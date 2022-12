Vánoční hit obývacích pokojů

Útulný domov snadno a rychle

S napínacími potahy bude váš obývací pokoj působit útulně a příjemně. Navíc se už nebudete muset obávat poničení nebo ušpinění sedačky. Vychutnáte si váš oblíbený seriál i s jídlem na sedačce, užijete návštěvu vnoučat nebo pustíte na sedačku vaše domácího mazlíčka. V předvánočním čase je to tip na praktický dárek pro vás nebo vaše blízké. Všichni víme, jak je někdy těžké se vzdát oblíbené sedačky a napínací potahy umí její životnost prodloužit.

Květinová, nebo raději jednobarevná?

Padnoucí potahy dodají sedačce nový šmrnc. Představují úžasnou možnost, jak jí navrátit ztracenou krásu a neutratit za to moc. Až vám vybraný potah dorazí domů, snadno ho umístíte na pohovku sami. Opravdu to není žádná věda. Díky tomu můžete měnit potah vaší sedačky, kdykoliv se vám zlíbí. Vybrat si můžete elegantní jednobarevné varianty, nadčasové a velmi oblíbené žíhané vzory nebo romantické květinové. Stejně jako se podle nálady oblékáte vy, můžete oblékat i vaši sedací soupravu.

Snadnější čištění, údržba i oprava v jednom

Potahy jsou vyrobeny z elastického materiálu, který se dokonale přizpůsobí tvaru jakékoliv sedací soupravy a během chvilky ji přemění k nepoznání. Nic se nikde neshrnuje a nic nepřečnívá – potah funguje jako „druhá kůže“ sedačky. Potah zakryje potrhané čalounění nebo skvrny, které už nejdou vyčistit. Stávající sedačku ale také ochrání před znečištěním nebo drápky a samozřejmě před chlupy. Právě proto jsou tak oblíbené v rodinách s malými dětmi nebo zvířecími mazlíčky. V případě znečištění jde potah jednoduše sundat a dát vyprat do pračky.

Nepotřebujete novou sedačku, jen nový potah

Pohodlnou a oblíbenou sedačku nemusíte vyhazovat. Stačí jí pořídit nový kabátek v podobě napínacího potahu od decoDoma. Funguje v podstatě jako nové čalounění a vaše sedačka získá nový a opět krásný vzhled. Ušetříte spoustu času, které by vás stálo hledání stejně pohodlné sedačky. A také peníze za novou sedačku a energii, kterou by vás stál odvoz staré sedačky a přivezení nové. Napínací potahy vám dorazí v balíčku až domů a můžete se hned těšit z krásné vzhledu. V Česku si už získaly celou řadu spokojených zákazníků a v okolních zemích jsou oblíbené už několik let.