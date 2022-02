Vítejte na palubě: el nino představuje nové strategické partnery

Úspěšná obchodní společnost el nino parfum reaguje na měnící se podmínky trhu a přichází s novou strategií. Do vedoucích pozic se jí nyní podařilo získat dva zkušené manažery z beauty businessu, kteří nové působení vidí jako náročnou, ale velmi zajímavou výzvu. Jako CEO od 1. dubna 2022 nastupuje Jan Birčák a s sebou přináší více než 20leté zkušenosti ze společnosti Coty. V nové roli se bude podílet na podpoře dalšího růstu firmy a nastavování efektivnějších vnitřních i vnějších procesů v rámci vize moderního retailu.

Spolu s Birčákem posílí tým el nino parfum i jeho bývalá kolegyně z Coty Martina Janssen, která se od 1. března představí na nově zřízené pozici CCO, obchodní ředitelky.

Ondřej Bařina a Luboš Polívka, majitelé společnosti el nino, vysvětlují: „Naše aktivity i počty zaměstnanců rostou. V určitém období vývoje každé společnosti nastává okamžik, kdy je třeba činit strategická rozhodnutí a určit, jakým směrem dále firma půjde. Abychom se vyhnuli roztříštěnosti zájmů a pozornosti, logickým krokem umožňujícím další rozvoj společnosti el nino je tak její posílení o strategického partnera, který zastřeší všechny činnosti a bude se jim plně věnovat.“

Tuto část fungování společnosti z praktických důvodů podpoří nová komerční kancelář v Praze. Běžný provoz i sídlo společnosti el nino nadále zůstávají v Nové Pace, což dosvědčuje i čerstvě zahájená výstavba nové budovy v místní průmyslové zóně.

Ke svému nástupu do čela společnosti el nino parfum Jan Birčák říká: „Přicházím do společnosti, která je velmi úspěšná v tom, co dělá. Má však ještě velký potenciál rozvoje a ten se mi, doufám, podaří podchytit tak, aby reflektoval potřeby současného trhu. Těším se na to, že spolu s celým týmem budu moci přispět k prohlubování vztahů se zákazníky i dodavateli a rozšiřování moderních konceptů společnosti v České republice i mimo ni.“

Společnost el nino byla založena roku 2003 v Nové Pace a dnes se svými téměř 350 zaměstnanci patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele na Novopacku. Je provozovatelem internetových parfumerií v mnoha evropských zemích a vlastní také kamenné prodejny v České republice a na Slovensku. El nino drží certifikace APEK i prestižní známku Ecommerce Europe Trustmark a pravidelně se umisťuje na předních příčkách v různých kategoriích ankety ShopRoku.

