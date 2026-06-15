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Vstupte do světa zdravých zážitků v LifeClass Hotels & Spa Portorož

Komerční sdělení
Zažijte dovolenou, která spojuje odpočinek, aktivní životní styl i péči o zdraví.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

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Vstupte do světa zdravých zážitků v LifeClass Hotels & Spa Portorož

Vstupte do světa zdravých zážitků v LifeClass Hotels & Spa Portorož | foto: TMR International s.r.o.

Vstupte do světa zdravých zážitků v LifeClass Hotels & Spa Portorož
Vstupte do světa zdravých zážitků v LifeClass Hotels & Spa Portorož
Vstupte do světa zdravých zážitků v LifeClass Hotels & Spa Portorož
Vstupte do světa zdravých zážitků v LifeClass Hotels & Spa Portorož
12 fotografií

LifeClass Hotels & Spa Portorož ležící na malebném slovinském pobřeží, pouhých 20 kilometrů od Itálie a 7 kilometrů od Chorvatska, představuje ideální místo pro ty, kteří hledají harmonii mezi tradicí, komfortem a moderním wellness.

Resort tvoří šest hotelů – pět čtyřhvězdičkových (Hotel Mirna, Hotel Neptun, Wellness Hotel Apollo, Grand Hotel Portorož a Hotel Riviera) a jeden pětihvězdičkový Hotel Slovenija. Každý z nich nabízí výhled na Piranskou zátoku a jedinečnou atmosféru středomořského pobřeží. Nedávno zrekonstruovaný Hotel Riviera navíc přináší modernizované pokoje a veřejné prostory v atraktivní lokalitě přímo u soukromé pláže a živé promenády.

Pro firemní klientelu je k dispozici kongresové centrum Portus s deseti flexibilními sály jen pár kroků od moře.

Vstupte do světa zdravých zážitků v LifeClass Hotels & Spa Portorož

Tradice dlouhá 800 let a síla pěti přírodních živlů

Více než 170 let tradice pohostinnosti se zde přirozeně propojuje s moderním přístupem k péči o tělo i mysl. Srdcem resortu je Terme Portorož – renomované wellness centrum s bazény s termominerální i vyhřívanou mořskou vodou, komplexem Sea Spa a saunovým parkem o rozloze 1 000 m² se sedmi typy saun.

Vstupte do světa zdravých zážitků v LifeClass Hotels & Spa Portorož

Základem wellness konceptu je více než 800letá tradice využívající pět místních přírodních léčivých faktorů – solanku, solné bahno, termální vodu, mořskou vodu a středomořské klima. Tyto prvky se promítají do procedur, jako jsou středomořské peelingy, detoxikační zábaly nebo thalassoterapeutické masáže.

Resort neustále investuje do inovací. Nově zrekonstruované centrum Wai Thai nabízí autentické thajské procedury pod vedením certifikovaných terapeutů, zaměřené na uvolnění stresu a obnovení rovnováhy.

Hotel Riviera

Aktivní restart pro tělo i mysl

LifeClass podporuje aktivní životní styl během celého roku. Hosté mohou využít širokou škálu aktivit – od cyklistiky s průvodcem, nordic walkingu a jógy u moře až po vodní aerobik nebo dechová cvičení, která využívají blahodárné účinky mořského vzduchu.

Filozofie resortu vychází z motta „A world of Healthy Experiences“ a staví na hodnotách, jako jsou zdraví, pohyb, pozitivní energie, harmonie těla a mysli, inovace a respekt k přírodě i místní komunitě. Důraz na udržitelnost potvrzují i pláže Meduza (4* a Exclusive 5*), které pravidelně získávají ocenění Modrá vlajka za čistotu a kvalitu prostředí

Vstupte do světa zdravých zážitků v LifeClass Hotels & Spa Portorož

Bezpečná oáza na slovinském pobřeží

Přijeďte objevit místo, kde se staletá tradice setkává s moderním wellness přístupem. LifeClass Hotels & Spa Portorož je destinací, která nabízí víc než jen dovolenou – nabízí skutečný zážitek.

Slovinsko dlouhodobě patří mezi deset nejbezpečnějších zemí světa podle Global Peace Index a zve vás jako bezpečná a přívětivá destinace, kde se budete cítit opravdu vítáni.

Více informací najdete na www.lifeclass.net.

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