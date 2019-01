Vybírání hraček: Jak svému dítěti dopřát tu nejlepší a nejbezpečnější?

Proč jsou hračky důležité?

Hraní s interaktivními hračkami neslouží jen k zabavení, ale také jako prostředek k rozvoji. Většinu dětí bude nejvíc bavit hračka, která vydává zvuky, je nutné u ní vyřešit nějaký problém (skládání, hlavolamy apod.). Je to přirozené. Taková hračka totiž nabízí interakci, a tím pádem i možnost k rozvíjení řady dovedností.

Hračky mohou působit na:

jemnou motoriku (v případě hraček s tlačítky, posunováním apod.)

hrubou motoriku (v případě např. odrážedel)

stimulování smyslů

psychický vývoj

dovednost plánovat

Na co dát při koupi pozor?

Ať už stojíte u regálu v hračkárně, nebo brouzdáte v internetovém obchodě, vždy byste měli vybírat z hraček, které jsou vhodné pro věk obdarovávaného dítka. Pokud totiž vyberete hračku, která je určená pro mladší děti, pravděpodobně pro něj bude příliš snadná a nebude ho bavit. Zvolíte-li takovou, co je naopak pro starší, bude mít problém pochopit, co je jeho úkolem, což může vést i k frustraci z nedokončeného úkolu. A nejen to. V takovém případě je ohroženo také zdraví. Hračky pro starší děti často obsahují malé části, u kterých hrozí spolknutí nebo vdechnutí.

Kde se můžete na kvalitu spolehnout?

V herní laboratoři Fisher-Price odborníci testují hračky, aby splňovaly požadavky na maximální bezpečnost a co nejvíce podporovaly vývoj.

Spolupráce probíhá také s dětmi a jejich rodiči. Protože jsou to právě oni, pro koho je hračka určená a komu musí vyhovovat.

Na hračky pohlíží ze tří hledisek, podle toho, jak působí:

Tělesný rozvoj (smyslové vnímání, hrubá a jemná motorika, zdravé návyky) Kognitivní schopnosti (myšlení, vědomosti, rozvoj jazykových dovedností, kreativita a představivost) Emoce a sociální dovednosti (vztahové dovednosti, komunikační dovednosti, emoce a sebevyjádření, pocit bezpečí a spokojenosti)

Podívejte se, jak vývoj v herní laboratoři probíhá: