Víte, jak třídit obaly od kosmetických přípravků?

„Všechny prázdné plastové lahvičky není třeba vyplachovat, patří do tříděného odpadu i s uzávěrem. Platí to i pro lahvičky s rozprašovačem, pumpičkou a stlačovacím dávkovačem, pokud jsou z plastu. V případě, že pumpička obsahuje kovové či silikonové části, je nutné ji od lahvičky oddělit a odložit ji do směsného odpadu,“ uvádí vzdělávací web třídímeprokrasu.cz, který vznikl na popud kosmetické společnosti L´Oréal Česká republika ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM.

Nádobky na krémy mohou být nejen z plastu, ale také ze skla. Většinu skleněných produktů můžete odnést do kontejneru na sklo (i s nepatrnými zbytky uvnitř). Do skla můžete vytřídit dokonce prázdnou lahvičku od laku na nehty, parfém či make-up, pozor si ale dávejte na víčka, která je třeba vytřídit podle druhu materiálu do samostatného kontejneru (plasty, kovy, případně směsný odpad, pokud se jedná o kombinaci materiálů).



A co s laky na vlasy?

V České republice stále přibývá také šedých (popřípadě červených) nádob, které slouží k třídění odpadu kovů. Zde můžete odložit tlakové nádoby od sprejů na vlasy, deodorantů a pěn na holení. Pozor si dávejte na to, aby byly nádoby vždy zcela prázdné a nesnažte se je násilně otevírat nebo propichovat.

Je třídění opravdu k něčemu?

Třídit odpad není jen gesto. Je to také občanský počin! Přestože velkou část odpovědnosti nesou společnosti, třídit musí nakonec sám spotřebitel.

Začít musíme každý sám u sebe, doma. Pokud se budete zajímat o životní prostředí a z třídění kosmetických a hygienických přípravků se stane rutina, můžete být vzorem pro své okolí včetně dětí, pro které planetu zachováte tříděním udržitelnou a životaschopnou.

