Zázrak jménem Jamón – znáte španělskou specialitu?

Mamut byl obrovský a samotný akt lovení byl poněkud vyčerpávající. Jak chutnalo sušené maso z mamuta nevíme, ale nechme paleolit paleolitem a posuňme se o 30 tisíc let dopředu do současnosti, kdy se sušení masa stalo velmi sofistikovaným způsobem přípravy delikatesy oblíbené gurmány po celém světě.

Jamón (též Jamón Curado – čtěte chamón kurádo) je španělská sušená vepřová šunka. V našich zeměpisných šířkách je známější italská obdoba, které se správně říká prosciutto crudo (prosčiuto krudo). Jamon i Prosciutto se připravují podobně, ale – a korektně uvádím, že je to můj ryze subjektivní názor – Španělé svůj jamon dotáhli k naprosté dokonalosti. Kde Ital se svou top sušenou šunkou San Daniele končí, tam Španěl se základním (alespoň 15ti měsíčním) Jamonem Serrano začíná a jde mnohem dál.

Samostatnou kapitolou jsou pak sušené šunky z červeného tzv. iberského vepře, který nikde jinde než na iberském poloostrově nežije. Na vrcholu gurmánského žebříčku pak stojí sušená šunka z iberského prasátka, které se živí výhradně bylinkami a žaludy tzv. Jamón Ibérico de Bellota.

Názvosloví Jamonu

Pojďme se nyní na Jamon podívat podrobněji. Pokud se podíváte na nabídku sušených šunek poprvé, budete možná trochu zmateni z názvosloví. Buďte v klidu, ani samotní Španělé nemají názvosloví úplně jednotné, ale ono to v podstatě není až tak důležité. Důležité je, jak to chutná, a ne jak se tomu správně říká. Abychom se ale mohli alespoň rámcově zorientovat v nabídce, pojďme si říct pár základních věcí:

Existují dva základní druhy prasátek. Jamonu z bílého prasátka (to je velmi podobné tomu, které žije i u nás) se říká Serrano. Jamonu z černého tzv. iberského prasátka se říka Ibérico. Maso z iberského vepře má jedinečnou vůni i chuť. Barva je nádherně tmavě červená až rubínová. Prasátka mají také tu genetickou zvláštnost, že jim tuk prorůstá hluboko mezi jednotlivá svalová vlákno a maso je tak mimo jiné velmi křehké a zlehka se rozpouští na jazyku.

Každé prasátko má přední a zadní nohu. Přední noze se říká Paleta a zadní noze se říká Jamón. Tady to začíná být trochu matoucí, protože Jamon je zároveň název pro sušenou šunku jako takovou, ale nenecháme se zmást. Pokud se setkáte s pojmem Jamon paleta Serrano pak vězte, že je to jednoduše přední noha z bílého vepříka a Jamon Serrano by měla být zadní noha z téhož vepříka.

Velmi důležitým parametrem je pak délka zrání. Udává se v měsících, a to minimálně 8, běžně dostupné špičkové Jamony pak zrají až 36 měsíců. U opravdu výjimečných produktů Manchado de Jabugo Eduarda Donata to může být až 48 měsíců.



U iberského vepře je pak také důležité, čím se prasátko živí. Tzv. Ibérico de cebo (ibériko de sebo) jsou vepři krmení běžným organickým způsobem. Ibérico de bellota je pak již zmíněný top produkt. Aby se Jamonu Ibérico mohlo říkat de bellota, musí producent splnit řadu věcí. Iberští vepříci žijí výhradně venku a celé období tzv. Montanery (cca říjen až březen) tráví na loukách tzv. Dehesách v dubových hájích, kde se živí výhradně bylinkami, divokými olivami a hlavně žaludy (bellota je španělsky žalud). Během tohoto období musí vepřík výhradně z této potravy přibrat minimálně 45kg. Na výsledné chuti je to pak velmi znát. Ibérico de bellota je výjimečná a pravda také dosti drahá delikatesa, ale alespoň jednou za život by ji měl ochutnat každý. Někdy se také můžete setkat s názvem „Ibérico de recebo“. Ten se používal v případě, že vepř iberský během Montanery přibral méně než potřebných 45kg a bylo tedy potřeba ho dokrmit běžným organickým krmivem. Nicméně stejně jako třeba u podvodů s extra panenským olivovým olejem tady byly objeveny případy, kdy se tohle maso prodávalo jako de bellota, jakkoliv nesplňovalo podmínky. Samotní poctiví výrobci, kterým tihle nepoctivci škodili, si pak v podstatě vynutili zrušení této kategorie.

Často se také v názvosloví můžete setkávat s výrazy jako Reserva, Gran Reserva či Bodega. Pro začínajícího gurmána to může být matoucí, ale vězte, že to není nic jiného než další název nám již známého parametru délky zrání a je pěkně po Španěsku zmatený:

U bílého prasátka (Serrano) znamená Bodega zrání 9-12 měsíců, Reserva u zadní nohy 12 – 15 měsíců a u přední nohy pak 8 – 10 měsíců a Gran reserva 15 měsíců u zadní nohy a 10 měsíců u přední. U černého prasátka (Ibérico) se výraz Bodega nepoužívá a Reserva a Gran reserva už je pak stejné jako u Serrana. Nenechte se tím zmást, pořád je to jen délka zrání.

