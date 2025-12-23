Věděli jste, jak zinek pomáhá vaší imunitě?

V období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění je velmi pravděpodobné, že se nakazíme virem a naše imunita bude muset několik dní bojovat s následky infekčního onemocnění. Užitečným pomocníkem našeho imunitního systému je zinek.

| foto: Wörwag Pharma GmbH

Úloha zinku v imunitním systému

Jak to funguje? Když onemocníme, v našem organismu se aktivuje imunitní systém. Zjednodušeně řečeno jde o zvláštní armádu, která se skládá z různých „bojových jednotek“. Každá z nich se snaží svým způsobem bojovat proti agresorovi, kterým je často virus. Nejdůležitější složkou imunitního systému, která se podílí na likvidaci virů, jsou bílé krvinky. Z těch významnějších připomeňme například B a T-lymfocyty, NK buňky a makrofágy. A zinek je jejich vynikajícím pomocníkem. Pokud ho máme v těle málo, dochází k útlumu většiny funkcí imunitního systému. Nízká hladina zinku postihuje fungování NK buněk a makrofágů. Zinek se tedy podílí na budování, posilování a správném fungování imunitního systému.

Následky oslabené imunity v zimním období

Jak už jsme zmínili, zinek sehrává v podpoře imunitního systému důležitou roli. Následky oslabené imunity na náš organismus jsou nepříjemné za všech okolností a v každém ročním období. Asi nejintenzivněji je ale pociťujeme právě v zimních měsících. Oslabená imunita může stát za obtížemi, jako jsou rýma, škrábání a bolest v krku, mírná teplota a únava. Proto bychom měli dbát na to, aby byla naše imunita v dobré kondici právě tehdy, kdy ji nejvíce potřebujeme. Zinek je jedním z užitečných pomocníků. Díky němu je odpověď našeho imunitního systému na onemocnění rychlá a silná.

Kde najít zinek

Zinek má tedy velký vliv na mnohé funkce lidského těla. Hraje důležitou roli také v integritě kůže, hojení ran a funkci štítné žlázy a jak vidíme, je užitečný i pro podporu imunity a při léčbě nachlazení. Doporučený příjem zinku v potravě pro dospělé muže a ženy je 10 mg, resp. 7 mg denně. Přesná potřeba příjmu zinku se liší vzhledem k věku, během těhotenství a v období kojení.

V jakých potravinách se zinek nachází? V největším množství můžeme zinek najít v ústřicích, humrech a krabech. To jsou ale potraviny, které nemíváme na stole každý den. Zinek obsahují i hovězí a v menším množství vepřové a kuřecí maso, dále vaječné žloutky, otruby anebo dýňová semínka. Vzhledem k tomu, že mořské plody, mezi které patří ústřice, krabi a humři, jsou v našem jídelníčku opravdu výjimečné, stojí za to zvážit doplňkový přísun zinku. Obzvláště lidé, kteří dávají přednost vegetariánskému způsobu stravování, by se měli nad příjmem zinku zamyslet.

Podívejte se jak to funguje:

Jednou z možností doplňkového přijímání zinku je i Zinkorot® – volně prodejný lék s obsahem zinku a kyseliny orotové od německé společnosti Wörwag Pharma.

Zinkorot® - zinek, který léčí

Zinkorot® je léčivý přípravek obsahující zinci orotas dihydricus, pouze pro vnitřní použití. Před použitím léčivého přípravku si pozorně si přečtěte příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

