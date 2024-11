ZAVADILKA 2620 PREMIUM WELLNESS: privátní relaxace bez kompromisů

Majitelé se zde zamýšleli nad každým detailem.

Privátní wellness s pětihvězdičkovým standardem

Pokud toužíte po absolutním soukromí, dokonalé hygieně a maximálním komfortu, je ZAVADILKA 2620 místem relaxace přesně pro vás. Wellness je koncipováno jako privátní prostor, který si rezervujete vždy jen pro sebe, což zajišťuje, že vás během pobytu nikdo nebude rušit. Tento koncept přináší návštěvníkům výjimečnou možnost oddávat se relaxaci v naprostém klidu. Odpočívat můžete ve finské sauně, parní kabině nebo ve dvoumístných hydromasážních vanách s programy hydromasáže, perličkové masáže nebo O 2 (Milk) koupele.

V běžných vířivkách voda zůstává stále napuštěná a je čištěna chemickými prostředky a filtrací. To je důvod, proč je tu nenajdete. Namísto vířivek jsou zde dvě dvoumístné hydromasážní vany, které vám na Zavadilce 2620 vždy napustí 300 litry čisté vody pro každou rezervaci. Zajišťuje to nejen hygienickou čistotu, ale i příjemný zážitek z každé koupele. Dokonce si můžete vybrat z nabídky 100% přírodních esenciálních olejů, které vám do vody přidají, aby byl účinek relaxace ještě umocněn.

Hydromasážní vany na rozdíl od klasických vířivek nabízejí také předdefinované zdravotně relaxační programy. Vybrat si můžete uklidňující programy, osvěžující nebo velmi oblíbenou lymfatickou masáž.

Hosté mají k dispozici také sprchovou zónu, kde kromě klasických a dešťových sprch mohou zdatní otužilci využít k ochlazení po sauně polévací vědro a kdo se na to necítí, má k dispozici ochlazovací mlhu. Vodní mlha příjemně obklopí celé tělo zajistí příjemné ochlazení po sauně bez velkého teplotního šoku. Mlžné trysky mají vlastní regulaci teploty a je tedy možné je využít také jako prohřívací.

Design a technologie na špičkové úrovni

Po vstupu do wellness ZAVADILKA 2620 vás obklopí luxusní design, kombinující prvky moderního minimalismu s komfortem pětihvězdičkových spa. Celý prostor je vybaven pokročilými technologiemi, které vám umožní přizpůsobit si relaxační zážitek dle vašeho přání. Chytrá scénická chromoterapie, která dokáže ovlivnit vaši náladu pomocí světelných scén inspirovaných skutečnými přírodními podmínkami, vás zavede do světa dokonalé harmonie a klidu. Osvětlení můžete nastavit tak, aby napodobovalo například západ slunce v Dubajské poušti, východ slunce v Alpách, polární záři nebo noční barevnou scenérii v singapurské zátoce Marina Bay.

Absolutní čistota a soukromí jako hlavní přednosti

Majiteli wellness je kladen obrovský důraz na čistotu a hygienu. Mezi jednotlivými rezervacemi je vždy vyhrazen dvouhodinový časový prostor pro důkladný úklid a dezinfekci celého prostoru a všech technologií, což zaručuje, že každý návštěvník přichází do naprosto čistého prostředí. Tento přístup spolu s možností využívat všechny prostory výhradně pro sebe vytváří naprosto výjimečnou atmosféru soukromí.

Wellness pro dva nebo pro skupinu

Wellness ZAVADILKA 2620 nabízí ideální podmínky pro romantický odpočinek ve dvou, ale prostor je možné rezervovat i pro skupiny až šesti osob. Minimální délka pronájmu jsou 2 hodiny, maximální délka omezena není. Tři hodiny jsou ideální doba, aby si hosté v klidu vše vychutnali a nemuseli hlídat hodinky. Vždy je potřeba si wellness dopředu rezervovat. Pokud zákazníci chtějí využít víkendových termínů, pak ideálně alespoň týden nebo dva předem.

Wellness bez starostí

Přemýšlíte, co si vzít s sebou? Nepotřebujete nic! Župany, ručníky, osušky, saunovací prostěradla, hřejivé deky pro odpočinek i základní hygienické potřeby a kosmetika, stejně jako základní občerstvení jsou pro hosty vždy připraveny v ceně pronájmu. K dispozici je také možnost výběru z příplatkových balíčků občerstvení.

Máte to do jižních Čech daleko? Spojte si návštěvu wellness s ubytováním třeba na víkend. Na stejné adrese se můžete ubytovat v komfortně zařízeném studiovém apartmánu a do wellness to budete mít jen pár kroků přes chodbu.

Jedinečný relaxační zážitek můžete také darovat svým blízkým v podobě dárkového poukazu. Ten je skvělou volbou pro každou příležitost, ať už se jedná o Vánoce, Valentýn, oslavu výročí nebo narozeniny, Poukazy na privátní wellness včetně balíčků s ubytováním jednoduše nakoupíte online na webu zavadilka2620.cz.

ZAVADILKA 2620 PREMIUM WELLNESS, APARTMENT je ideální volbou pro ty, kteří hledají jedinečný zážitek, kde se snoubí moderní technologie, špičkový design a absolutní soukromí. Nechte se hýčkat a dopřejte si pětihvězdičkový relaxační zážitek v jižních Čechách.

Více informací najdete na www.zavadilka2620.cz.