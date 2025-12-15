Westfield Černý Most přináší kouzelné Vánoce plné zážitků

Virtuální sáně vezmou zájemce na jedinečnou vánoční cestu, kouzelnou atmosféru podtrhne tematický fotokoutek a tradiční živý betlém. Nechybí ani služby balení dárků a bruslení na ledě.
Vánoční Westfield Černý Most
Vánoční kouzlo letos překročí hranice naší republiky. Na Central Plaza jej vykouzlí speciální sáně s virtuální realitou. Ty nabídnou unikátní zážitek a dobrodružnou cestu, která ukáže, jak se Vánoce slaví v různých částech světa, a potěší nejen děti, ale i jejich rodiče.
Sváteční chvíle s blízkými si mohou návštěvníci zachytit ve vánočně laděných foto koutcích. Ti, kteří úspěšně nakoupí dárky, mohou zároveň využít službu balení s motivy inspirovanými vánoční Westfield tematikou. Pro členy věrnostního klubu Westfield je tato služba zcela zdarma. Jako vánoční dárek můžete zakoupit dárkovou kartu, se kterou se určitě netrefíte vedle.
Na lední show, která je s Westfield Černý Most úzce spjata, se letos mohou návštěvníci těšit v lednu. Oblíbená podívaná proběhne v pátek 30. ledna a potěší dospělé i školáky v den pololetního vysvědčení.
Výstava ledových soch
Pod vedením uznávaného mistra ledového umění Adama Bakoše promění tým 28 řezbářů z celé Evropy, doplněný dvacítkou pomocných „skřítků“, 95 000 kilogramů ledu v kouzelný svět Ice Magic, který si zamilují děti i dospělí. Tato jedinečná výstava ledových soch oživí ve druhé polovině prosince prostor u západního vstupu a potrvá až do 15. března 2026. Návštěvníci se mohou těšit na mistrovská díla z ledu od oblíbených pohádkových postav až po osobnosti kouzelného Westfieldlandu.
Adventní dílničky
Během adventních víkendů si návštěvníci mohou v čase od 12:00 do 16:00 vyrobit vlastní vánoční dekorace. Děti i dospělí si vyzkoušejí různé techniky a vytvoří například ozdoby na stromeček, balicí papír, vánoční přání nebo korálkový náramek. Všechny výrobky vznikají z upcyklovaných materiálů, jako jsou odstřižky látek či nevyužité korálky, a díky tomu si návštěvníci odnesou skutečně originální kousek s přidanou hodnotou.
Venkovní kluziště
Od listopadu je u západního vstupu otevřeno také oblíbené venkovní kluziště, které zpestří nejen adventní období. Kluziště je otevřeno každý den. Od pondělí do čtvrtka si můžete zabruslit od 9-20 hod, v pátek a o víkendu pak ještě o hodinu déle. Každé úterní odpoledne se mohou děti registrované ve věrnostním klubu zúčastnit lekcí bruslení s profesionálními trenéry. Kluziště bude v provozu do 31. prosince. Po novém roce pak bude opět otevřené od 1. ledna až do konce února, v závislosti na počasí.
LEGO stromeček
Westfield Černý Most letos rozzářil také unikátní LEGO stromeček. Návštěvníci v rámci akce BUILD TO GIVE mohou složit srdíčko ze stavebnice LEGO a zavěsit ho na strom. Společnost LEGO následně promění finální počet srdíček ve stejné množství darovaných stavebnic, které poputují tam, kde jsou nejvíce potřeba – například do nemocnic nebo dětských domovů. O adventních víkendech navíc proběhnou LEGO dílničky.
Živý betlém a večerní nakupování
Živý betlém bude k vidění od 15. do 18. prosince, denně od 11:00 do 17:00. Pro ty, kteří nestíhají vánoční nákupy, připravilo centrum ve dnech 21. až 23. prosince speciální Christmas Night Shopping. Během těchto večerů mohou zákazníci využít prodlouženou otevírací dobu obchodů až do 22:00.
Přijďte si užít kouzelný advent do Westfield Černý Most! Sledujte webové stránky a sociální sítě centra, kde naleznete aktuální program.