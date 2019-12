VZPoura úrazům: Bezpečnost dětí je naše priorita. Úrazům lze předejít

V ČR bývá ročně ošetřeno s úrazem na 350 tisíc dětí ve věku do 14 let. Když si to člověk představí jako jedno město přibližně o velikosti Brna plné zraněných dětí, je to až děsivé. Mnoha úrazům se přitom dá snadno zabránit bezpečnou úpravou prostředí a zodpovědným chováním dětí i dospělých.