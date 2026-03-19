Wolt Market mění modrou za zelenou. Sází na čerstvost a české výrobky

Nová zelená barva není jen vizuální proměnou, ale jasným signálem pro všechny z nás, že Wolt Market je připraven vyřešit každou domácí pohotovost – od chybějících surovin na večeři přes čerstvé pečivo k snídani až po pohoštění pro nečekanou návštěvu, a to s doručením obvykle do 40 minut. Tato změna má také za cíl v aplikace lépe odlišit Wolt Market od ostatních služeb; zatímco modrý Wolt lidé dál využívají jako „obchodní dům v kapse“ pro objednání všeho od večeře až po šampon, zelený Wolt Market, který najdou přímo v jeho nabídce, nyní funguje jako jejich plnohodnotný online supermarket.
„Změna barvy na zelenou pro nás není jen estetickou úpravou. Je to veřejný příslib našim zákazníkům. Chceme, aby Wolt Market byl první volbou, když přemýšlejí o nákupu čerstvých surovin, nikoliv jen o rychlém doplnění chybějících zásob, navíc doručených rychle a pohodlně,“ říká Nuget, šéf Wolt Marketu.
Čerstvost jako hlavní priorita
Sortiment dnes stojí především na čerstvých potravinách. Každodenní závoz ovoce a zeleniny, rozšířená nabídka chlazeného zboží, pečivo od lokálních pekařů, maso z regionálních chovů nebo výběrová káva z českých pražíren. Mezi oblíbené položky patří například bio avokáda, Strabena rajčata, mléčné výrobky z Farmy Struha nebo maso od Maso Klouda.
Nechybí ani řemeslné pečivo z Zrno zrnko, zmrzliny a dezerty od La Zmrzka nebo produkty značky Můj jogurt. Nabídka připomíná pečlivě vybraný farmářský obchod, jen s tím rozdílem, že dorazí až ke dveřím.
České značky na jednom místě
Wolt Market dlouhodobě spolupracuje s českými výrobci. V aplikaci tak zákazníci najdou produkty značek Countrylife, Prager, Donuter, Vilgain nebo Miners Coffee.
V Praze je dostupná i lokální specialita, vejce CocoKarl bez chemie z ekologického chovu s volným výběhem v oblasti Praha Dubeč. V nabídce jsou také čerstvé saláty a polévky UGO, hotová jídla od Kolkovny nebo čerstvé pasty, které stačí jen krátce ohřát.
Milovníci originálních chutí ocení craftová piva Nachmelená opice, kreativní české limonády Něcojako nebo širší výběr bezlepkových a vegetariánských produktů včetně tofu Sunfood a zdravých snacků.
Kromě šíře sortimentu se Wolt Market soustředí také na to, aby špičkový servis nebyl jen pro vyvolené. „Naší vizí je pohodlí, které si může dovolit kdokoli. Kombinujeme čerstvost, rychlost a kvalitu s férovou cenovou politikou, aby si nákup bez front a těžkých tašek mohl dopřát opravdu každý,“ vysvětluje Nuget.
Nákup bez čekání a bez tašek
Hlavní výhodou zůstává rychlost a jednoduchost. Nákup dorazí obvykle do 30 až 40 minut od objednání, bez plánování a bez tahání těžkých tašek. Wolt Market je dostupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu přímo v aplikaci Wolt, kde zákazníci vyřeší kompletní nákup na jednom místě, od základních surovin až po speciality pro gurmány.