Zákeřní společníci diabetu, kteří mohou vážně zkomplikovat život

Cukrovka často není jedinou nemocí, kterou diabetici trpí. Hlavní příčinou výskytu přidružených komplikací je především špatná kompenzace diabetu, tedy trvale zvýšená hodnota cukru v krvi. „Avšak při dodržování určitých opatření lze některým závažným komplikacím předcházet,“ uvádí doc. MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D., z Ústřední vojenské nemocnice v Praze. „Diabetikům proto doporučuji podstupovat veškeré preventivní prohlídky, vždy konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem a pravidelně kontrolovat hodnoty krevního cukru – ideálně pomocí senzorů, které monitorují glykémie kontinuálně.“ Výzkumy posledních let potvrzují, že kontinuální monitoring glukózy pomocí senzorů přináší výrazně lepší výsledky oproti tradičním glukometrům. Avšak na rozdíl od diabetiků 1. typu si pacienti s diabetem 2. typu musí hradit senzory zcela bez podpory pojišťoven. Situace by se mohla změnit pro pacienty na intenzifikované inzulinové terapii s přijetím novely zákona.

Nadějí je legislativní změna

Senzory jsou dnes běžnou součástí léčby diabetu. Pacienti s diabetem 2. typu si je ale musí hradit sami. Cena je vysoká – senzor na 14 dní vyjde přibližně na 1 700 Kč, ročně na 40 800 Kč. To by mohl změnit připravovaný zákon, který prošel vládou a legislativními výbory a nyní již čeká na schválení parlamentem. Novela by měla rozšířit úhradu senzorů pojišťovnami i pro diabetiky 2. typu na intenzifikované inzulinové terapii. „Pro část pacientů by to znamenalo nejen stabilnější kontrolu nad jejich zdravím, ale také snížení rizika výskytu komplikací spojených s diabetem,“ podotýká doc. Žďárská, Ph.D. Tento krok by navíc dlouhodobě přispěl ke snížení nákladů zdravotnického systému na péči o pacienty s přidruženými chorobami.

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D., Ústřední vojenská nemocnice

Riziko nejen infarktu

Diabetes často provází vysoký krevní tlak a zvýšený cholesterol v krvi – tyto negativní faktory vedou k postižení tepen a zvyšují riziko výskytu řady nemocí cévní soustavy. Pacienti trpí například aterosklerózou – tedy kornatěním tepen, kdy dochází k zužování a uzavírání cév. Ateroskleróza je téměř vždy příčinou vzniku ischemické choroby srdeční. Pacient pak může pociťovat bolest na hrudi, ale ne vždy se symptomy projeví. Úplné uzavření cév je bezprostřední příčinou infarktu myokardu. Riziko srdečního infarktu je u diabetiků dvakrát až čtyřikrát vyšší než u zdravých jedinců, a téměř třetinu nemocných s akutním infarktem myokardu způsobených ischemickou nemocí tvoří právě diabetici.

Když selhávají ledviny

Hlavní příčinou vzniku chronického selhání ledvin u diabetiků je diabetická nefropatie. Vyskytuje se po 10 letech trvání nemoci zhruba u 1/3 diabetiků 1. typu a u 35-40 % diabetiků 2. typu.Jedná se o stav, kdy dochází ke snížení průchodnosti cév a schopnosti ledvin čistit krev. To má v konečném důsledku za vinu úplné selhání ledvin.

Nemocné ledviny navíc často nebolí, takže pacient o nefropatii nemusí vědět až do pozdější fáze onemocnění. V takových případech je odkázán na umělou ledvinu nebo musí podstoupit transplantaci. Důležitým terapeutickým pilířem v prevenci nemoci je pravidelné udržování potřebné hladiny cukru v krvi a krevního tlaku.

Hlavní příčina slepoty

Bohužel i dnes zůstává cukrovka ve vyspělých zemích hlavní příčinou slepoty u lidí po 20. roce života.[4] Zrak se u diabetiků zhoršuje postupně, nenápadně a bezbolestně. Diabetici mají až o 36 % zvýšené riziko výskytu zeleného zákalu a až o 60 % vyšší riziko vzniku zákalu šedého oproti zdravé populaci.[5] Hrozí ale i další nemoc. Onemocnění sítnice známé jako retinopatie postihuje až 45 % diabetiků 1. a 2. typu. Pokročilá a neléčená diabetická retinopatie vede k poškození vidění, nebo dokonce k úplné ztrátě zraku.

Hodnoty pod kontrolou – klíč k úspěchu

Komplikacím spojeným s cukrovkou se nevyhne až 29 % diabetiků.[6] Přesto, že následky jsou mnohdy fatální, lze jim předcházet nebo je zmírnit. Klíčové je pravidelné měření hladiny cukru v krvi, a to zejména u diabetiků na inzulinové léčbě. Pokud dojde ke schválení zákona parlamentem, rozšíří se úhrada diabetických senzorů i pro diabetiky 2. typu na intenzifikované inzulinové terapii. To by pro pacienty mohlo znamenat zlepšení zdravotní péče, ale i celkovou modernizaci přístupu k léčbě diabetu v České republice.