Výrobců Jamonu je nepřeberné množství a i zde je dobré vybírat a ohlídat si kvalitu. Některým zvláště těm nejlevnějším sušeným šunkám z velkých retailových řetězců (ať už celým nohám či baleným vakuovaným plátkům) se raději vyhněte. Mluvím z vlastní zkušenosti, kdy jsem si před mnoha lety zakoupil přední nohu (paletu) v jednom nejmenovaném hypermarketu a dodnes si vybavím šílenou vůni a chuť s dominantními tóny loje. Je to škoda, protože takováto nepříjemná zkušenost vás může svést z krásné cesty objevování famózních chutí různých druhů Jamonů.

Stejně jako v ostatních oborech farmaření a potravinářství se i zde projevil neblahý tlak na cenu a rychlost. Mnozí výrobci začali používat různé chemické konzervační látky, soli a klimatizované chladírny, díky kterým se sice proces zrání zkrátí, a tedy i zlevní, ale bohužel výrazně na úkor kvality a chuti.

Dodavatelé Jamonu, který nabízíme v obchodě se španělskými specialitami Jamonarna, patří mezi několik málo z těch, kteří se stále drží původních po generace předávaných přírodních postupů. V každém našem produktu naleznete pouze maso, nikdy žádná éčka či jiné chemikálie. Také vlastní proces zrání probíhá výhradně v přírodních sušírnách na čerstvém horském vzduchu. Trvá to o něco déle, ale věřte, že výsledek stojí za to.

Jak se Jamon vyrábí?

Přesný postup výroby Jamónu je krásné tajemství, které si mistři svého řemesla pečlivě střeží a předávají po generace. Zjednodušeně si můžeme říci, že má několik fází:

Solení:

Kýty z prasátek se nejprve pečlivě odkrví a zahrabou se do hromady mořské soli. Zde stráví několik dnů v závislosti na hmotnosti - 1kg váhy = 1 den v soli v místnosti, kde se udržuje teplota 0°- 3°C a vlhkost vzduchu 86-95%. Poté se nohy vlažnou vodou pečlivě omyjí od soli.

Odpočinek:

Kýty se nechávají odpočívat další měsíc až dva v chladné místnosti s teplotou 3°- 6°C a relativní vlhkostí vzduchu 80-90 %. Během tohoto období proniká sůl hlouběji do masa, šunka se tak lépe zbavuje přebytečné vody a lépe se tak konzervuje. Získává také hustší konzistenci a sůl rovnoměrně prostupuje celým jamonem.

Sušení a zrání:

V další fázi se kýty přestěhují do tzv. Secaderů, kde jsou vystaveny účinkům čerstvého horského vzduchu po dobu 6 - 9 měsíců ve zde přirozené, a to poměrně vysoké teplotě 15°-30°C. Jamón v této fázi dále vysychá a díky tzv. pocení proniká tuk dovnitř svalových vláken a vytváří tak díky změnám proteinů a tuků typické aroma i neopakovatelnou chuť. V této fázi také obvykle končí zpracování šunky serrano (z bílých prasátek).

Sklep či Bodega:

Kýty jsou v této fázi přemístěny a zavěšeny ve speciálních sklepích tzv. bodegách, kde je zajištěna přirozená cirkulace vzduchu a při teplotě 10°-20°C a relativní vlhkosti 60% - 80 % probíhají v šunce další procesy, na jejímž konci je úžasná chuť a vůně.

Iberská šunka obvykle zraje minimálně 2 roky, svého chuťového vrcholu pak dosahuje za další půl až rok. Rozhodnout, zda-li je již šunka ideálně zralá a vhodná ke konzumaci, je velmi obtížné a dokáží to jen skuteční mistři svého řemesla. V potaz berou nejen váhu, vůni a vzhled, ale také vlastní intuici. Degustace jamonu je skutečný obřad

Co se k Jamonu hodí?

Jamon u nás můžete pořídit buď již jemně nakrájený a vakuově balený, nebo jako celou sušenou nohu. Není potřeba se obávat, jestli ji sami zvládnete nakrájet. Je sice pravda,že Maestro Cortador (to je ten, kdo se krájením Jamónu zabývá profesionálně) je krásná profese, kde se máte co učit prakticky celý život, na druhé straně na to, abyste si doma zkrájeli svoji vlastní sušenou šunku, postačí trocha cviku a několik málo zásad. Na www.jamonarna.cz jsme pro vás připravili podrobný videonávod pro úplné začátečníky.

Co se k Jamonu hodí, je otázka, na kterou existuje spousta odpovědí a pro vás je nejdůležitější vždy to, co chutná právě vám.

Chuťové preference nejen naše, ale hlavně našich zákazníků z tapas baru Café Jamón v Dolních Břežanech nás dovedly k několika doporučením jak začít.

Zjednodušeně můžeme říci, že Jamon se výborně hodí k červeným vínům. Serrano z bílého prasátka k lehčím mladším vínům nižší viskozity, Jamon Ibérico pak k těžším vínům vyšší viskozity, která zrála v amforách či sudech (barrique). V naší nabídce naleznete španělská vína z vinic z oblastí, kde se rovněž vyrábí Jamón, a Španělé moc dobře vědí, proč vše připravují se stejnou láskou, umem a filozofií. Skvěle to k sobě sedí!

Jako příloha je pak nejlepší klasická čerstvá francouzská bageta namáčená v kvalitním olivovém oleji, do kterého můžete přidat trochu čerstvě mletého pepře a balsamico.

Kromě samotné sušené šunky je z prasátek ještě spousta dalších dobrých věcí, jako je klasické chorizo (pálivé – picante nebo nepálivé – dulce), Salchichon Cular (sušený salám jemně pepřený) či Lomo Embuchado (lehce zauzená přírodně sušená vepřová panenka), ale o těch zase někdy příště.