Začněte se hýbat pravidelně. ČPZP vám na vaši snahu přidá 700 Kč

Výčet efektů plynoucích z fyzické aktivity je dlouhý. Ať už se jedná o zlepšení výkonnosti srdečního svalu, hybnosti kloubů, zpevnění kostí a svalstva, snížení stresu nebo pomoc při prevenci řady civilizačních onemocnění. Fyzická aktivita nám přináší psychickou pohodu, zlepšuje kvalitu života a spolu s vhodným jídelníčkem reguluje naši hmotnost.

Začít se sportem nestačí. Je třeba vytrvat

Začít se sportem není samo o sobě takový problém. Řadě lidí k němu odhodlání skutečně nechybí. Nejvíce je to patrné zkraje roku, kdy jsou fitcentra a posilovny plné nových tváří vybavených novoročním předsevzetím „začnu se hýbat a zhubnu“. Důležité je ovšem vytrvat déle než pár týdnů. Optimálně by měl pohyb kombinovat aerobní aktivitu s posilováním – zlepšuje tak kondici a pomáhá spalovat tuky.

„V České průmyslové zdravotní pojišťovně se snažíme klienty k pohybu motivovat i v rámci nabízených preventivních programů. Pro ženy i muže je určen program Pravidelný pohyb spojený s příspěvkem 700 Kč. Pokud milujete plavání, můžete tento příspěvek v letošním roce nově využít i na permanentku do bazénu. K proplacení příspěvku stačí doklad o zakoupení permanentky. Ty mohou být až tři, rozhodující je celková zaplacená částka, která musí být minimálně 1 500 Kč,“ uvádí tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) Elenka Mazurová a dodává, že Česká průmyslová zdravotní pojišťovna myslí i na čerstvé maminky, kterým v programu Žena po porodu přispívá částkou až 1 000 Kč na cvičení po porodu.

Nechce se vám s dokladem na pobočku? Pošlete ho přes aplikaci

Další novinkou, se kterou ČPZP v letošním roce přichází, je možnost proplácení příspěvku nejen na kterékoli pobočce jako dosud, ale rovněž přes mobilní aplikaci Zdraví v mobilu. „Pokud má klient ČPZP tuto aplikaci staženou ve svém mobilu a má aktivovanou Elektronickou přepážku, nemusí chodit s doklady k proplacení příspěvku na preventivní program na pobočku. Stačí, když doklady ofotí a zašle přes aplikaci Zdraví v mobilu,“ vysvětluje mluvčí Mazurová.

Dopřejte radost z pohybu i svým dětem

Nechte své děti, aby si i ony užily radost z pohybu. V České průmyslové zdravotní pojišťovně najdete řadu atraktivních příspěvků, které mohou ulehčit vašemu rodinnému rozpočtu, a zároveň dopřejete svým dětem zdravé sportování. Využít můžete například program na organizované plavecké kurzy pro děti od 0 do 10 let včetně s příspěvkem 1000 Kč, nebo 500 Kč na ochrannou přilbu. Stojí za zmínku, že ČPZP nově snížila věkovou hranici u programu Sportovní kroužky, a to pro děti již od tří let. Původně byl příspěvek 500 Kč určen dětem až od 6 let. Na cvičení pro děti do 2 let včetně ČPZP poskytuje obnos 500 Kč v programu Zdravé dítě.

