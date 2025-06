Zbavte se obezity a prodloužíte si život

Pro ženy je benefitem i fakt, že shození nadbytečných kilogramů může výrazně zvýšit možnost otěhotnění a pro všechny by pak mohl být významným motivátorem fakt, že zhubnutí o více než polovinu snižuje úmrtnost v průběhu pěti let a zvyšuje kvalitu života až 95 % pacientů. Potvrzují to ti, kterým se s pomocí odborníků podařily shodit desítky kilogramů.

Zeptáte-li se obézních lidí, zda se pokoušeli někdy v životě zhubnout, dostanete téměř vždy stejnou odpověď: „Mnohokrát. Vyzkoušel/a jsem řadu diet a vždy se mi povedlo pár kilogramů shodit, ale po čase se vrátily zpět a k nim ještě něco navíc.“ Bludný kruh jo-jo efektu se podaří opustit jen málokomu, a tak se lidé dostávají do spirály neustálého hubnutí a přibývání na váze, které zpravidla vede k vyšším a vyšším váhovým přírůstkům.

Podobný byl i příběh Michala, který zpočátku hledal pomoc pro svého přítele trpícího velkou nadváhou. Postupem času si však uvědomil, že by se mohli vzájemně motivovat a že by i on mohl se svou váhou 127 kilogramů něco udělat. Obrátil se proto na pražskou OB kliniku, kde podstoupil bariatrickou operaci – plikaci žaludku. Díky ní zhubnul až na 72 kilogramů. „Tato váha však pro mě byla hraniční. Necítil jsem se dobře. Teď jsem už dva roky na 80 kilogramech a cítím se skvěle,“ pochvaluje si.

Podobnou euforii popisuje i čtyřiatřicetiletá Martina, která vážila 118 kilogramů. „Cítím neskutečný příval energie,“ popisuje žena, která za necelý rok od operace zhubla 40 kilogramů. „Dříve jsem byla pořád unavená, bolela mě záda a chybělo mi sebevědomí. Teď mám pocit, že mi 24 hodin nestačí a všechny bolesti jsou pryč,“ pochvaluje si nadšeně.

Obezita zatěžuje celou společnost

Právě horšící se zdraví je pro mnoho pacientů varovně zdviženým prstem, kvůli němuž se rozhodnou se svými kilogramy navíc zatočit. „Zdravotní komplikace s obezitou spojené se řeší ve všech zemích vyspělého světa, protože představují velkou zátěž nejen pro toho daného jedince, ale i pro celou společnost,“ vysvětluje MUDr. Petra Šrámková, primářka pražské OB kliniky, která se na péči o obézní pacienty specializuje.

„Naše klinika je největším bariatrickým, bariatricko-metabolickým a metabolickým zařízením v České republice. Provádíme nejvíce bariatricko-metabolických operací v ČR a v jejich počtu se, společně s přidruženými metabolickými výkony, řadíme mezi deset největších pracovišť v Evropě,“ doplňuje přední český chirurg a přednosta kliniky prof. MUDr. Martin Fried, CSc.

Bariatrické operace jsou chirurgické zákroky zaměřené na léčbu obezity, a to zejména v případech, kdy konzervativní metody – například změna jídelníčku, pravidelné cvičení aj. – selhaly. Obecně se dělí na restrikční, při kterých se zmenšuje kapacita žaludku, a malapsobční, u kterých se zmenšuje prostor pro vstřebávání potravy. Některé operace kombinují oba přístupy. Typ operace může doporučit jen lékař-specialista po posouzení zdravotního stavu a problémů konkrétního pacienta.

Žaludek umí lékaři „zabalit“ i zevnitř

„My se na naší klinice zaměřujeme na co nejméně invazivní možnosti léčby obezity,“ říká přednosta kliniky prof. Fried. „Kombinace těchto málo invazivních metod v kombinaci s farmakoterapií by měla, podle nás, představovat budoucnost léčby obezity,“ pokračuje.

Jednou z těchto miniinvazivních operací je i metoda plikace žaludku. Při ní lékaři zavinou pacientovi žaludek podobně jako palačinku a sešijí jej stehy nebo svorkami, čímž se zmenší jeho objem. Pacient se pak musí naučit novému životnímu stylu, který kromě zdravého stravování a zvýšení pohybu, zahrnuje i nutnost konzumovat jen malé objemy jídla i pití v pravidelných časových intervalech. Na základě toho hubne a během několika měsíců může shodit až několik desítek kilogramů. „Obrovskou výhodou této metody mimo jiné je, že žaludek jako orgán zůstává celý, takže pokud by bylo v budoucnu z jakéhokoli důvodu nutné jej vrátit do původní podoby, není to problém,“ vysvětluje prof. Fried.

Nyní tuto operaci provádějí na klinice laparoskopicky, tedy pomocí několika malých vpichů, po kterých zůstanou pacientovi jen zhruba centimetrové jizvičky. „V současné době se po celém světě rozmáhá nový endoskopický způsob plikace žaludku, což znamená, že se zahrnutí žaludku provádí zevnitř,“ říká prof. Fried. Operace probíhá tak, že pacientovi zavedou lékaři v celkové anestezii endoskop do žaludku a jeho pomocí pak operaci provedou. Po takovém zákroku nezůstávají žádné jizvy a pokud nejsou žádné komplikace, může jít pacient už druhý den domů.

„U pacientů, kteří již prodělali laparoskopickou plikaci žaludku, ale po nějakém čase u nich došlo znovu k roztažení žaludku, se nám tato operace jeví jako nejšetrnější, a proto bychom ji chtěli nově vyzkoušet a zavést,“ dodává prof. MUDr. Martin Fried, CSc.