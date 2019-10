Začněte myslet minimalisticky a prodlužte životnost svého oblečení

Vědomější přístup k módě není složitý. Stačí když začneme o obsah svých skříní více pečovat. Prodloužíme-li život jen jedné z pěti věcí v našem šatníku o pouhých 10 %, zachráníme 6,4 miliónů tun oblečení ze skládek.

Aby se moderní oděvy lépe přizpůsobily tvaru těla a pohybu, jsou vyráběny z mnohem více pružnějších tkanin než v minulosti, přičemž většina obsahuje syntetická vlákna. To ovlivňuje celkovou kvalitu. Dnes často nedokážeme odolat tlaku rychlých módních trendů, a tak máme pocit, že je třeba měnit šatník každý měsíc. Pokud bychom nakupovali velmi kvalitní, minimalistické kousky a věnovali jim dostatečnou péči, šetřili bychom nejen naše peníze, ale také planetu.

Praní při nízkých teplotách

Praním při nižších teplotách nejen prodloužíme život většiny oblečení, ale také pomůžeme snížit negativní dopad na životní prostředí. Abychom však dosáhli viditelných výsledků i při nízkých teplotách, je zapotřebí používat účinný prací prostředek, jako je například Ariel Allin1 Ultra-Oxi PODS. Látky se z kapslí uvolňují ve správný čas a díky tomu se vypořádají se všemi nečistotami, které způsobují, že oblečení se stává časem vybledlé a šedivé. Dochází tak k optimalizaci praní a zároveň k dosažení ještě vyšší úrovně mimořádné čistoty. Kapsle navrátí i starším kouskům nový život.

Pečujte o své oděvy

Dnešní rychlá móda je po pár použití určena k vyhození a může se tak zdát hloupé investovat do péče o oděvy. O minimalistický šatník se však budete chtít pečlivě starat a prát jej řádně. To neochrání jen vaše věci před nešťastným poškozením, ale také vám to umožní nosit vaše oblíbené kousky po celé roky. Nové kapsle Ariel Allin1 PODS byly speciálně navrženy tak, aby dokázaly čelit výzvám odstraňování nečistot na moderních oděvech. Tkaniny, barvy i vzory jsou čištěny do hloubky na mikroskopické úrovni a bílá je rozjasněna, což pomáhá udržovat oblečení jako nové co nejdéle.

Protřiďte svůj šatník

Udržitelná móda není jen o podpoře značek pomalé módy, ale také o navrácení života již existujícím věcem tak, aby na skládkách končilo méně oblečení. Začít budovat vědomý šatník je jednoduché. Nejprve si udělejte inventuru všeho, co máte. Boty, kabáty, bundy, ponožky, papuče, spodní prádlo, pyžama, kalhoty, sukně, trička – vše vytáhněte, rozložte na postel a roztřiďte. Organizace je základ úspěchu. Vůbec nevadí, pokud se věci na postel nevejdou. Doporučujeme postupovat ve fázích. Asi vám to zabere trochu času, ale stojí to za to. Oděvy, které už nenosíte a jsou lehce opotřebované, můžete poslat dále – prodat je či věnovat charitě. Peníze, které získáte, investujte do kvalitních, eticky vyráběných kousků ideálních pro minimalistickou skříň.

