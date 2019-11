Uvažujete nad dietou, a nevíte, kterou zvolit?

Ketogenní dieta, středomořská, paleo, krabičková dieta či dělená strava. Na výběr jich máme tolik, že se v tom všem občas ztrácíme a neumíme si vybrat tu správnou pro naše tělo. Proto je vždy dobrým řešením nejprve absolvovat vstupní prohlídku u výživového poradce, kde vám provedou krevní testy.

Podle Národního centra zdravotních informací, které sleduje obezitu u dětí a mladistvých, mělo v roce 2018 zvýšenou hodnotu BMI až 14 550 chlapců a

13 103 dívek ve věku od 6 do 18 let. Tato čísla hovoří sama za sebe. Je třeba se zamyslet nad správnou dietou včas. Ne až tehdy, když se ve vyšším věku ke kilogramům navíc přidají i různá civilizační onemocnění.

S hubnutím, ať už jde o to ze zdravotních nebo estetických důvodů, se nedá začít jen tak bez přípravy a informací. Každý by měl nejprve poznat svůj organismus, vědět, co mu škodí a co zvládne.

Pro jaké diety se lidé najčastěji rozhodují?

Lidé si nejčastěji vybírají cenově a lehce dostupné diety bez výživového poradenství. Často ani nevědí, jak dané hubnutí nebo produkty fungují a zda jsou pro ně vůbec vhodné. I proto je podle odborné garantky rekvalifikace výživových poradců pro redukční a výživové programy NUTRI FOOD PLAN důležitý individuální přístup a vědomosti nutričního konzultanta nejen z oblasti výživy, ale také z fyziologie člověka a prevence. Výživoví poradci NUTRI FOOD PLAN se snaží o prevenci a pomoc při léčbě civilizačních onemocnění, vznikajících v důsledku nadváhy a obezity. Spolupracují s lékaři, účastní se lékarských kongresů a konferencí.

Proč je důležité, abychom při hubnutí byli pod dohledem odborníka?

Při redukci hmotnosti je velmi podstatný výběr redukčního programu s přihlédnutím na zdravotní stav. Významnou úlohu hraje i nutriční vyváženost. Pokud chybí některé živiny, vitamíny, minerální látky, může dojít k poškožení zdraví. „Prvními příznaky je například lámání nehtů, časté onemocnění a snížení imunity, chudokrevnost u žen. Brzy se mohou objevit dlouhodobé těžké formy systémových onemocnění. Proto není dobré si dietu jen tak „naordinovať“ podle sebe. Redukci váhy by měli vést lékáři nebo nutriční konzultanti,“ vysvětluje Iveta Nemcová.

Ketogenní nebo nízkosacharidová dieta – proč právě ona?

V poslední době přibývají kvalitně zdokumentované lékařské studie o nízkosacharidových dietách. Potvrzují fakt, že jsou při spalování tělesného tuku úspěšnější jako diety redukující i příjem bílkovin a tuků. Oceníte fakt, že vás nezaskočí „vlčí“ hlad, ani nepřijdete o svaly. Kromě toho, vznikající ketolátky dodávají dvakrát více energie než sacharidy. Hlavně ale rychle a lehce zhubnete. Metabolismus se při takovýchto redukčních programech nezpomalí, ale naopak zrychlí.

Ketóza pomůže při hubnutí i nemocech

Princip je založený na výrazném omezení příjmu sacharidů ze stravy při současném dostatečném příjmu bílkovin a tuků. Organismus dostane impuls k postupnému odčerpávání sacharidových zásob (na cca 3-4 dni), uložených jako glykogen v játrech a svalech. Uvolňuje se uložený tuk cestou ketolátek. Ty tělo využívá jako hlavní zdroj energie, takže hubnete.

Ketóza je účinná i při léčbě epilepsie, kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky 2. typu či gynekologických problémů. Eliminují se záněty a udržuje přiměřená hladina inzulínu.

Jak často a co jíst během diety?

Nedá se všeobecně určit, kolikrát by se měl člověk za den stravovat. Důležité je složení stravy a příjem potravy v pravidelných časových intervalech. Bílkoviny by měly tvorřit přibližně 15 až 20 procent stravy, hlavně v popoledních hodinách. Tuky zkuste omezit na méně než polovinu denního příjmu a cholesterol na 300 mg. Můžete se více zaměřit na zdravé tuky v rybách, olivovém oleji či ořechách. Zbývající část stravy, okolo 50 procent, tvoří sacharidy (komplexní + vláknina). V případe redukce musí jejich možnoství tvořit nejmenší podíl.

Které potraviny zařadit do diety a které raději ne?

Potraviny, které jsou bohatým zdrojem „rychlých“ sacharidů (pečivo, těstoviny, obilniny, ovoce), by neměly být součástí jídelníčku po poledni a večer. Výjimku může tvořit svačina před tréninkem. Dobrou alternativou jsou nízkosacharidové a nízkoenergetické NutriFood tyčinky. Zelenina by měla být součástí jídelníčku denně, nejlépe vícekrát (cca 500 až 600 g). Bílkoviny se doporučuje zařazovat do každého jídla, v případě svačin v menším množství (pár lžic jogurtu nebo kousek nízkotučného sýra). Tuky jsou důležité pro správný metabolismus vitamínů (A, D, E, K) a minerálních látek. Margarínům je třeba se vyhýbat.