Zdeňka se zbavila bolesti zad a navíc má prsa, po kterých toužila

„Už dlouho jsem totiž cítila, že to tak chci. Chci si ulevit, nehrbit se, nenosit dvě podprsenky při sportu a necítit se stále jako v kazajce. Chtěla jsem si užívat sport bez bolesti. Nedokázala jsem si ani představit, že bych někam vyrazila bez podprsenky,“ říká Zdeňka. Tohle všechno si přála změnit.

„V té chvíli mě napadalo hodně věcí.“

První konzultace proběhla na pražské pobočce MEDICOM Clinic u lékaře MUDr. Michala Pulse. Ten podle Zdenčiných slov o zákroku mluvil profesionálně a všechno jí dopodrobna vysvětlil. „Od začátku jsem v něj měla plnou důvěru,“ svěřuje se Zdeňka.

Když přišel den D a ona se chystala na zákrok, cítila velkou nervozitu. Bála se možných komplikací, všech těch jehel, kanyl a drénů a co všechno bude muset vydržet. Co když se jí výsledek nebude líbit? V té chvíli ji napadalo hodně věcí.

Operaci ale samozřejmě zvládla. „Byla jsem šťastná, že ji mám za sebou. A dojímalo mě, že mi opravdu začíná život bez těch hnusných prsou,“ vypráví Zdeňka.

Také prostředí kliniky na ni působilo úžasně. Sestry byly skvělé a empatické. Jídlo výborné. Dokonce na pokoji mohla sledovat Netflix. Úplně jako v hotelu!

Rekonvalescence pak trvala dva až tři měsíce, kdy Zdeňka nechodila do práce a hodně se šetřila. Komplikace s vnitřními stehy, které její tělo nechtělo vstřebat a vypuzovalo je, také nakonec dopadly dobře. Nyní po čtyřech měsících už zase sportuje a žije normálně.

„Teď jsem opravdu spokojená.“

Než se Zdeňka poprvé podívala do zrcadla, byla trochu ve stresu, co že to vlastně uvidí. „Bála jsem se podívat, dotknout se. Když jsem pak otevřela oči, cítila jsem se v rozpacích, protože otoky způsobovaly různé asymetrie,“ popisuje Zdeňka. Lékař ji ale upozornil, že je to zcela normální. A že výsledek může zhodnotit po dvou měsících. „A měl pravdu – moje nová prsa byla boží!“ přitakává s úsměvem.

Dneska jí konečně prsa drží na jednom místě. Zdeňka už doma ráda chodí bez podprsenky a hlavně se konečně líbí sama sobě. „Teď jsem opravdu spokojená, protože mám to, po čem jsem dlouho toužila,“ říká.

Lidé ve Zdenčině okolí, kteří o zákroku nevěděli, její změnu většinou přisuzovali zhubnutí. Ano, skutečně shodila tři kila, ale spíš proto, že po operaci příliš nejedla. O dalším zákroku zatím Zdeňka nepřemýšlí. Věří ale, že s věkem nějaký přijde – ať už to bude operace víček, nebo lifting. Když už existují takové možnosti, tak proč se neomladit a necítit se dobře.

„Ženám, které o zmenšení poprsí také uvažují, bych chtěla vzkázat, že pokud po tom toužíte tak moc, jako jsem toužila já, určitě neváhejte. Je to složitý zákrok, ale výsledek stojí za to. Dva měsíce rekonvalescence jsou v celém životě jen zlomek času, který rychle uteče,“ dodává spokojeně Zdeňka.

MUDr. Michal Puls, CSc., MEDICOM Clinic

Paní Zdeňka na naši kliniku přišla s požadavkem na zmenšení prsou. Byla typickou klientkou takové operace. Prsa měla pokleslá s lehkou asymetrií. Nejen, že ji velká prsa omezovala při sportu, navíc jí zatěžovala páteř. Z toho důvodu byla redukční mammaplastika velkým přínosem nejen po estetické stránce, ale především po té zdravotní. Podle nákresu jsem redukoval kožní kryt, posunul dvorce do zvýšené polohy a nakonec vymodeloval nový tvar poprsí. Z levého prsu jsem odebral 180g tkáně a z pravého 185g, tím jsem vyrovnával lehkou asymetrii. Operace v celkové narkóze trvala 2 hodiny a vše proběhlo bez komplikací.

