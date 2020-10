Velký průvodce výběrem vánočních dárků

Pravidlo č. 1 - Nakupte včas

Základní pravidlo k tomu, aby vaše Vánoce byly skutečně plné klidu a pohody je začít s přípravou zavčas. Přestat se honit a stresovat na poslední chvíli. Možná se vám zdá, že je na výběr dárků ještě brzy, ale představte si ten klid, který na vás čeká s pocitem nakoupených potěšení, které už teď ukrýváte v bezpečí vaší skříně. Pak vám zbyde čas dopřát si pohodu u knížky a čaje, zatímco ostatní se budou tlačit v přeplněných obchodech a marně přemýšlet, jestli ten předražený svetr s norským vzorem nevalné kvality opravdu dědečkovi udělá radost. Takhle ne!

Myslete také na to, že s koncem roku přibývá nejen lidí v obchodech, ale přestávají stíhat i dopravci. Proto není radno nechávat online nakupování vánočních dárků na dva týdny před svátky a doufat, že se to nějak stihne. Obzvláště v dnešní koronavirové době je to velký risk. Možná stihne, ale možná vás taky čeká zoufalý výlet na nejbližší benzinku, která bude na Štědrý den vaší poslední nadějí.

Pravidlo č. 2 - Co mají vaši blízcí rádi?

Pokud chcete, aby váš dárek opravdu potěšil, a nehodláte obdarovávat své drahé jen z povinnosti, musíte výběru obětovat nějaký čas a skutečně se zamyslet. O čem váš drahý sní? Jaké jsou jeho záliby? Postěžoval si nedávno, že mu něco chybí? Má nějakou vášeň, která ho baví víc než jiné činnosti? Ano, může to být občas docela bolestivý proces, a ne každý ho hodlá podstoupit. Pak se ale nesmíte divit, že se místo upřímné radosti z dárku dostaví rezervované úsměvy či rozpačitá poděkování.

Někdy stačí vašim blízkým naslouchat. Vědí nejvíc, co by si přáli, a mnohdy to na sebe sami prozradí. Možná se kamarádce líbila ta květovaná halenka, na kterou jste na posledních společných nákupech narazily, ale nechtěla za ni utrácet. Možná teď vyšla nová deska oblíbené kapely vašeho táty, který tak rád sbírá vinyly. Nepostěžovala si náhodou vaše máma, že už tak dlouho nebyla v divadle? Někdo touží po zážitku, jiný upřednostňuje užitečné věci. Buďte pozorní a máte téměř vyhráno. Když darujete osobní a promyšlený dárek, odměnou vám bude nejen vděk obdarovaného, ale sami pocítíte hřejivý pocit u srdce. I to je symbolem Vánoc.

Tip: Víte, že jste hlava děravá a nápovědy od přátel nebo vlastní nápady se vám z ní do druhého dne vykouří? Není nic jednoduššího, než si udělat poznámku do telefonu či diáře. Až se bude blížit vánoční čas, víte, kam sáhnout pro inspiraci. Vytvořte si záložku s tipy na dárky a vždy tak budete mít po ruce poznámky určené právě a jen na nákup dárků.

Pravidlo č. 3 - Praktický dárek nebo něco hezkého?

Poslední věc, která vám zbývá ke zvážení je skutečnost, zda-li chcete dotyčného obdarovat praktickým dárkem, nebo raději zvolíte něco pro potěchu. Vždy záleží na druhu člověka a dané situaci. Pánové, i když vaše drahá reptá na nedostatek kvalitních hrnců, věnovat jí soupravu teflonového nádobí možná nebude nejšťastnější volba. Jestli ale máte doma třeba vášnivou fotografku, vysněný objektiv nebo veselý popruh na její drahocenný foťák vůbec nemusí být špatný nápad. Je to zkrátka trochu věc citu.

Jakým dárkům se určitě vyhnout?

Abychom vám ulehčili vybírání a pomohli předejít trapným situacím, sepsali jsme drobný seznam věcí, na které rozhodně zapomeňte.

● Pomůcky na úklid

Podlahové mopy (i ty sebelepší), vysavače, čističe na žaluzie, stěrky na okna a další propriety k cídění domácnosti se hodí jen pro uklízečku.

