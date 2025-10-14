Vánoce v Drážďanech a Saském Polabí - nejkrásnější okamžiky a dárky

Zde je pro vás malý přehled nejdůležitějších událostí.
Vánoční trh Dresdner Striezelmarkt
Letos již po 591.! Jeden z nejstarších vánočních trhů v Německu je vždy jedinečným adventním zážitkem s tradičním řemeslným uměním, saskými specialitami a 14,61 metrů vysokou největší stupňovitou pyramidou na světě z Krušných hor!
26.11.– 24. 12.2025.
A do 4. 1. 2026 potrvá vánoční trh na náměstí Neumarkt a vánoční trh Augustusmarkt!
Vánoční trh u mostu Blaues Wunder
Na úpatí svahu nad Labem v drážďanské čtvrti Loschwitz se během adventu konají nejen slavnosti Blaues Wunder, ale také romantické vánoční trhy mezi starými hrázděnými domy, kde nabízejí své výrobky regionální umělci a řemeslníci.
29.11.–14.12.2025
www.elbhangfest.de/weihnachtsmarkt
Vánoční trh Manufakturzauber na zámku Wackerbarth
Vánoční trh na nejznámějším vinařství Saska s vybranými řemeslníky a programem divadla Landesbühnen Sachsen.
05.–07.12.2025
Advent v porcelánové manufaktuře MEISSEN v Míšni
Denní prohlídky, působivé akce, dechberoucí výzdoba a sezónní speciality v kavárně MEISSEN - to vše přijďte zažít obdivovat a vychutnávat. Umocněte Vaši návštěvu inspirací ke stylovému dárku z místní umělecké řemeslné výroby.
Listopad a prosinec 2025, denně
Shopping in the city
Skvělé dárky najdete nejen na vánočních trzích, ale také v centru Drážďan, v obchodech nebo v galeriích: Centrum Galerie, Altmarkt-Galerie Dresden a QF-Passage. Dokonce i během dvou adventních nedělí, kdy jsou otevřené: 30.11.2025 a 14.12.2025, vždy od 12:00 do 18:00 hodin. Kromě toho bude v Altmarkt Galerie od 28.11. do 24.12. možné vyrazit na virtuální let k Santa Clausovi na severním pól ve vánoční gondole.
…a v žádném případě nezapomeňte!
Vaše oblíbená výstava v zámku Moritzburg věnovaná kultovnímu filmu „Tři oříšky pro Popelku“. Tuto zimu čeká na návštěvníky výstavy zvláštní zážitek: hosté budou moci v kostýmech tančit v tanečním sále zámku za doprovodu hudby. Úplně jako na pohádkovém plese!
21.11.2025-01.03.2026
Další zajímavé eventy v Drážďanech
„Radebeuler Anglühen“
Nemůžete se dočkat adventu? Již 8. a 9. listopadu 2025 se Radebeul u Drážďan promění v zimní centrum požitků! Vinařství, vinárny, restaurace a kulturní místa zvou do vinařského města na oslavu začátku sezóny svařeného vína.
8.-9.11.2025
30. Dresdner Stollenfest
Každý rok, vždy druhou sobotu v adventu, se slaví tradiční vánoční koláč Dresdner Christstollen velkým průvodem a stovkami pekařů stollenů.
6.12.2025
Velký adventní koncert „Das Große Adventskonzert“
ve stadionu Rudolfa Harbiga, s předními sólisty a sbory Dresdner Kreuzchor, Dresdner Kapellknaben a „Oh-TÖNEN – Musical-Company“. Jedinečná atmosféra!
18.12.2025
Velký průvod horníků „Große Bergparade“
Comeback adventu - po dlouhé přestávce se opět slaví tradice, která vzdává hold hornictví v Krušných horách a jejíž počátky sahají až do doby Augusta Silného! Start je v 16 hodin na Terrassenufer.
20.12. 2025
www.visit-dresden-elbland.de/cs/vanoce
Drážďanský zimní Dresdner Winterfest!
Akce nabízí na náměstí Altmarkt kluziště s půjčovnou bruslí, curling, skluzavku, panoramatickou terasu, nostalgický kolotoč, obří kolo a mnoho dalšího! V 20 pagodách se podávají jídla a prodávají zboží, navíc se ve středu a v pátek koná ledová diskotéka a oslavy Valentýna a karnevalu.
22.01.– 05.03.2026 (13.02. 2026 - zavřeno)
Elbvenezianischer Carneval Dresden
Labe-benátský karneval! Vztahy mezi Drážďany a Benátkami jsou staleté a intenzivní. To se projevuje zejména v tradici karnevalu.
13.-15.02.2026
www.elbvenezianischercarneval.de
Více informací o Vánocích v Drážďanech a Saském Polabí okolí najdete zde: