Vědomé momenty: Proměňte svou postel silou vůní

Jelikož žijeme čím dál náročnějším životním stylem, tyto momenty vědomého úniku nikdy nebyly důležitější. A na jedné důležité chvilce se pravděpodobně všichni shodneme – je jím čas strávený v posteli. Všichni se snažíme najít způsob, jakým dodržovat spánkový režim, abychom se vyrovnali s náročným životním stylem.

Vůně mohou před spaním vytvořit nezapomenutelný okamžik úniku, který vám pomůže ráno a večer cítit se dobře v čerstvém voňavém povlečení. Lenor vnáší sílu vůní do oblečení a uvádí novou kolekci Moods, jejíž součástí jsou odborně vyrobené vůně, které promění vaši ložnici ve svět uspokojující jakoukoli náladu.

Lenor Fresh vás přenese k oceánu

Zanechte město za sebou a projděte se po pobřeží svěžího oceánu. Vzpomeňte si na ty chvilky, kdy jste se s úsměvem na tváři i v duši procházeli po pláži, když jste byli malí. Na to, jak vám vlny svěží vodou lehce omývají kotníky. Při každém zlomu vlny se mořská voda dotkne vašich nohou a kotníků. Vnímejte svěží vodu a hrubý písek. Nadechujete se čerstvého ovzduší v přírodě. Okysličte svoje tělo! Na nic nemyslete. Jak se cítíte? Ponořte se do svěžesti s překvapivými skrytými tóny. Klasické mořské tóny se setkávají s dřevem a korálovými pižmem, to vše podtrhávají lehké vlnky bergamotu a limetky. Nadechněte se probouzejícího pocitu díky Lenor Fresh.

Odvažte se s Lenorem Fun

Udělejte svou cestu nekonečně radostnou! Představte si, že se se svými přáteli a rodinou nacházíte v rozkvetlé tropické zahradě. Jen a jen udělat stojku nebo skočit do načechrané trávy a se zvonivým smíchem stáhnout své blízké s sebou. Z náruče rozkvetlé matrace se stačí jen lehce natáhnout a utrhnout si zralé a voňavé ovoce či sladkou bobuli. Vezměte je do dlaní a zhluboka si přičichněte… a pak se v myšlenkách vraťte zase zpátky do náruče domova, přivoňte si ke svému právě vypranému povlečení, poznáváte tu vůni? Lehké voňavé pohlazení květiny zvané motýlovec, kombinované s tropickými bobulemi v Lenoru Fun vám tento jedinečný zážitek zaručeně zprostředkuje.

I slunce vám bude závidět s Lenor Happy

Uprchněte z města a užívejte si slunečního svitu. Nechte se laskat horskými slunečními paprsky, vnímejte teplo, relaxujte a usmívejte se. Nechte se zatáhnout do pozitivního světa radosti, kde ucítíte ozdravné tóny jantaru a siamského dřeva, jak se protkávají s osvěžujícími a sladkými lipovými květy a měsíčkem. Nechte vůni obohatit vzduch, plout v dlouho očekávané péči o tělo. Otevřete své srdce a mysl a nechte se sluncem uctívat s Lenorem Happy!