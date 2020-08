Vyhrajte boj s mastnou pletí jednou provždy

Jak poznáte mastnou pleť?

Mastná pleť vzniká kvůli zvýšené aktivitě mazových žláz v kombinaci s viditelně rozšířenými póry. Na pohled je pokožka lesklá, zároveň ale vypadá hrubě a můžu působit až „ušmudlaně“. V pubertě se dívky s mastnou pletí potýkají s nepříjemným akné, to může přetrvávat i do dospělosti, kdy se pod vlivem špatné péče, nezdravé životosprávy nebo hormonální nerovnováhy akné jenom umocňuje. Teď to asi vypadá, že mastná pleť má jenom zápory. Není tomu úplně tak.

Mastná pleť má i svou nespornou výhodu, dokáže si poměrně dobře poradit s tvorbou vrásek. Díky tomu si ženy s mastnou pletí udržují delší dobu mladistvý vzhled. Bez správné péče se ale stejně neobejdete.

Správná péče je základ

Alfou omegou krásné čisté pleti je jednoznačně její dostatečné čištění a u mastné pleti to platí dvojnásob. Největší chybou, kterou můžete udělat, je, když budete používat produkty na bázi alkoholu. Alkohol mastnou pleť vysušuje, což paradoxně pleť ještě více mastí. Ideální volbou je pleťová kosmetika, která má lehkou konzistenci a je bohatá na vitamíny a jiné přírodní látky.

Klíčovou roli hraje vhodný krém na mastnou pleť a pleťové sérum. Tyto dva přípravky by se měly vzájemně doplňovat tak, aby společnými silami dokázaly rychle a efektivně zatočit s nedostatky, které jsou typické právě pro mastnou pleť. Co všechno by tedy tyto produkty měly zvládnout?

Regulace tvorby mazu,

snížení oxidace mazu,

stažení pórů,

vyvážení ekoflóry pleti,

zklidnění

a hydratace.

Jak můžete mastné pleti pomoci?

Ani žádný výkonný krém pro mastnou pleť nedokáže mastné pleti pomoci, pokud si budete sami házet klacky pod nohy. Životospráva a životní styl stav vaší pleti velmi ovlivňují. Kouření, nedostatek pohybu a spánku, ostrá jídla, spousta sladkostí a časté holdování alkoholu se na vaší pleti podepíši okamžitě, a to nejen tam. Všechny tyto „zlozvyky“ se ale dají usměrnit. Všeho s mírou je v tomto případně skvělé pravidlo, kterým byste se měli řídit. Sklenička vína nebo pár kousků čokolády rozhodně není důvod k tomu, abyste si něco vyčítali. Jednoduchá rada tedy zní - pečujte o sebe a starejte se o své tělo. Jakékoliv špatnosti vám totiž dřív nebo později vrátí.

Produkty, za které dáme i ruku do ohně

Jak už jsme zmiňovali, přípravky na bázi alkoholu na mastnou pleť nepatří. Máme tady hned několik značek a produktů, které jsou určeny pro tento typ problematické pleti. Jedná se o kvalitní italskou kosmetiku, která neobsahuje žádné dráždivé složky - parabeny, sulfáty, parafíny nebo minerální oleje.

Diego dalla Palma

Dokonalé spojení vědeckého výzkumu v oblasti kosmetiky a italské kvality. I tak by se dala tato značka definovat. Řada pleťové kosmetiky PURYFYING je speciálně vytvořena pro mastnou pleť se sklonem k akné. Aktivitu mazových žláz krotí aktivní látka bakuchiol, která navíc působí i protizánětlivě. Bariéru pleti chrání probiotický lactobacil, kolagenová vlákna zase brání ve tvorbě vrásek.

Alissa Beauté

Fanoušci této značky kosmetiky budou jásat, protože i na ně v Alissa Beauté mysleli. Produkty z edice PURE SKIN mají velmi lehkou texturu, takže na pleti nezůstává mastný povlak. Jako každé správné krémy na mastnou pleť snižují tvorbu mazu. Zinek a vitamíny z řady B přispívají k hojení a působí protizánětlivě. Pleťové masky patří mezi oblíbené pomocníky při péči o pleť, proto doporučujeme rozhodně masky právě z řady PURE SKIN, ukrývají v sobě totiž zelený jíl, zinek a pyridoxin. Pravidelná aplikace jednou týdně dodá pokožce hydrataci a potřebnou výživu, zároveň se vám stáhnou póry a redukuje se vznik mazu.