● Hubnoucí doplňky stravy

Zaručeně funkční pilulky na hubnutí, dietní koktejly nebo čaje patří mezi velmi netaktní dárky. A to i v případě, kdy si vaše žena na svou váhu stěžuje. To samé platí pro stahovací spodní prádlo. Pozor si dejte i na cvičební pomůcky a činky. Ty můžete darovat skutečně jen blízké osobě, která si takový dar nevyloží jako urážku.

● Nevhodný dárkový poukaz

Vegetariána rozhodně nepotěší kurz domácího uzení, přírodní milovnice outdoorových aktivit zřejmě nezajásá štěstím nad poukazem do solária nebo nehtového salonu. Ani člověk, který se panicky bojí výšek, neocení váš originální nápad v podobě seskoku padákem. Než se rozhodnete pro poukaz, dobře si zjistěte informace o daném člověku.

Odvážné, ale přece riskantní záležitosti

Některé nápady se jeví jako dokonalé do chvíle, než je zrealizujete. A tak je to i s nápady na nejlepší dárky, které ve výsledku tak úplně nejlepší nejsou. Na co si tedy dát ještě pozor?

● Zvířátko

Není náhodou, že se právě po Vánocích plní útulky. Někomu může takový dárek prospět, jinému zadělá na starosti a zkomplikuje život.

● Spodní prádlo

Pokud si nejste jistí velikostí (hlavně u žen), neriskujte. Je jedno, jestli vyberete menší či větší podprsenku nebo kalhotky, průšvih je to vždycky.

● Erotické pomůcky a hry

Doporučujeme jen v případě, že víte, co vaše drahá polovička upřednostňuje.

Velký průvodce dárky

Co všechno před nákupem vánoční nadílky promyslet, jsme si už pověděli. Teď se můžeme zaměřit na konkrétní tipy, kterými vaše nejbližší obdarovat. Věříme, že vám budou inspirací a odlehčí vám trochu od vánočního stresu.

● Dárky pro drahou polovičku

Vánoční dárky pro partnery a partnerky by měly být maximálně osobní. Svou ženu či muže znáte lépe než kdokoliv jiný, proto určitě dobře víte, jaký mají vkus a po čem touží. Jestli ale žádné eso v rukávu nemáte, pomůžeme vám.

U žen nikdy nic nezkazíte kvalitním a krásným šperkem. Ale pozor! Musí korespondovat s její náturou. Pro romanticky založené dámy bude skvělá volba například něžná a hravá Pandora. Náramek s korálky nebo elegantní náušnice určitě zabodují. Moderní ženy upřednostňující minimalistické a praktické šperky pak potěší kousky od Tommyho Hilfigera, Rosefield nebo Paula Hewitta. Zaměřte se i na to, jestli vaše drahá nosí zlato či stříbro, a vyberte podle její preference ten pravý kousek, který ji potěší.

Dobrou volbou bude i některý z parfémů, a to jak pro muže, tak pro ženy. Musíte se ale dobře trefit. Buďto doma proveďte průzkum a očichejte již používané vůně, nebo vsaďte na novinky populárních značek, které vždy stojí za to. Chybu neuděláte s některým parfémem z dílny Hugo Boss, Guess, Calvin Klein nebo Versace. Ty mimochodem seženete i na internetu, a za mnohem lepší ceny. Pokud se bojíte, že byste v online obchodech narazili pouze na padělky parfémů, vyzkoušejte třeba e-shop www.brasty.cz. Ten je prověřený desítkami tisíc spokojených zákazníků po celé Evropě a díky tomu si můžete být jistí, že z tohoto e-shopu bude zboží vždy originál.

Skvělou volbou mohou být také lístky na koncert nebo festival, či třeba originální poukaz na taneční lekce nebo horolezecký kurz. Dárek tak získáte oba, a hlavně, věnujete si společné zážitky, které váš vztah posílí.

