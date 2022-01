Věděli jste, jak zinek pomáhá vaší imunitě?

Úloha zinku v imunitním systému

Jak to funguje? Když onemocníme, v našem organismu se aktivuje imunitní systém. Zjednodušeně řečeno jde o zvláštní armádu, která se skládá z různých „bojových jednotek“. Každá z nich se snaží svým způsobem bojovat proti agresorovi, kterým je často virus. Nejdůležitější složkou imunitního systému, která se podílí na likvidaci virů, jsou bílé krvinky. Z těch významnějších připomeňme například B a T-lymfocyty, NK buňky a makrofágy. A zinek je jejich vynikajícím pomocníkem. Pokud ho máme v těle málo, dochází k útlumu většiny funkcí imunitního systému. Nízká hladina zinku postihuje fungování NK buněk a makrofágů. Zinek se tedy podílí na budování, posilování a správném fungování imunitního systému.

Následky oslabené imunity v zimním období

Jak už jsme zmínili, zinek sehrává v podpoře imunitního systému důležitou roli. Následky oslabené imunity na náš organismus jsou nepříjemné za všech okolností a v každém ročním období. Asi nejintenzivněji je ale pociťujeme právě v zimních měsících. Oslabená imunitamůže stát za obtížemi, jako jsou rýma, škrábání a bolest v krku, mírná teplota a únava. Proto bychom měli dbát na to, aby byla naše imunita v dobré kondici právě tehdy, kdy ji nejvíce potřebujeme. Zinek je jedním z užitečných pomocníků. Díky němu je odpověď našeho imunitního systému na onemocnění rychlá a silná.

Kde najít zinek

Zinek má tedy velký vliv na mnohé funkce lidského těla. Hraje důležitou roli také v integritě kůže, hojení ran a funkci štítné žlázy a jak vidíme, je užitečný i pro podporu imunity a při léčbě nachlazení. Doporučený příjem zinku v potravě pro dospělé muže a ženy je 10 mg, resp. 7 mg denně. Přesná potřeba příjmu zinku se liší vzhledem k věku, během těhotenství a v období kojení.

V jakých potravinách se zinek nachází? V největším množství můžeme zinek najít v ústřicích, humrech a krabech. To jsou ale potraviny, které nemíváme na stole každý den. Zinek obsahuje i hovězí a v menším množství vepřové a kuřecí maso, dále vaječné žloutky, otruby anebo dýňová semínka. Vzhledem k tomu, že mořské plody, mezi které patří ústřice, krabi a humři, jsou v našem jídelníčku opravdu výjimečné, stojí za to zvážit doplňkový přísun zinku. Obzvláště lidé, kteří dávají přednost vegetariánskému způsobu stravování, by se měli nad příjmem zinku zamyslet.

