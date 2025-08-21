Ve Wiky nachystají celý školní nákup podle seznamu. A obalí i učebnice

Když po revoluci Josef Kouřil spolu s partnery zakládal firmu se sídlem v jihomoravském Kyjově, zaměřili ji na hračky, hry a zábavu. Postupem času se sortiment výrazně rozšířil a po 35 letech na trhu je společnost Wiky prodejní plochou největší sítí specializovaného papírnictví v celé České republice, tedy i ideálním místem pro aktuální školní nákupy. Rodinný charakter podniku však zůstal, vždyť výkonným ředitelem firmy je syn zakladatele Roman Kouřil.
„Zákazník nás vnímá především jako provozovatele prodejen papírnictví a hraček. Tento koncept v posledních letech byl a stále je úspěšný díky tomu, že prodáváme tradiční sortiment, který lidé dobře znají, české výrobky nebo alespoň do českého jazyka přeložené informace a návody. Tedy to, co jinde běžně nenajdou,“ říká v rozhovoru šéf více než 70 prodejen po celé republice.
Blíží se začátek dalšího školního roku, s čímž souvisí i stres rodičů, kde nakoupí aktovky, pouzdra, psací potřeby, sešity, obaly na učebnice, pravítka… Proč by měli vyrazit právě do Wiky?
Protože u nás zkrátka na jednom místě nakoupí vše, co najdou na seznamu pro děti do školy. Máme obrovský výběr ve všech typech položek, současně jde o cenově velmi dostupné zboží v akcích, které na sezonu „Zpátky do školy“ tradičně děláme.
Ale přece i v jiných typech prodejen, jako jsou třeba supermarkety, diskonty, menší papírnictví nebo on-line obchody, dokážou nakoupit vše potřebné…
Mimochodem e-shop máme samozřejmě taky, ale celkově nemáte tak úplně pravdu. Sice platí, že jednotlivé položky koupíte v různých typech prodejen, nicméně u nás opravdu najdete komplexní nabídku veškerého papírenského sortimentu. Současně je třeba si uvědomit, že diskontní řetězce často mají pouze to nejlevnější zboží nízké kvality a životnosti. U nás si pořídíte tradiční, osvědčené a velmi často učiteli přímo vyžadované české značky, jako jsou Centropen, Koh-i-noor, Herkules a řada dalších, což ostatní řetězce v podstatě neřeší. Navíc platí, že málokde najdete tak široký rozsah obalů, sešitů, psacích per, výtvarných potřeb a dalších školních věcí jako právě ve Wiky. A současně si zákazník může vybrat zboží v širokém cenovém rozpětí, a to od opravdu špičkové kvality, která je samozřejmě o něco nákladnější, až po položky velmi cenově dostupné.
Co nabízíte lidem, kteří řeší především právě tu cenu?
Pokud jde zákazníkovi pouze o to, aby potřebné věci pořídil co nejlevněji, pak i tento sortiment u nás najde. Nicméně poradil bych, že nízká cena vždy neznamená úsporu. Důležitá je také životnost produktu, prostě kolik toho s danou propiskou napíšete, nebo jak dlouho vám vydrží lepidlo, než vyschne. A pak tu máme třeba školní batohy, což je zcela samostatná kategorie, protože správný výběr a kvalita má vliv na vývoj pohybového aparátu dítěte. A proto ať už řešíte psací pero či aktovku, tak je při tom zcela nezastupitelná role odborně proškoleného personálu, který v prodejnách Wiky najdete a vždy vám ochotně poradí. Navíc u nás nabízíme i služby, které jinde prakticky nenajdete.
Co tím máte na mysli?
Celkem unikátní je obalování učebnic, tedy pro děti i rodiče nepříliš oblíbená činnost. (úsměv) Funguje to jednoduše tak, že si zákazník fyzicky přinese učebnice do prodejny a my mu na každou pomůžeme najít správný obal a přímo na místě s obalením zdarma pomůžeme. Divil byste se, ale najít správné rozměry je slušný rébus. Nabízíme také chystání věcí podle seznamu, kdy si lidé donesou lísteček s položkami, které potřebují. Pak můžou odejít z prodejny třeba na jiný nákup a náš personál jim potřebné věci nachystá, čímž zákazník prostě šetří čas. Máme toho samozřejmě ještě víc, ale tohle jsou unikátní služby, které v daném rozsahu nabízíme jako jediná síť prodejen v Česku.
