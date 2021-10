Už jen dva dny! Nenechte si ujít špičkové audioknihy se slevou až 89 %

Nabídka audioknih, které budou v rámci narozeninové akce k dostání za výhodnou cenu, zahrnuje snad všechny myslitelné žánry. Objevíte tu napínavé detektivky, romantické příběhy, historická díla a biografie, ale také komedie s vytříbeným humorem nebo audioknihy zaměřené na osobní rozvoj.

Foto: Audioteka CZ

Narozeninové až 89% slevy se vztahují také na audioknihy v superprodukčním zpracování. Všechny mají na míru šitý zvukový plán s originálními zvukovými efekty a autentickou hudbou, které podtrhují herecké výkony předních českých a slovenských interpretů.

Velmi zdařilou ukázkou tohoto přístupu je Úča musí pryč Lutze Hübnera podle úspěšné inscenace Divadla Verze. Děj se odehrává na rodičovské schůzce, kde vřou emoce kvůli rapidnímu zhoršení prospěchu, navíc v době, kdy žáky čekají přestupové zkoušky na gymnázia. A viníkem je samozřejmě třídní učitelka, kterou je třeba ihned odvolat! V hlavních rolích září Petra Špalková, David Prachař, Linda Rybová a další výteční herci.

Foto: Audioteka CZ

V katalogu najdete mnoho dalších lákadel. Vybrali jsme pro vás tři tipy, které dlouhodobě vedou u posluchačů Audioteky.

Walter Isaacson: Einstein – jeho život a vesmír

Audiokniha podle proslulého bestselleru, který poprvé zpracovává Einsteinův život v celé jeho šíři. Walter Isaacson tu pracuje s více než 3000 stran nových dokumentů, především Einsteinových dopisů jeho první a druhé ženě a jeho dětem, které exkluzivně poskytla Hebrejská univerzita v Jeruzalémě. Můžete se tak ponořit do vyprávění o všech etapách života tohoto génia, seznámit se s jeho nekonformními rysy, vztahem k filozofii a náboženství, ale i jeho niternými problémy. V interpretaci Vladislava Beneše.

Foto: Audioteka CZ

Jožo Nižnánsky: Čachtická paní

Příběh Alžběty Báthoryové v historickém díle Čachtická paní se odehrává na rozhraní 16. a 17. století a vychází ze skutečných událostí. Děj obohacený zajímavými dobovými fakty je především napínavým, až detektivním vyprávěním o ženě, která si chtěla za každou cenu uchovat své mládí a krásu. Tato touha byla příčinou zmaření životů mnoha nevinných mladých dívek. Vypráví Simona Postlerová.

Foto: Audioteka CZ

Tuutikki Tolonen: Strašidelná chůva

Když maminka vyhraje v loterii dvoutýdenní zájezd na zotavenou do Laponska a organizátor slíbí i chůvu, která se po tu dobu postará o děti, zdá se to být všechno ideální. Ale co když se místo dobrosrdečné tetky s květovaným kloboukem a barevným deštníkem objeví ve dveřích bubák? Chlupaté, trošku špinavé a po zetlelém listí vonící strašidlo, co sice nejí maso – čili zřejmě tedy ani děti – ale jinak je na první pohled doopravdy docela děsivé? To se dozvíte v přednesu Báry Štěpánové.

Foto: Audioteka CZ

Narozeninová akce potrvá jen do 21. října 2021. Ceny u všech titulů na www.audioteka.cz jsou upraveny přímo na stránkách. Jednoduše je tak jen vložíte do košíku, aniž byste k nákupu potřebovali slevový kód. V aplikaci Audioteka pak můžete audioknihy přehrávat a díky podpoře Apple Car Play a Android Auto z nich budete mít báječného společníka i na cestách.

Více na www.audioteka.cz.