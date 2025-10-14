Vánoce v Drážďanech a Saském Polabí - nejkrásnější okamžiky a dárky

Komerční sdělení
Už brzy! Drážďany a Saské Polabí, region nedaleko českých hranic, se opět promění v pohádkový vánoční svět plný třpytivých světel, lahodných vůní a nezapomenutelné atmosféry! Jako každý rok vás čekají skvělé akce, spousta zábavy a také příležitost pořídit dárek pro své nejbližší!

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

| foto: © Jörg Schöner / Stiftung Frauenkirche

Zde je pro vás malý přehled nejdůležitějších událostí.

Vánoční trh Dresdner Striezelmarkt

Letos již po 591.! Jeden z nejstarších vánočních trhů v Německu je vždy jedinečným adventním zážitkem s tradičním řemeslným uměním, saskými specialitami a 14,61 metrů vysokou největší stupňovitou pyramidou na světě z Krušných hor!

26.11.– 24. 12.2025.

A do 4. 1. 2026 potrvá vánoční trh na náměstí Neumarkt a vánoční trh Augustusmarkt!

www.striezelmarkt.dresden.de

foto: © Michael R. Hennig (DML-BY)

Vánoční trh u mostu Blaues Wunder

Na úpatí svahu nad Labem v drážďanské čtvrti Loschwitz se během adventu konají nejen slavnosti Blaues Wunder, ale také romantické vánoční trhy mezi starými hrázděnými domy, kde nabízejí své výrobky regionální umělci a řemeslníci.

29.11.–14.12.2025

www.elbhangfest.de/weihnachtsmarkt

Vánoční trh Manufakturzauber na zámku Wackerbarth

Vánoční trh na nejznámějším vinařství Saska s vybranými řemeslníky a programem divadla Landesbühnen Sachsen.

05.–07.12.2025

www.schloss-wackerbarth.de

foto: © Daniel Bahrmann (DML-0)

Advent v porcelánové manufaktuře MEISSEN v Míšni

Denní prohlídky, působivé akce, dechberoucí výzdoba a sezónní speciality v kavárně MEISSEN - to vše přijďte zažít obdivovat a vychutnávat. Umocněte Vaši návštěvu inspirací ke stylovému dárku z místní umělecké řemeslné výroby.

Listopad a prosinec 2025, denně

www.erlebniswelt-meissen.com

Shopping in the city

Skvělé dárky najdete nejen na vánočních trzích, ale také v centru Drážďan, v obchodech nebo v galeriích: Centrum Galerie, Altmarkt-Galerie Dresden a QF-Passage. Dokonce i během dvou adventních nedělí, kdy jsou otevřené: 30.11.2025 a 14.12.2025, vždy od 12:00 do 18:00 hodin. Kromě toho bude v Altmarkt Galerie od 28.11. do 24.12. možné vyrazit na virtuální let k Santa Clausovi na severním pól ve vánoční gondole.

…a v žádném případě nezapomeňte!

Vaše oblíbená výstava v zámku Moritzburg věnovaná kultovnímu filmu „Tři oříšky pro Popelku“. Tuto zimu čeká na návštěvníky výstavy zvláštní zážitek: hosté budou moci v kostýmech tančit v tanečním sále zámku za doprovodu hudby. Úplně jako na pohádkovém plese!

21.11.2025-01.03.2026

www.schloss-moritzburg.de

foto: © Daniel Bahrmann (DML-0)

Další zajímavé eventy v Drážďanech

„Radebeuler Anglühen“

Nemůžete se dočkat adventu? Již 8. a 9. listopadu 2025 se Radebeul u Drážďan promění v zimní centrum požitků! Vinařství, vinárny, restaurace a kulturní místa zvou do vinařského města na oslavu začátku sezóny svařeného vína.

8.-9.11.2025

Odkaz

30. Dresdner Stollenfest

Každý rok, vždy druhou sobotu v adventu, se slaví tradiční vánoční koláč Dresdner Christstollen velkým průvodem a stovkami pekařů stollenů.

6.12.2025

Odkaz

Velký adventní koncert „Das Große Adventskonzert“

ve stadionu Rudolfa Harbiga, s předními sólisty a sbory Dresdner Kreuzchor, Dresdner Kapellknaben a „Oh-TÖNEN – Musical-Company“. Jedinečná atmosféra!

18.12.2025

www.adventskonzert.de

Velký průvod horníků „Große Bergparade“

Comeback adventu - po dlouhé přestávce se opět slaví tradice, která vzdává hold hornictví v Krušných horách a jejíž počátky sahají až do doby Augusta Silného! Start je v 16 hodin na Terrassenufer.

20.12. 2025

www.visit-dresden-elbland.de/cs/vanoce

foto: F© LHD/Dittrich

Drážďanský zimní Dresdner Winterfest!

Akce nabízí na náměstí Altmarkt kluziště s půjčovnou bruslí, curling, skluzavku, panoramatickou terasu, nostalgický kolotoč, obří kolo a mnoho dalšího! V 20 pagodách se podávají jídla a prodávají zboží, navíc se ve středu a v pátek koná ledová diskotéka a oslavy Valentýna a karnevalu.

22.01.– 05.03.2026 (13.02. 2026 - zavřeno)

www.dresdner-winterfest.de

Elbvenezianischer Carneval Dresden

Labe-benátský karneval! Vztahy mezi Drážďany a Benátkami jsou staleté a intenzivní. To se projevuje zejména v tradici karnevalu.

13.-15.02.2026

www.elbvenezianischercarneval.de

Více informací o Vánocích v Drážďanech a Saském Polabí okolí najdete zde:

Nejčtenější

Jihlavský půlmaraton: sportovní úspěch zaměstnanců Bosch Jihlava

Komerční sdělení

Bosch podporuje sportovních aktivity zaměstnanců.

Adventní trhy bez kolon. Vlak vás odveze do Olomouce, Prahy i Brna

Komerční sdělení

Vánoce bez nervů za volantem? Stačí sednout na vlak. České dráhy lákají na adventní cestování do českých měst. Cestující si mohou užít svařené víno, punč nebo perníčky bez starostí s parkováním....

Čokoládové podzimní prázdniny na zámku Loučeň – pro děti zdarma

Komerční sdělení

Přijměte pozvání na podzimní Loučeň.

Další krok k dostavbě tramvajové tratě v Porubě

Komerční sdělení

Projekt dostavby tramvajové tratě v Ostravě-Porubě může bezpečně pokračovat do takzvané velké EIA - detailního posouzení vlivů na životní prostředí. Dopravní podnik Ostrava (DPO) k tomu v uplynulých...

Boj o kamenolom Červený vrch v Braňanech pokračuje, lidé se nevzdávají

Komerční sdělení

Obec Braňany na Mostecku, která desítky let čelí ekologickým dopadům těžby hnědého uhlí, si vyhlídly Severočeské doly pro realizaci kamenolomu. Červený vrch by tak místo slibovaného zalesnění byl...

EGLO: Váš domov si zaslouží víc než jen světlo

Komerční sdělení

Právě tohle si dobře uvědomuje renomovaný výrobce svítidel EGLO, a proto v jeho specializovaném obchodě v Brně v Modřicích najdete také širokou nabídku bytových doplňků a nábytku.

14. října 2025

Na trhu se objevily novinky mezi horkovzdušnými fritézami. Znáte je?

Komerční sdělení

Extra tichá, která smaží skoro bez hluku. Nebo s ohřevem infračerveným světlem. I takové fritézy už dnes existují, i když to zní jako slova budoucnosti. Proč si je pořídit a v čem jsou jejich funkce...

14. října 2025

Narozeninová akce: Audioteka nabízí tisíce titulů se slevou až 89 %

Již 14 let přináší Audioteka příběhy plné napětí, romantiky, humoru a inspirace. Ve dnech 14. až 16. 10. 2025 přichází nejen čas slavit, ale také šetřit. Audioteka totiž zlevní tisíce audioknih, mezi...

14. října 2025

Ústecký kraj pořádal konferenci o odborné pomoci traumatizovaným dětem

Komerční sdělení

Odborná konference s názvem „Kořeny a křídla – obnova důvěry prostřednictvím odborné pomoci traumatizovaným dětem“ se uskutečnila na Krajském úřadu Ústeckého kraje. Akce se konala pod záštitou...

14. října 2025

Boj o kamenolom Červený vrch v Braňanech pokračuje, lidé se nevzdávají

Komerční sdělení

Obec Braňany na Mostecku, která desítky let čelí ekologickým dopadům těžby hnědého uhlí, si vyhlídly Severočeské doly pro realizaci kamenolomu. Červený vrch by tak místo slibovaného zalesnění byl...

14. října 2025

Vánoce v Drážďanech a Saském Polabí - nejkrásnější okamžiky a dárky

Komerční sdělení

Už brzy! Drážďany a Saské Polabí, region nedaleko českých hranic, se opět promění v pohádkový vánoční svět plný třpytivých světel, lahodných vůní a nezapomenutelné atmosféry! Jako každý rok vás...

14. října 2025

Zákazníci oceňují online produkt od E.Onu

Komerční sdělení

Rychlé a jednoduché sjednání přes webové stránky a hlavně jistota ceny za dodávku elektrické energie na dva roky. Produkty s dvouletou fixací patří aktuálně k preferovaným volbám zákazníků, kteří...

14. října 2025

Další krok k dostavbě tramvajové tratě v Porubě

Komerční sdělení

Projekt dostavby tramvajové tratě v Ostravě-Porubě může bezpečně pokračovat do takzvané velké EIA - detailního posouzení vlivů na životní prostředí. Dopravní podnik Ostrava (DPO) k tomu v uplynulých...

13. října 2025

Senioři na kole: radost z pohybu, avšak zvýšené riziko

Komerční sdělení

Cyklistika je jednou z nejoblíbenějších volnočasových aktivit seniorů. Přináší jim pohyb, možnost cestovat na kratší vzdálenosti, udržuje kondici a prospívá zdraví. Zároveň se ale s rostoucím věkem...

13. října 2025

Pojištění majetku dokáže krýt i vaše neúmyslné škody

Komerční sdělení

I drobná nepozornost může vést k poškození vlastního majetku. All risk majetkové pojištění od Generali České pojišťovny kryje také škody, které si způsobíte sami. Třeba když parkujete a omylem...

13. října 2025

Češi ovládli mistrovství světa v kovářství ve Stii

Komerční sdělení

Zlato i stříbro putuje na Vysočinu do Světlé nad Sázavou.

13. října 2025

Paskov - místo pro život, práci i odpočinek

Komerční sdělení

Město Paskov, pod kterou patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě a leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku.

13. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.