Vítejte doma! Aneb zařizujeme předsíň

Koneckonců, z pěkné a praktické předsíně můžete mít jen radost. A jak na to?

Když není místa nazbyt

Ani v té nejmenší předsíni nesmí chybět věšák. Když potřebujete využít každý centimetr, vyplatí se samozřejmě háčky na stěně. Stojan zbytečně zabírá místo na podlaze.

Kombinace dubu a bílé je zase typická pro skandinávský styl. Zrcadlo Cara, 1999 Kč | foto: Möbelix

To můžete využít spíše na botník. Do úzkých chodeb se skvěle hodí vyklápěcí botníky, které jsou mělčí a navíc pojmou více bot. Jejich nevýhodou však je, že jsou vhodné spíše na jarní a letní obuv: polobotky, tenisky či nízké kotníkové boty.

Elegantní vyklápěcí botník se čtyřmi dvířky pojme až 24 párů bot. Vyklápěcí botník v dekoru Dub Sonoma, 4999 Kč | foto: Möbelix

Žádná předsíň se neobejde bez zrcadla. Do malé místnosti opět zvolte spíše nástěnnou variantu. Také by nemělo mít příliš robustní rám, který by přispíval k dojmu zahlcenosti. Lavice na přezouvání, to už je skutečný luxus, který vyžaduje prostor. Možná se ale vejde malý taburet, který zároveň splní i úlohu dekorace.

Kožený taburet bude luxusním a nadčasovým doplňkem vaší předsíně. | foto: Möbelix

Když centimetry šetřit nemusíte

Rozhodně není od věci, když příchozí vítá vzdušný prostor. Proto, i když máte v předsíni místa dost, ji nepřeplňujte nábytkem. Botník a šatní stěna bohatě postačí. Hodit se bude také lavice, ideálně s úložným prostorem. A pokud nemáte hned v předsíni vstup do šatny, možná oceníte i jednu skříň – v případě, že šatnu nemáte, rovnou skříně vestavěné podél jedné ze stěn. Zvolíte-li hladká jednoduchá dvířka v barvě zdi, nebudete je v předsíni téměř vnímat. Lesklé provedení přispěje k optickému zvětšení prostoru.

Kombinace kovu a masivního dřeva působí lehce industriálním dojmem. Šatní panel Lorenzo, 1399 Kč | foto: Möbelix

Stylová jednotnost

V každém případě zařizujte předsíň tak, aby ladila se zbytkem interiéru. Tíhnete-li k rustikálnímu stylu, možná vyměníte skříň za stylovou starožitnou komodu. Je ideální pro ukládání čepic, rukavic a šál. Pro minimalistu je jasnou volbou jednotná barevnost zvoleného vybavení a minimum zdobných prvků. Milovníci moderního, ale útulného interiéru nejspíš sáhnou po dřevodekoru. V malé předsíni samozřejmě světlém. Pokud fandíte skandinávskému stylu, inspirujte se návodem ZDE.

A nezapomenout na dekorace

Samozřejmě, jste-li zarytý funkcionalista, dekorace nejsou povinnou výbavou předsíně. Ale pokud si potrpíte na „načančaný“ domov, přidejte pár drobností, které hned za dveřmi vykouzlí úsměv na rtech. Můžete zkusit například zrcadla ve tvaru slunce, která jsou momentálně velmi in.