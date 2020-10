Úspěch v době koronakrize. Přišel s dezerty plnými vitamínů

Profese pod největším tlakem se kvalitou jídla odbývaly. Kdo byl naopak bez práce, daleko častěji sáhl po sladkém a po nezdravých jídlech, aby zahnal stres. Brněnská firma KetoFit, známá svými super–proteinovými jídly, to vzala jako výzvu. Podařilo se jí spojit požitek z jídla se skvělou výživovou hodnotou.

Historie firmy: Začalo to před 15 lety

Firmu na vývoj a výrobu zvláštní výživy založil Filip Degl během studií před 15 lety v přízemí rodinného domu matky. Od ní si tehdy vypůjčil první peníze 40 000 Kč a prvních 5 let vše vlastnoručně vyráběl B2C v Jihlavě, a pak v Brně. V té době mohl zaměstnat první pomocníky, v dalších letech i první zaměstnance. Dnes má výrobní halu, vyrábí stále v Brně, ale na moderních technologiích, i když zakázková výroba B2C je stále ručně. Jména zákazníků z prvních 5-ti let si stále pamatuje, ale s omluvou dodává, že nové si nepamatuje. Je jich bezmála 100 tisíc. Před sedmi lety se aktivita vývoje a výroby rozšířila o projekt KetoFit zaměřený proti obezitě.

Výzva na jaře 2020: Musí dezert škodit?

Pandemie na jaře roku 2020 vtrhla jako velká voda. Zatímco řada firem mohla zavřít, nebo jen s napětím sledovat průběh karantény, v KetoFit se rozjel vývoj. A i přes ztížené podmínky výroba dávala práci dvěma směnám. „Vyvinuli jsme lahodnou palačinku bez cukru, která obsahuje 50 % bílkovin. To je víc, než má řízek. A k ní jsme potřebovali přírodní 100% džemy bez cukru,“ vysvětluje Filip Degl, zakladatel a vizionář KetoFit.

„Jde nám o synergii. Z výživového hlediska je lepší namazat džemem bílkovinu než moučník. Výhodou bílkovin je, že přispívají ke správné obranyschopnosti organismu. Druhou výhodou, že sytí na mnohem déle než mouka. Ovoce je v lidské stravě přirozené a zdravé, ale my jsme dokázali vynechat přidaný cukr i konzervanty, které obranyschopnosti právě nepřidají. V kombinaci s džemy je to proteino-vitamínová bomba, kterou si můžu dát denně bez strachu o svoji váhu.“

Vývoj 100% džemů KetoFit, které budou zdravé

Ovoce povzbuzuje vitalitu a zlepšuje náladu, protože podporuje tvorbu serotoninu a dopaminu. Ale množství cukru v džemech je obvykle tak vysoké, že tyto plusy smazává. Výrobci konvenčních džemů kvalitu ovoce standardizují konzervanty, aromaty a stabilizátory barev. KetoFit se místo toho potřeboval zaměřit hlavně na výběrové vstupní suroviny. Třeba u jahod to znamená zralé plody bez hnilobných kazů či zárodků plísní.

Vyladit recepturu džemů bylo velmi náročné. Nejtěžší se ukázalo zajistit kvalitní a vyzrálé plody jahod, borůvek, malin a manga. Ovoce, které nebude potřebovat konzervanty. „Většina ovoce se dnes pěstuje zrychleně v hydroponii (růst mimo půdu). My používáme plody pěstované postaru – v hlíně. Výsledek stojí za to. Chuť pravého, nedoslazovaného ovoce pro děti i pro nesportovce. Aby takoví spotřebitelé nemuseli následně shazovat nadváhu. To byl náš cíl! Museli jsme nakonec navýšit sklady, abychom zvládli zásobovat celou ČR,“ pochvaluje úspěch inovace Filip Degl.

Zvládneme i další vlnu

„Vzhledem k zájmu během první vlny koronakrize jsme připraveni, kdyby přišla i vlna druhá. Zvládneme zásobovat desetitisíce lidí kvalitními dezerty. A v případě, že by došly, tak alternativně trvanlivými jídly, jako jsou vitamíny napěchovaná proteinová smoothie,“ uzavírá Filip Degl.

Připraví supermarkety o zákazníky?

Zájem o vysokoproteinová jídla stále roste i během krize. Lidé zkrátka chtějí žít zdravě a cítit se fit. Zároveň jsou ale hodně vytížení a nejsou většinou ochotni lepšímu jídelníčku obětovat mnoho. Přesně pro ně by mohl být KetoFit řešením. A tak se nabízí otázka. Mohou tyto chytré potraviny postupně vytlačit historicky zažité jídlo, nebo dokonce oslabit pozici supermarketových řetězců?

„Myslím, že tady vždycky bude část populace, která z nějakého důvodu neřeší kvalitu a složení jídla. Bude se ale postupně zmenšovat, jak ukazuje trend. Stále více lidí se orientuje na své zdraví a chápe, že jídelníček je základ, na kterém je teprve možné stavět. Když se mohou cítit lépe, vypadat mladší a být fit, proč by to neudělali? Navíc letošní pandemie nám připomněla důležitost naší imunity. K ohrožení klasického sortimentu v supermarketech ale jistě nedojde :).“

S palačinkami a džemem i krize chutná lépe

Džemy k palačinkám neodmyslitelně patří, takže PalaČinka od KetoFit a k ní 100% džem bez přidaného cukru je skvělá volba. Věřím, že se s nimi budeme setkávat stále častěji nejen u dětí, ale i u dospělých.

Co vy, také už myslíte na své zdraví? Vybíráte si dezerty a jídla bez cukrů, konzervantů a chemie?