Za golfem s dětmi do portugalského rezortu Martinhal Quinta

Komplex čítá rozsáhlý výběr 4* soukromě vlastněných luxusních domků a vil, každý s vlastním bazénem a zahradou.

Moderní pokoje jsou jasně osvětlené přirozeným světlem a vybavené moderním nábytkem. V každé kuchyni najdete mikrovlnnou troubu, myčku nádobí a lednici.

Součástí pronájmu vily nebo domku je i přístup do klubové části s dětským klubem Raposinhos pro děti od 6 měsíců do 8 let, M Barem a zmrzlinárnou, restaurací O Terraco s možností snídaně formou bufetu, obchůdkem Deli & Bake a místností pro děti s aktivitami playstation, billiard a dalšími.

Klubový prostor zahrnuje i venkovní bazény a dětské hřiště s trampolínou, pískovištěm a dalšími aktivitami pro děti.

Recepce je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a personál vám může poskytnout informace o službách půjčovny aut a kol v letovisku. Hostům je k dispozici i obchůdek Deli & Bake Market, jehož součástí je malá kavárna a obchod s potravinami.

Více se dozvíte na https://www.martinhal.com/quinta/

Martinhal Sagres Family Resort

Hotely Martinhal se zaměřují především na rodiny, které rády kombinují luxusní dovolenou s pestrými službami zaměřenými na každého člena. Síť hotelů a resortů Martinhal naleznete v nejprestižnějších lokalitách Portugalska – u moře, ve vyhlášených golfových oblastech a samozřejmě v hlavním městě.

Značka Martinhal v sobě snoubí luxus, design a pohostinnost s důrazem na rodinu a její individuální potřeby.

Majiteli značky jsou manželé Chitra a Roman Stern, kteří mají 4 děti. Interview s Romanem & Chitrou Sternovými o značce Martinhal si můžete prohlédnout zde: