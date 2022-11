Zhubla jsem 46 kilogramů, je ze mě úplně jiný člověk

„Už jsem byla bezradná a hledala všemožná další řešení, až jsem našla stránku OB Kliniky. Tuto možnost mi doporučil i můj prakticky lékař. Odhodlala jsem se a objednala na konzultaci,“ říká Jitka, nyní spokojená maminka malého synka.

Na OB Klinice provádějí bariatrické operace, které pomáhají při léčbě obezity. „Když jsem se dostavila poprvé na kliniku, byla moje váha děsivých 131 kg a bála jsem se operace. Ale moc mi pomohl přístup personálu, vše mi bylo jasně vysvětleno a věděla jsem, co mě čeká během operace, ale i po ní,“ popisuje Jitka.

Bariatrická operace vám pomůže udržet si vysněnou váhu

„Pacienti mají před bariatrickou operací řadu různých obav. A často se setkáváme s dotazy typu: To již nikdy nebudu moci jíst, co mám rád? To již nikdy nebudu moci jít do restaurace a dát si běžnou porci? Jak bude reagovat okolí, když budu jíst jen malé porce? Bojí se i, jak zvládnou rodinné oslavy a tak podobně,“ říká Mgr. Iva Belasová, psycholožka OB Kliniky, která je důležitým členem multidisciplinárního týmu odborníků připravujícího pacienty na zákrok. Většina těchto obav je po operaci rozptýlena a režim pacienti zvládají ve většině případů bez zásadních problémů. „Stravování po bariatrické operaci je pro většinu pacientů výrazně jednodušší než držet běžnou nízkoenergetickou dietu. Oni totiž zhubnout umí, ale problém mají s dlouhodobou udržitelností nižší váhy. A v tomto jim může bariatrická operace výrazně ulehčit život,“ vysvětluje psycholožka.

Na OB Klinice provedli lékaři Jitce bandáž žaludku. Bandáž žaludku se řadí mezi nejméně invazivní bariatrické operace. Během operace se umístí regulativní gastrická bandáž, která reguluje průměr zaškrcení žaludku. Pacient může jíst již za několik týdnů po operaci prakticky vše, ale v menším množství. Ve chvíli, kdy se potravou zaplní menší horní část žaludku, má pocit sytosti. Potrava pak plynule projde bandáží do další části žaludku. Bandáž žaludku tak nijak nenarušuje proces trávení a vstřebávání stravy. Provádí se co nejméně invazivně, laparoskopicky.

Jitka získala svůj vysněný život

„Je ze mě úplně jiný člověk, užívám si, kolik kusů oblečení mám najednou na výběr, cítím se úžasně, ani pořádný pohyb už pro mě není noční můra. Jsem nyní na váze 85 kg a je to pro mě neskutečné, užívám si každé lichotky na mou nynější postavu, a to je a byl pro mě i takový další motor v hubnutí,“ pochvaluje si Jitka.

Po velkém úbytku váhy zůstal Jitce velký převis kůže na břiše, a ani přes cvičení se ho nedokázala zbavit. Podstoupila proto plastiku břicha, tzv. abdominoplastiku.

„Plastika břišní stěny je chirurgický zákrok, který provádíme v celkové anestezii a trvá přibližně 2 až 3 hodiny. Vedeme při něm řez v tzv. bikiny linii. Jde o křivku spojující obě kyčle tak, aby ve spodním prádle nebo plavkách nebyla výsledná jizva viditelná. Princip abdominoplastiky spočívá v tom, že uvolníme kůži břišní stěny s podkožím a tukem a oddělíme pupek od okolní kůže. Následně zpevníme břišní svaly, kůži i s podkožím vypneme a její přebytek odstraníme,“ vysvětluje plastický chirurg Martin Skála.

„Jsem se zákrokem u doktora Skály velice spokojená, konečně jsem na dovolené měla poprvé v životě dvojdílné plavky,“ pochvaluje si Jitka.

Více informací najdete na www.obklinika.cz.