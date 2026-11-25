Pohádkové Vánoce pro malé i velké
Co takhle letos vstoupit rovnou do pohádky? Galerie Harfa se už oblékla do vánoční výzdoby a od 28. listopadu zve malé i velké návštěvníky na adventní víkendy plné pohádkových zážitků. Ty navážou na oblíbené Pohádkové soboty, které si během roku získaly přízeň rodin s dětmi. V sobotu 5. prosince navíc na Harfu dorazí tradiční Mikuláš a děti se mohou těšit na zábavné odpoledne s nadílkou.
„Pohádkové soboty si během roku získaly velkou oblibu, a proto jsme se rozhodli na ně navázat i v předvánočním období. Každý adventní víkend nabídneme dětem jiný pohádkový svět, kde si mohou hrát, tvořit a užít si společný čas s rodinou,“ říká Martina Tlustá, marketingová manažerka Galerie Harfa.
Relax zóna v prvním patře se promění ve vánoční chaloupku, ve které bude od 13 do 18 hodin připraven program pro děti. O víkendu 28. a 29. listopadu se otevře Brána do vánoční pohádky s princeznami, 5. a 6. prosince dorazí vánoční skřítci a 12. a 13. prosince ovládnou Harfu plyšoví medvídci. Poslední adventní neděli si pak návštěvníci připomenou české Vánoce s pohádkovou babičkou a dědečkem. Na malé návštěvníky čekají kreativní dílny, soutěže a tři pohádkové fotokoutky, u kterých mohou plnit úkoly a zapojit se do soutěže o dárky. Na zahřátí bude v relax zóně k dostání svařené víno i horká čokoláda.
Advent ve znamení dobrých skutků
Vánoční chaloupka bude také vonět čerstvě upečeným cukrovím. Děti i dospělí zde mohou pomoci s přípravou lineckého, vanilkových rohlíčků, perníčků nebo pracen. Upečené dobroty ve spolupráci s městskou částí Praha 9 poputují do domova seniorů.
„Vánoce jsou obdobím, kdy bychom měli myslet i na ostatní. Proto jsme i letos připravili společné pečení cukroví pro seniory a opět se zapojujeme do sbírky Dejte hračkám druhou šanci. Chceme návštěvníkům nabídnout jednoduchou možnost, jak během adventu udělat radost někomu dalšímu,“ doplňuje Tlustá.
Do charitativní sbírky Dejte hračkám druhou šanci se můžete zapojit od 29. listopadu do 20. prosince. Stačí do připraveného boxu přinést zachovalé nezabalené hračky, stavebnice, knihy nebo sportovní vybavení. Dary převezmou sociální šatníky a předají je potřebným dětem. V předchozích ročnících se podařilo vybrat přes 20 tisíc hraček za účasti 16 firem a pomoci dětem téměř po celé republice.
Bruslení pod širým nebem
K zimním radovánkám na střešních Terasách Harfa patří oblíbené venkovní kluziště. Bruslení si tak lze užít i během předvánočních nákupů. Kdo nemá vlastní brusle, může si je půjčit přímo na místě.
Na Harfu pro vánoční dárky
Vyřídit dárky pro celou rodinu na jednom místě? I to jde. V klenotnictví Pandora můžete vybrat šperk, který připomene společné chvíle, v BANDI slavnostní oblečení třeba na plesovou sezónu a v nově zrekonstruované prodejně iStore elektroniku pro milovníky technologií. Dárek v podobě nezapomenutelného zážitku můžete pod stromeček pořídit v cestovní kanceláři Invia. A sváteční výzdobu doplníte v prodejně Ozdoba, která nabízí tradiční ručně vyráběné skleněné dekorace s více než stoletou historií.
Pro ty, kteří si lámou hlavu s výběrem dárku, má Galerie Harfa připravené dárkové šeky. S nákupem módy nejen na Vánoce může po předchozí rezervaci termínu pomoci stylista. A pokud hledáte inspiraci na sváteční líčení, můžete využít také služeb vizážistky.
Pokud přijedete do obchodního centra autem, máte při nákupu nad 500 korun nebo s aplikací Moje Harfa bezplatné celodenní parkování v podzemních garážích.
Více informací najdete na www.galerieharfa.cz.