Už pět let plní magazín Rodina přání dětem

Polovina vašich respondentů si přála splnit přání někomu jinému, a ne sobě. Překvapilo vás to?

Ano, když si vezmete, že lidí, kteří nemysleli na sebe, ale na jiné, byly tři tisíce, tak je to už statisticky vypovídající vzorek. Říká to něco o tom, jakým způsobem lidé přemýšlejí, a to pro mě osobně bylo hodně silné.

Koho vůbec napadlo, že lidem nabídnete, že jim splníte přání?

Kolegy v týmu. Přišli s nápadem, že poděkujeme našim klientům tím, že nám napíší své přání a že jich deset splníme.

Pak vám přišlo šest tisíc dopisů. To asi deset splněných přání po dvaceti tisících korunách nestačilo, že?

Nestačilo. Nakonec jsme se rozhodli, že těch přání splníme mnohem více, a to rovnou sto.

Člen představenstva banky Tomáš Drábek.

Jak jste vybírali?

Měli jsme dobrovolníky, kteří ty dopisy četli a třídili je do kategorií jako třeba originální dárek, přání pro někoho jiného, byla tam charita, pomoc handicapovaným lidem, zvířatům v nouzi, byly tam i dětské domovy a nemocnice.

Bylo těžké nevyhovět všem?

Samozřejmě, když člověk ta přání četl, spousta z nich byla dojemná, měli jsme chuť splnit jich víc, těch sto je pořád strašně málo.

Jaký byl klíč k výběru?

V zadání bylo, že splníme ta nejoriginálnější přání, byť je to jistě subjektivní. Nejdůležitějším kritériem bylo, když ten pisatel nechtěl splnit přání sobě, ale chtěl jím obdarovat někoho jiného. Ale byla tam i netradiční přání. Jedna paní třeba chtěla nechat vyrobit cedulku na dům spjatý s nejslavnějším Čechem, Járou Cimrmanem. Samozřejmě jsme museli prověřit, že s tím souhlasí jeho tvůrci, což se povedlo.

Co dalšího jste v rámci projektu lidem splnili?

Pomohli jsme několika hospicům, handicapovanému chlapečkovi jsme koupili optická vlákna, několik lidí si přálo pomoci Klokánkům, což jsou zařízení pro děti v nouzi, tam jsme toho dávali víc po celé republice.

Tolik lidí vzpomnělo na Klokánky?

Ano. Psali nám, že mají v okolí bydliště Klokánek, mají s ním tu nejlepší zkušenost a chtěli by jim přispět.

Jaké byly reakce obdarovaných?

Já osobně viděl reakce tří z nich. Samozřejmě byli potěšení a překvapení. Byl to malý chlapec, kterému jsme pořizovali vláčkodráhu, pak slečna, která si přála pro svou klisnu udělat speciální vyšetření, a pak jsme tam měli benecykl, což je vozík za kolo. Bylo to pro handicapované dítě a přála si to jeho babička, která se něj stará, aby s ní mohl jezdit do přírody na kole.

Budete před Vánocemi organizovat zase něco podobného?

Chceme jít ještě dál. Spojili jsme se se spoustou neziskových organizací a chceme je propojit s lidmi, kteří chtějí někoho obdarovat a nevědí koho. Třeba právě s Klokánky máme skvělou zkušenost a spousta lidí by jim určitě chtěla přispět, tak to pomůžeme zorganizovat

Co si lidé přáli?

Optická vlákna

Maminka si přála optická světelná vlákna pro syna Vojtíška, který je nemobilní a zná je jenom z lázní. Instalace optických světelných vláken v pokoji pomáhají Vojtíškovi posílit jeho smyslové vnímání.

Benecykl

Babička si přála sportovní kočárek Benecykl pro svého postiženého vnuka Kubíčka. S pomocí sportovního kočárku Benecykl se může Kubíček vydávat se svou aktivní rodinou na cyklistické výlety. Navíc na kolo nasedla i jeho babička.

Rybářské vybavení

Manžel paní Barbory všechny volné chvíle tráví na stavbě jejich rodinného domku. Času na odpočinek tak moc nemá. Protože je vášnivý rybář, přála si pro něj pořádné rybářské vybavení, se kterým si užije svůj čas na rybách.

Podpora pro psí útulek

Paní Jana si přála peníze na rekonstrukci psího útulku OZ Dog Azyl. V útulku to uvítali.

Pomoc lidem bez domova

Někdy je nejhřejivějším přáním, když můžete zahřát někoho jiného. Slečny Sandra a Noémi si proto přály pomoci organizaci Vagus, která dlouhodobě pečuje o lidi bez domova.

Altánek

Paní Petra si přála, aby její 70letá nastávající tchyně mohla trávit čas s vnoučkem na zahrádce. Proto jí udělal radost altánek, ve kterém by se i venku mohla pohybovat jako doma.