Vědci našli cestu, jak zpomalit vrásky. Výsledkem je kolagen GlowGEN®

Nová generace kolagenu GlowGEN® přináší tripeptidy o velikosti pouhých 500 Da – tak malé, že je tělo okamžitě vstřebá a dokáže s nimi pracovat.
Představte si kolagen jako síť, která podpírá vaši pleť, vlasy i klouby. Když je pevná, vypadáme mladě, cítíme se vitálně a naše tělo funguje. Jenže po 25. roce života se tato síť začíná trhat a pleť ztrácí pružnost, objevují se vrásky a vlasy jsou slabší. Proto vědci roky hledali způsob, jak dodat tělu kolagen tak, aby ho opravdu využilo. Výsledkem je nová forma s nejmenšími molekulami na trhu, která dokáže nastartovat přirozenou tvorbu kolagenu v těle.
Slábnoucí pleť, první vrásky, lámavé nehty a vlasy bez života
To jsou známky úbytku kolagenu, který začíná už kolem 25. roku života. Náš tým hledal roky cestu, jak tento proces zpomalit. Výsledkem je GlowGEN® – mořský kolagen nové generace, který vrací pokožce pevnost a zářivost.
Příběh, který začal otázkou
„Proč většina kolagenů nefunguje?“ To byla otázka, kterou jsme si kladli znovu a znovu. Na trhu jich byla spousta, ale výsledky žen často nenaplňovaly očekávání. Proto jsme se rozhodli jít jinou cestou – najít formu, kterou tělo dokáže nejen vstřebat, ale i opravdu využít.
Kolagen, který tělo pozná
Po letech testování jsme našli odpověď. Klíč je ve velikosti molekul. Většina doplňků obsahuje příliš velké fragmenty kolagenu, které se v těle rozštěpí jen na aminokyseliny. Efekt pro pleť a klouby je minimální. GlowGEN® přináší tripeptidy o velikosti pouhých 500 Da – až pětkrát menší než běžné. Tělo je rozpozná a vyšle jasný signál: „Tvoř víc kolagenu!“
Trojice složek, která mění pravidla
Abychom vývoj dotáhli do konce, spojili jsme kolagen s dalšími látkami, bez kterých by nefungoval:
- CollaSel® tripeptidy – nejmenší kolagenové molekuly, které podporují přirozenou tvorbu kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové.
- Living Silica® – organický křemík, který stabilizuje kolagenová vlákna a posiluje vlasy i nehty.
- Vitamín C z aceroly – nezbytný pro syntézu kolagenu a zároveň chrání buňky před oxidačním stresem.
Co to znamená v praxi?
Ženy, které GlowGEN® vyzkoušely, často popisují viditelnou změnu už po 14 dnech – pevnější pleť, jemnější vrásky a silnější vlasy. Dlouhodobé užívání pak podporuje pružnost kloubů a celkovou vitalitu.
Emoce, které jsme chtěli vrátit
Naším cílem nebylo vytvořit další „obyčejný kolagen“. Chtěli jsme, aby ženy znovu cítily radost, když se ráno podívají do zrcadla. Aby měly vlasy, které se lesknou, pleť, která působí živě, a pocit, že své tělo skutečně podporují.
GlowGEN®: roky práce, jeden okamžik změny
GlowGEN® je výsledkem let hledání a testování. A je tu proto, aby vrátil kolagenu dobré jméno – a vám pevnější pleť, silnější vlasy i sebevědomí.