Pojďme ještě na chvíli zpátky ke školním potřebám. Projevují se v nich nějaké nové trendy, nebo jde o takřka až neměnné záležitosti?
U nás ve Wiky je to opravdu o té komplexnosti nabídky a svým způsobem i tradici, což nás právě odlišuje od ostatních globálnějších řetězců. Nabízíme tradiční značky a produkty, které jsou stále v kurzu. Mně to vlastně až překvapuje, že je to na rozdíl od hraček tak velmi konzervativní prostředí. (úsměv) Sešity, obaly, lepidla, tužky, nůžky, pomůcky, psací potřeby, to vše zůstává víceméně stejné. Často opravdu i kvůli tomu, že samotné školy či přímo učitelé vyžadují konkrétní značky. Co podléhá módě, je samozřejmě design. Takže dneska děti chtějí skoro všechno se Stitchem. (smích) Ale čas od času se nějaké novinky objeví. Před několika lety začala „frčet“ gumovací pera, což trvá dodnes. Dost nahoru šla i kvalita sešitů, dřív se prodával hlavně levný papír, teď jde o hodně kvalitní povrchy, což se týká třeba sešitů značky Oxford. A právě tu kvalitu zákazníci ocení. Když objeví něco takového, jsou ochotní na dětech nešetřit.
Jaké výhody nabízíte věrným nakupujícím?
Ve Wiky klubu sbírají na věrnostní kartu za nákupy body po celý rok, ale právě vzhledem ke školnímu roku to máme termínově vyhodnocené na konec září v duchu hesla „Nakupte na školu, získáte body, které využijete na Vánoce“. Naši zákazníci tak dostanou na kartu zpět 5 % z celkové utracené částky. Takže když od října do září u nás utratí pět tisíc, 250 korun mají jako bonus na konec roku.
Kolik máte vlastně prodejen a kde všude je zákazníci najdou?
Společnost Wiky v současné době provozuje více než 70 prodejen po celé republice. Svým konceptem, který zahrnuje papír, hračky i zábavu, jsme prodejní plochou největší síť specializovaného papírnictví v celé České republice. Naše pobočky najdete především v takzvaných retail parcích u velkých potravinářských supermarketů typu Kaufland, Lidl nebo Billa v menších městech okresního formátu s počtem okolo 10 až 20 tisíc obyvatel. Výhodou tedy je, že jsme blízko zákazníkům a snadno se k nám dostanete autem. Současně u nás a v okolních obchodech nakoupíte většinou všechno, co potřebujete nejen do školy.
Jak byste v jedné odpovědi charakterizoval společnost Wiky?
Sídlíme na jihu Moravy, konkrétně v Kyjově na Hodonínsku, a na trhu jsme už od roku 1991. A hlavně stále do značné míry fungujeme jako rodinná firma. Ostatně Wiky založil můj otec a já nyní pokračuji coby výkonný ředitel celého podniku. Zákazník nás vnímá především jako provozovatele prodejen papírnictví a hraček. Tento koncept v posledních letech byl a stále je úspěšný díky tomu, že prodáváme tradiční sortiment, který lidé dobře znají, české výrobky nebo alespoň do českého jazyka přeložené informace a návody. Tedy to, co jinde běžně nenajdou. Klíčový je i poměrně široký rozsah kvality a ceny, kdy si u nás najde každý to svoje. A důležité je také to, že naše prodejny neustále vylepšujeme a inovujeme tak, aby se u nás lidé cítili dobře. Když k tomu připočítám služby navíc, o kterých jsme mluvili, pak návštěvě u nás jako rodič a hlavně dítě prostě nemůžete odolat. (smích)