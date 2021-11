Užijte si Fashion Shopping Week v Designer Outlet Parndorf

McArthurGlen Designer Outlet Parndorf osladí návštěvníkům letošní Vánoce zvláštním zlatým hřebem: Fashion Shopping Week ohlásí začátek nejrozjímavějšího období roku. Od 2. do 6. listopadu, to znamená celý týden, nakupujte to, po čem vaše srdce touží. Díky extra dlouhé otevírací době – v pracovní dny od 9 do 21 hodin a v sobotu od 9 do 18 hodin zaručeně nevznikne žádný předvánoční stres.

Vánoce jsou přede dveřmi a ten, kdo hledá nějaký vhodný outfit na sváteční dny nebo kdo by chtěl překvapit své blízké nějakým mimořádným dárkem, by měl nejlépe ihned využít jedinečné nabídky během Fashion Shopping Week – slevy 70 % z outletové ceny. U top značek, jako jsou Armani, BOSS, Joop!, Furla, Adidas, Zegna, Van Laack, Peak Performance, Salomon, Rituals, Pandora nebo Jack Wolfskin, si každý najde něco podle svého vkusu.

Shopping Deluxe: Top značky a Pop-Up-Stores

Ať už máte připravený seznam přání, nebo ještě potřebujete inspiraci, v přibližně 160 obchodech na vás, fanoušky módy, čeká vysoce kvalitní mix značek z oblastí fashion, beauty, sport až po luxus a obrovský výběr nejnovějších trendů vašich oblíbených značek. Z nich lákají aktuálně nejnovější vlajkové obchody, jako jsou Tommy Hilfiger, BOSS, L'Oréal, Babor a mnohé další. Zlatý hřeb pro velké i malé: slavnostní dekorace vyčarují perfektní kouzlo Vánoc. Návštěvníci se tedy mohou těšit na atmosféru vánočních pohádek, kterou je Designer Outlet znám již léta.

Pořiďte během Fashion Shopping Week perfektní dárky pro své blízké

„Právě v adventním čase se výlet do Designer Outlet Parndorf vždy vyplatí. Lidé nakupující na Vánoce mohou během akce Fashion Shopping Week nalézt v mnoha speciálních nabídkách perfektní dárek pro rodinu i přátele,“ říká Mario Schwann, generální manažer Designer Outlet Parndorf.

McArthurGlen Designer Outlet Parndorf je největším designovým outletem ve střední Evropě a s 1 900 pracovními místy i největším soukromým zaměstnavatelem ve spolkové zemi Burgenland. V hospodářském roce 2018/2019 bylo zaznamenáno 6,1 milionu návštěvníků. Důvodem velké oblíbenosti nákupní destinace je vysoce kvalitní mix designových, luxusních a lifestylových značek a uvolněná atmosféra při nakupování ve venkovském stylu. V přibližně 160 obchodech najdou milovníci módy žádané trendy aktuální sezony a klasické modely z předchozí sezony zlevněné o 30 až 70 procent. Centrum dále nabízí četné služby, ke kterým patří každodenní kyvadlová doprava mezi Vídní a Parndorfem.

Bližší informace naleznete na adrese www.designeroutletparndorf.at.