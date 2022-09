Ženy, teď je čas pečovat o sebe. Pomůže vám regenerace organismu

My ženy často sebe odsouváme až na poslední kolej. Dětem podstrojujeme a my ani nemáme čas si v klidu vypít kávu. Přes každodenní povinnosti večer zjistíme, že jsme pro sebe za celý den nic neudělali. Změňte to! Začněte o sebe pečovat dříve, než se narůstající stres projeví ve formě nějakého zdravotního neduhu. Tělo nám tak totiž říká: „Tak už konečně zastav!“ Nenechte to tedy dojít tak daleko. Investicí do svého zdraví pomůžete nejen sobě, ale pak ve výsledku i svým nejbližším. I v letadle totiž musíte jako první nasadit kyslíkovou masku sobě, abyste mohli pomoci jiným.

Regenerace organismu speciálně pro ženy

Regenerace organismu je přirozený proces, během kterého se obnovují buňky v našem těle, mysl se čistí od stresu a předchází se tak nemocem. Sami ale tomuto procesu bráníme v jeho funkci nadměrným stresem, špatnou životosprávou a nedostatkem spánku.

Jak svému organismu v regeneraci pomoci? Snažte více spát, méně se stresovat s věcmi, které stejně nemůžeme ovlivnit, a ideálně doplňte svůj jídelníček o správné doplňky stravy.

Unikátní směs bylinek

Ideální volbou je tříměsíční kúra s přírodním doplňkem stravy SHAYA, který je speciálně určen pro nás ženy. Pomůže regenerovat náš organismus a vrátit do našeho života energii. Napomáhá zvládat stresové situace, snižuje únavu a podporuje regeneraci ženských orgánů, zejména v období přechodu. Dokonce se můžete těšit na stimulaci libida.

SHAYA je unikátní směsí bylinek, které jsou dávkovány přesně tak, aby se navzájem podporovaly a společně vám pomohly se zase cítit skvěle. Proč tříměsíční kúra? Naše tělo potřebuje na regeneraci dostatek času. Nic není dobré uspěchat.

Více informací a kompletní seznam ingrediencí včetně jejich účinků najdete zde. Jedná se o opravdu silný doplněk stravy, ze všech z řady Strom života obsahuje SHAYA nejvíce různých přísad. A co je to ten Strom života? Rodina šesti regeneračních doplňků stravy, které vám komplexně regenerují organismus a vrátí do vašeho života energii a pohodu.

NATURAMEDICIN SE

Kvalitní přírodní doplňky stravy jako SHAYA vyrábí mezinárodní společnost NATURAMEDICIN SE, která si stanovila jako své poslání zkvalitňovat životy všech lidí. Doplňky stravy vyrábí na základě vlastních receptur a dlouhodobých zkušeností s bylinkami z celého světa.

