Vánoce, Vánoce přicházejí

Vánoce jsou za dveřmi a všichni řešíme, jak se na ně připravit. Přemýšlíme o cukroví, pečení, výzdobě a dárcích pro naše blízké. A u dárků pro děti to platí ještě více.

foto: WIKY, spol. s.r.o.

Vždyť co by byl Štědrý večer bez tajemné atmosféry u stromečku, netrpělivého očekávání, rozsvícených očí plných překvapení a radosti ze splněných přání? Každá maminka i tatínek ale ví, kolik práce je za přípravou těch kouzelných okamžiků, a kolik času to všechno zabere. Každý proto hledá způsoby, jak si nákupy a chystání sváteční atmosféry zjednodušit. Rádi vám proto představujeme jednu z možností, jak to udělat.

Wiky jako specialista na zábavu

Ve Wiky najdete nejen klasické hračky, ale i výběr hitů pro malé i velké, živé licence jako Pokémon, Minecraft či Stitch. Zábavu přinášíme z celého světa. Od velkých značek jako Lego, Mattel či Asmodee, přes renomované české výrobce jako Albi, Dino či Efko, až po malé lokální výrobce. Dnes už zdaleka neplatí, že všechny hračky pochází z Číny. Mnohé se vyrábějí v ČR, další v Evropě či Americe. Zábava dnes není jen o panenkách, autech nebo robotech. Stále větší roli hrají společenské hry pro celou rodinu, kreativní tvoření a edukativní výrobky. Navíc Wiky je i papírnictví. Koupíte zde balicí papír, stuhy, lepící pásky, tavné tyčinky a mnoho dalších produktů. Můžete tak vyřešit celé Vánoce na jednom místě.

Rychle a pohodlně: Wiky na trhu již přes 30 let

Příběh české rodinné firmy, založené v roce 1991, pokračuje dodnes. Ve své prodejní síti nabízí to nejlepší pro děti i jejich rodiče a prarodiče. Prodejny najdete většinou v retail parcích, vedle velkých prodejců potravin, jako jsou Kaufland či Tesco, s vlastním samostatným vstupem. Do Wiky tak pohodlně dojedete autem a vyhnete se dlouhým chodbám či tlačenici. Na rozdíl od online nákupu si navíc můžete kvalitu zboží ověřit přímo na místě, takže vás doma nic nepřekvapí. Přesto pro ty, kteří preferují nákupy přes e-shop, nabízí Wiky také možnost objednat zboží na www.wikyhracky.cz přičemž ho můžete vyzvednout na jedné ze 73 prodejen po celé ČR a navíc získat výhodnou cenu.

Vánoční svátky – pohoda a společné zážitky především

Při tom všem shonu a přípravách však nezapomeňte, že tyto dny jsou zejména o tom, že se potkáváte s rodinou, známými a kamarády. Příprava ani dárky by neměly přehlušit ty kouzelné okamžiky, kdy jste spolu, povídáte si, vzpomínáte a zažíváte neopakovatelné chvíle. Právě tyto chvíle jsou to nejcennější. Vše ostatní, jako vůně cukroví, dobré jídlo, krásná výzdoba a pěkné dárky, slouží k navození atmosféry magického času, kdy lidé mají mít více prostoru na to, aby si byli blíže. Jen tak lze prožít Vánoce takové, jaké mají opravdu být.

Pěkné Vánoce všem

