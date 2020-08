Najít tašku, kam se to všechno vejde není těžké, horší to je ve chvíli, kdy vám záleží i na životním prostředí. V takovou chvíli se výběr zužuje. Už jste slyšeli o módních doplňcích z korku?

Ne, nemluvíme o pantoflích. Řeč je o kabelkách, batůžcích, peněženkách a náramcích z korku pro dámy, motýlcích, taškách, peněženkách a manžetových knoflíčcích pro pány. To všechno se dneska vyrábí z korku, s minimálním dopadem na přírodu.

Když se řekne korek

Korek je přírodní materiál, který se získá z kůry korkového dubu, jenž roste hlavně v Portugalsku. Jde o strom, který může vyrůst až do výšky 20 metrů a dožít se téměř dvou století. Každý z nás si hned vybaví korkové pantofle, zátky na víno, podtácky, možná i korkovou podlahu.

Víte, že právě z Portugalska pochází skoro 50 % celosvětové produkce korku?

Kůra se pro výrobu módních korkových doplňků sloupává ze stromu každých devět let. První sklizeň proběhne 25 let od zasazení, pak se opakuje v pravidelných, devět let dlouhých, intervalech. Přesně tak starý korek je totiž ohebný, stlačitelný, lehký a odolá působení kapalin i plynů.

Opravdu existují módní doplňky z korku? A nedrolí se?

Přesně to je otázka, která napadne každého, když poprvé slyší třeba o korkové kabelce. Dobře totiž známe zátky na víno, které se občas drolí. Bát se ale nemusíte, doplňky se totiž vyrábějí z měkkého, pružného a jemného materiálu.

Proč si vybrat zrovna doplňky z korku?

Kromě toho, že jsou krásné na pohled a jemné na dotek? Potěší vás i další jejich vlastnosti.

Vyrábí se v souladu s přírodou.

Jde o přírodní materiál, takže každý kousek je originál. Nikdo nebude mít stejný batůžek z korku nebo manžetové knoflíčky jako vy.

Jsou voděodolné

Hodně toho vydrží, nepřijdou si na ně ani oděrky.

Na sluníčku nevyblednou, jsou nehořlavé.

Víte, že náročná není ani péče o produkty vyrobené z kroku? Stačí je omýt vlhkým hadříkem s trochou mýdla. Korek je voděodolný, nemusíte se tak bát, že byste tašku, batoh, crossbody z korku poškodili.

Jaké doplňky se z korku vyrábí?

Výběr je široký, výrobci myslí jak na ženy, tak na muže. Dámy jistě potěší krásná a originální kabelka, crossbody, batůžek nebo psaníčko z korku. Můžete je sladit i s náramkem a náhrdelníkem, rovněž z korku.

Náš tip: Z korku se vyrábí i peněženky a kosmetické taštičky.

Pány zase potěší krásná a praktická brašna na notebook, pánská korková peněženka, opasek nebo manžetové knoflíčky v mnoha barvách.