informací najdeš na www.waterdrop.cz.