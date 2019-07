Po celé čtyři dny můžete sledovat práci street art umělců, kteří budou před vašima očima přetvářet objekty výstaviště ve velkoformátové malby. A chybět nebudou ani trpaslíci.

Tradičně největší pozornost návštěvníků výstavy Květy přitahují atraktivní květinová aranžmá, která vytvoří zkušený tým Českého zahrádkářského svazu v hale B (2 160 m²), kterou aranžéři letos vyzdobí na téma „BAROKO“. „Budete se tak moci projít stylovým tržištěm, zámeckou zahradou s bludištěm, chybět nebude ani grota nebo bosket, zákoutí tak typická pro barokní zahrady,“ říká ředitel výstaviště Ondřej Matouš. V další části haly projdete improvizovaným interiérem barokního zámku s hudebním salonkem nebo hodovním stolem či obrazárnou a těšit se můžete i na stylové foto koutky. Jeden z nich bude třeba i v dobové ložnici. „Každoročně se na výstavě Květy představují také specializované základní organizace Českého svazu zahrádkářů, které nebudou chybět ani letos, stejně tak jako poradny vystavovaných květin nebo stánek časopisu Zahrádkář a vinařské posezení s cimbálem,“ doplňuje architektka a projektantka expozice Pavla Švecová. V pátek 19. 7. se můžete podívat na celostátní finále floristické soutěže. Třeba se inspirujete ve vázání barokních kytic, vypichovaných košů a dalších dekorací.

Výstava Květy a Festival umění aneb nejen trpaslíci míří do Lysé. Foto: archiv autor Petr Sudek

Festival umění promění v kreativní centrum halu C. Potkají se tu profesionální i amatérští umělci z mnoha oborů. Malba, grafika, sklo, keramika, porcelán, šperky a další užité umění, workshopy, inspirace. Najdete zde i výstavu černobílých fotografií od autora Petra Bruknera (herce Divadla Járy Cimrmana). Černobílé momentky zachycují například Woodyho Allena, Václava Havla, Jiřího Menzela, Ladislav Smoljaka, Marka Ebena, Medu Mládkovou, Petra Šabacha a řadu dalších osobností. Po celé čtyři dny budou také na objektech výstaviště vznikat velkoformátové malby, o které se postarají renomovaní umělci v tomto oboru – Lukáš Kladívko a Jakub Štark.

Oběma výstavami se jako bílá nit potáhne i příběh trpaslíka. Na výstavě Květy můžete vidět originály trpaslíků z hospitalu Kuks, které zadal vyrobit sochařské dílně Matyáše Brauna hrabě Špork, jehož život je úzce spjatý právě s Lysou nad Labem. Chybět nebude ani expozice trpaslíků z Muzea města Ústí nad Labem, trpasličí workshopy a dětský koutek a venkovní malby na stěnách se také tohoto tématu určitě dotknou. „Na závěr bych určitě ještě zmínila to, že kdo z návštěvníků přijde se svým zahradním trpaslíkem, bude mít vstup zdarma. A nechtěné trpaslíky rádi adoptujeme a předáme do nejpovolanějších rukou ředitele ústeckého muzea, který je přidá do sbírky muzea,“ říká manažerka výstavy Andrea Wolfová.

Přijeďte se podívat, bude to stát za to. Vezměte děti, partnera, mámu, babičku, dědu i trpaslíka a udělejte si prázdninový výlet.