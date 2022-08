Užijte si volné chvíle společně s Klasáčkem

Baví vás stříhat, vybarvovat a různě doplňovat? S pracovními listy si užijete spoustu legrace. Nebo se ve vás skrývá kutil a rádi tvoříte rukama? Pak zcela jistě oceníte fotonávody. A aby vám během toho všeho nezačalo kručet v břiše, připravil si pro vás Klasáček mnoho videoreceptů z kvalitních potravin.

Společné výlety s rodinou jsou přesně tím, na co všichni s láskou ještě dlouhé roky vzpomínají. Užít si den ve společnosti těch nejbližších lze považovat za to nejkrásnější, co nás může potkat.

Klasáček si pro vás připravil 28 zajímavých tipů na výlet s tajenkou. Vyrazit můžete s rodiči, blízkými, kamarády nebo třeba spolužáky. Hrad Cimburk, putování údolím řeky Doubravy, výlet k tisíc let starému dubu do Peruce nebo třeba návštěva medvědích bratrů v Berouně.

U jednotlivých výletů najdete přehledný popis trasy, plno informací o všem, co kolem sebe po cestě uvidíte, a navíc na vás čeká tajenka a soutěž o drobné ceny. Stačí si jen vybrat, kam se společně s Klasáčkem vydáte.

Během léta se ale jistě najdou chvíle, kdy vám počasí nedovolí vyrazit na výlet, a tak nezbývá nic jiného než zůstat doma. Na to ale Klasáček myslel, když pro vás připravil zábavnou hru. Na webových stránkách Akademie kvality v sekci Pospolu u stolu naleznete pracovní listy. S těmito listy zabavíte nejen sebe, ale také třeba své kamarády, rodiče či například sourozence, a zároveň se zábavnou formou dozvíte mnoho zajímavého o kvalitních potravinách.

Klasáček navíc přináší celou řadu inspirací, které by se vám mohly hodit, v podobě fotonávodů. Díky nim můžete udělat radost mamince nebo babičce a vlastnoručně jim vyrobit pěkný dárek.

Na webu Akademie kvality najdete také mnoho tipů v podobě videoreceptů s kvalitními surovinami v hlavní roli. Recepty jsou jednoduché, a navíc se dozvíte mnoho zajímavostí o ingrediencích, ze kterých jsou pokrmy připraveny. Inspirujte se tipem na zajímavou svačinu či večeři. Na nic nečekejte a pusťte se společně s Klasáčkem do vaření.

Společně s rodiči nebo kamarády si tak můžete připravit skvělá jídla z kvalitních a poctivých surovin. Při nákupu potravin doporučujeme vybírat ty, které mají na obalech některé z log kvality, jakými jsou například Klasa, Regionální potravina nebo BIO.

Veškeré informace k výletům naleznete na webu: https://www.akademiekvality.cz/pospolu-u-stolu