● Vánoční dárky pro maminku a tatínka

Potěšit rodičovstvo už není jen tak. Spousta z nás s mámou či tátou netráví tolik času, proto může být těžké zjistit, co by si přáli. Zaručené tipy? Maminku můžete potěšit kvalitní pleťovou kosmetikou, kterou vyberete dle jejího věku. Vyzkoušet můžete i kosmetiku dekorativní. Třeba celý život neměla odvahu na rudou rtěnku, přitom by jí tolik slušela. Vybírejte z osvědčených značek - například Chanel či Bourjois. Pokud chcete dárek osobnější, co třeba vyrobit fotoalbum se společnými fotografiemi a popsanými zážitky? Věřte, že každé mamince udělá radost.

A čím udělat radost tátovi? Pokud patří mezi náruživé sportovce, věnujte mu něco nového do výbavy - cyklistické rukavice, běžecké podkolenky nebo třeba vak na vodu pro výlety do hor. Jestli je váš tatínek elegán, určitě ho potěšíte voňavou toaletní vodou nebo novými hodinkami. Doporučujeme vybírat klasiku od léty prověřených značek jako Tommy Hilfiger, Timex, Festina nebo Casio. Víte, že váš táta nedá ránu bez muziky? Pořiďte mu LP desku, vinyly se opět vrací do módy.

Stejně jako u dárků pro partnery můžete vyzkoušet rodičům darovat nějaký společný zážitek. Pokud máte to štěstí, že jsou vaši stále spolu, podpořte jejich vztah například degustací vína, dobrodružným víkendem na plachetnici nebo vstupenkou na filmový festival. Uvidíte, že budou nadšení.

● Vánoční dárky pro prarodiče

Teď přichází na řadu to nejtěžší. Ano, vždycky můžete prarodičům věnovat nové pyžamo nebo ponožky, skutečně ale po takových dárcích touží? Raději zkuste něco inovativního.

Jako skvělý dárek může posloužit společenská hra, kterou si prarodiče zahrají nejen spolu, ale hlavně společně s vámi. Užijete si skvělou zábavu a pro babičku s dědou bude společný čas k nezaplacení. Vyzkoušejte třeba hru Jak to tenkrát bylo, při které se dozvíte spoustu možná už zapomenutých zážitků a rodinných příběhů. Věnovat prarodičům můžete i lístky do divadla nebo na koncert filharmonie či třeba předplatné časopisu, který se věnuje jim blízkým tématům.

I v tomto případě můžete sáhnout po kvalitní kosmetice a parfémech. Nezapomínejte na to, že vaši prarodiče vyrůstali v době, která přála elegantním oblekům a pečlivým účesům či make-upu. Připomeňte jim dobu mládí s parfémy Dior, Chanel nebo Lanvin. Babička jistě ocení i tělovou kosmetiku, například v podobě oblíbeného oleje Nuxe nebo kvalitní péče od Biodermy. Dědečkovi můžete nadělit kosmetiku po holení či některé omlazující sérum na pleť. Sáhnout můžete i po produktech na vlasy a pořídit mu třeba tvarující pastu nebo vosk. Neexistuje jediný důvod, proč by měli vaši prarodiče rezignovat na svůj vzhled. I v 80 mohou zářit. Když jim se stylingem trochu pomůžete, uvidíte, že omládnou nejen zvenku, ale i zevnitř.

Tip: Pokud vaši prarodiče nemají to štěstí, že žijí v páru, a vy jim chcete do života přinést víc radosti, můžete vyzkoušet živý dárek. Malý pejsek nebo kočička může pro staršího člověka znamenat obrovskou motivaci k znovunabytí chuti do života. Pomůže jim překonat samotu a trávit čas smysluplně. Ovšem pozor – vždy to důkladně promyslete a už během roku si zkuste zjistit, zda-li o takový živý dárek mají zájem.

A rada na závěr? Věnujte si hlavně čas.

Věříme, že jsme vám v dnešním článku přinesli zajímavé tipy a nápady, čím letos vaše nejbližší obdarovat. V době konzumu a hojnosti ale nesmíte zapomínat hlavně na to nejdůležitější, co svým milovaným věnovat. A tím je čas. Delší návštěva a skutečně upřímné a otevřené rozhovory pro vaše blízké mohou znamenat mnohem víc než nejluxusnější hmotné dárky, které jsou darované mezi dveřmi. Myslete na to, až příště budete mít naspěch.