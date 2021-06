Vybíráme brýle na čtení

Čtení je běžnou součástí našich dnů, někdy se ale najednou stane, že písmenka se začnou rozostřovat a my musíme vynaložit velké úsilí na to, abychom text přelouskali. Nemá smysl se trápit, je to znamení, že potřebujeme dioptrické brýle na čtení.

Jak poznat, že je na brýle nejvyšší čas?

Písmenka se rozmazávají, vy musíte natáhnout ruce a dát si text dál od očí. Na vině pravděpodobně je přirozený proces stárnutí, se kterým jde ruku v ruce presbyopie. Stárneme totiž nejen my, ale i naše oči.

Přibližně kolem 40. roku věku začne oční čočka ztrácet svou pružnost, oči se tak pomaleji a obtížněji na blízko zaostřují.

Většinou se to snažíme přejít a brýlím se vyhnout, takže si text oddalujeme od očí, až jsou nám i ruce krátké. Jenže oči se stejně rychle unaví a následují třeba bolesti hlavy, únava a bolest očí.

Nejsou pak ty brýle přece jen lepším řešením? Když je vyberete správně, stanou se nejen pomocníkem, ale taky skvělým a hlavně krásným doplňkem.

Víte, že nosit brýle už dávno není ostuda? Vždyť si je pořizují i mnozí lidé, kteří je vůbec nepotřebují, ale slouží jim jen jako módní doplněk.

Jak vybrat ty nejlepší brýle na čtení?

Při výběru brýlí na čtení se často dopouštíme několika omylů. Správně vybrané brýle obnovují ostré vidění na krátké vzdálenosti, měly by být pohodlné, odolné a samozřejmě také pěkné. Čeho se při výběru brýlí na čtení vyvarovat?

Špatně volíme velikost obruby, brýle pak buď tlačí na spáncích, nebo naopak padají . Držte se tedy toho, že by brýle neměly být širší než lícní kosti , oko má být přibližně ve středu očnice a spodní část obruby by se neměla dotýkat pokožky .

. Držte se tedy toho, že by , oko má být přibližně ve středu očnice a . Při výběru obruby zohledněte také počet dioptrií a váš styl . Celorám hraje na tváři dominantní roli, chrání také brýlové čočky, na druhou stranu ohraničuje zorné pole a je taky o něco těžší. Polorám není tak nápadný, je lehčí, na druhou stranu nechrání spodní okraj čočky. Vrtané (bezrámové) brýle jsou elegantní, nenápadné, lehké, ale citlivé na manipulaci.

. hraje na tváři dominantní roli, chrání také brýlové čočky, na druhou stranu ohraničuje zorné pole a je taky o něco těžší. není tak nápadný, je lehčí, na druhou stranu nechrání spodní okraj čočky. (bezrámové) brýle jsou elegantní, nenápadné, lehké, ale citlivé na manipulaci. Tvar brýlí přizpůsobte obličeji . Pro oválný obličej se hodí snad všechny typy brýlí, kulatý obličej zase brýle mohou protáhnout, proto se vyhněte kulatým obroučkám, volte radši ty hranaté nebo geometrické. Ke čtvercovému obličeji se hodí brýle bez obrouček

. Pro oválný obličej se hodí snad všechny typy brýlí, kulatý obličej zase brýle mohou protáhnout, proto se vyhněte kulatým obroučkám, volte radši ty hranaté nebo geometrické. Ke čtvercovému obličeji se hodí brýle bez obrouček Pečlivě vybírejte i barvu obrouček .

. Nezapomeňte na povrchovou úpravu čoček . Jejich tvrzení snižuje náchylnost čočky k poškození, antireflex zase zvyšuje ostrost vidění, snižuje únavu očí, odstraňuje odrazy a odlesky z obou ploch čočky, zvyšuje také propustnost viditelného světla.

. Jejich tvrzení snižuje náchylnost čočky k poškození, antireflex zase zvyšuje ostrost vidění, snižuje únavu očí, odstraňuje odrazy a odlesky z obou ploch čočky, zvyšuje také propustnost viditelného světla. Brýle nevybírejte jen s ohledem na cenu. Kvalitní brýle mohou stát i pár korun, na druhou stranu, drahé brýle nejsou vždy zárukou kvality.

Náš tip: Máte svoje čtecí brýle předepsané od lékaře, ale potřebujete ještě záložní brýle na čtení, které můžete mít kdykoli po ruce? Vyberte si z dioptrických brýlí na čtení 3F s pevnou ohniskovou vzdáleností a stejnou sílou dioptrie na obou čočkách.