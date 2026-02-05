Valentýn nemusí být zklamání. Může být začátkem změny ve vztahu

Valentýn – možná máš po letech manželství pocit, že vás dvou už se ani netýká. Očekávání, která jsi raději vzdala, stejné dny pořád dokola a pocit, že tu kdysi byla romantika nebo vzájemné porozumění. Ale co když ke změně potřebuješ míň, než si myslíš? Není Valentýn příležitost na nový začátek?

Zažily jsme to všechny. Cítíš se unavená z všedních dnů. O tom, co ti vadí, už ani nejde mluvit. A když se o to pokusíš, vypukne hádka. Nebaví to ani jednoho z vás. Přitom někdy stačí málo a celá situace se změní. Najít čas na společnou kávu, poslat si krátkou zprávu během dne (mimo obsah nákupního seznamu), dát najevo, že pořád stojíme o toho druhého a o více než jen přežití dalšího dne.

Ale možná už ani na to nemáš myšlenky. Nevzdávej to. Přečti si příběhy žen, které si prošly podobným obdobím a překonaly ho. Nebo vyzkoušej pár tipů od rodinných poradců, jelikož tě to může povzbudit něco ve vztahu změnit. Na druhou stranu, co bychom si upřímně všechny nejvíc přály? Jít do té změny s manželem společně a zkusit si to zase všechno říct.

Manželské večery, které se už několik let konají v celé České republice, nabízejí skvělou příležitost. Trávíte čas spolu, bez dětí, v hezkém prostředí a s dobrým jídlem. Hlavní podstatou je však jemné navedení do rozhovorů, které se týkají jen vás dvou. O ničem nemluvíte veřejně a před ostatními. Je to čas pro vás – dostanete otázky a náměty, které vám pomohou mluvit o všech potřebných tématech. Je jen na vás, jak se vám je podaří využít. Buď si ale jistá, že neodejdete stejní. Celkem na to budete mít osm týdnů, tedy osm setkání. Dostáváte tak obrovskou příležitost, aby se váš vztah posunul dobrým směrem.

Manželé Jakub a Dagmar Güttnerovi, kteří tyto večery v Česku koordinují, často říkají: „Manželské večery byly možností zamyslet se nad různými oblastmi společného soužití. Dokážou pomoct ale i párům, které procházejí problémy.“

Co na to říká psychoterapeut?

Dagmar Güttnerová vysvětluje na různých příkladech, jak naše odlišná očekávání, ale i chování, které si obě strany vykládají různě, po nějaké době vyrostou do problémů, které už neumíme řešit. A přitom může pomoci jen věci pojmenovat a navzájem si je vysvětlit. „Přesně k tomu slouží Manželské večery. Nevnucují řešení, ale dávají prostor k tomu, aby si pár mohl témata vyřešit sám ve svém rytmu a s úctou k sobě navzájem.“

A co když se bojíte, že se otevřete příliš?

Je těžké mluvit o svých pocitech, když si nejsme jistí reakcí druhé strany. Je to normální. Všichni však víme, že bez toho se z místa nehneme. „Dobrá zpráva je, že nic nemusíte sdílet s ostatními. Rozhovor probíhá jen mezi vámi dvěma. Jeden večer může přinést nový úhel pohledu, který jste dříve přehlíželi,“ komentuje Dagmar Güttnerová. Statisticky je častější, že strach střídá milé překvapení. Tak se toho nebojte. Další večer může přinést porozumění a blízkost. A když se večery sečtou, může jít o začátek silnějšího vztahu.

Je Valentýn výzva?

A proč ne? Na copak čekáte? Proč právě teď nedat vztahu novou šanci? Určitě se mezi vámi stále najde něco, co můžete oslavit. Valentýn se nemusí stát časem, kdy si řeknete, že pro vás dva už to nemá smysl. Je to příležitost zkusit to znovu! Přijměte pozvání na Manželské večery a dejte novou šanci tomu nejdůležitějšímu vztahu, který ve svém životě máte. Vašemu manželství.

Jak takový večer probíhá?

Představ si romantickou večeři při svíčkách, která vám sama o sobě může připomenout, že romantika nepatří jen do filmů. Po jídle přichází krátké téma – například o komunikaci, řešení konfliktů nebo o tom, jak si udržet blízkost přes všechny každodenní starosti. Pak přichází nejdůležitější část. Ve dvou, v tichu vašeho rozhovoru, si můžete sdělit, co jste možná dlouho neřekli nebo se říct obávali.

www.manzelskevecery.cz

5. února 2026

