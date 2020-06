Usmívejte se: zářivý úsměv má velkou sílu, získává přátele

Jste už jen na pouhé jedno kliknutí vzdálení od zářivě bílého úsměvu. Zapojte se do bělící kampaně také a získejte zářivý úsměv.

Všimli jste si, že lidé, kteří se usmívají, mají více přátel, jsou v kolektivu oblíbenější, snáze dosahují vytyčených cílů, celkově jsou v životě úspěšnější? Často se dostanou tam, kam chtějí, a přitom nemusí být vždy hezčí, lepší nebo chytřejší než ti, co se považují za méně úspěšné a svých cílů dosahují obtížněji. V čem tedy tkví to tajemství úspěchu? Jedním z faktorů je široký, zářivý ÚSMĚV.

Před bělením a po 10 dnech bělení 6% peroxidem Opalescence Go.

Hodně lidí má za to, že zářivý úsměv je pouze výsadou hvězd filmového plátna, které mají nádherné, perličkově bílé zuby. Většinu z nás přece příroda tak pěkným chrupem neobdařila, a tak je raději schováváme a úsměvem šetříme.

Tmavší barva zubů je nám dána částečně geneticky, částečně ji získáváme životním stylem, částečně věkem. Roli také hrají onemocnění, užívané léky (v současnosti i minulosti – např. tetracyklinová antibiotika), kouření a ústní hygiena.

Je-li barva zubů to jediné, co nám brání se více usmívat, dá se tento problém poměrně snadno vyřešit bělením zubů.

Objednání bělení přes internet a použití se zdá tak jednoduché, že přece nemůžeme nic zkazit… Nebo ano? Nabídka bělicích produktů je široká, avšak ne všechny jsou spolehlivé a účinné. Co můžeme udělat pro to, abychom byli spokojení, vybělené zuby si uchovaly světlý odstín co nejdéle a nepoškodili jsme si zuby nebo měkké tkáně v ústech?

Dostupné přípravky obsahují různé aktivní bělicí složky. Při internetovém prodeji chybí zpravidla dostatek informací o produktu, poučení, správné návody k použití a lékařská kontrola. Bohužel nejsou výjimkou i zcela mylné informace. Často jsou deklarovány jako bělicí složky komponenty s vysokou abrazivností (hrubostí zrn) nebo s obsahem kyselin, které mohou poškodit sklovinu zubů.

V současnosti je nejúčinnější a nejrozšířenější bělicí složkou pro bělení zubů peroxid vodíku a jeho sloučeniny – nejčastěji karbamid peroxidu vodíku. Jsou prověřené několika desetiletími používání a mají poměrně dobře předvídatelné výsledky. Jsou relativně bezpečné: při správné koncentraci a správném použití samotný peroxid vodíku nepředstavuje riziko poškození skloviny nebo dřeňové dutiny zubů.

Při bělení peroxidem vodíku nebo jeho sloučeninami dochází díky chemické reakci k přeměně pigmentů způsobujících tmavý odstín zubů nejen na povrchu zubu ve sklovině, ale také pod sklovinou v dentinu (hlubší vrstvy zubu). Pokud se bělení provede správně, vybere se spolehlivý bělicí přípravek a zuby se vybělí na maximum, vybělený odstín vydrží i několik let bez nutnosti proceduru opakovat (podle typu bělicího přípravku v průměru 2 roky, ale např. u Opalescence PF/ GO až 5 let).

Aby byl peroxidový bělicí přípravek účinný, musí mít dostatečnou koncentraci (obsah) aktivní bělicí složky, musíme jej nanést na zuby v dostatečném množství a musí se mu dát dostatečný čas k tomu, aby mohl působit. Proto bychom se vždy měli řídit návodem výrobce, u různých výrobců se liší zejména doba, po kterou máme mít nosič s bělicím gelem na zubech.

Jiné deklarované bělicí složky (např. enzymy, modré barvivo Blue-Covarin, chlorofyl, soda bicarbona aj.) buď pouze očistí povrch zubů (plak), nebo mohou být dokonce příčinou demineralizace skloviny (kyseliny).

Pokud chceme zuby bělit spolehlivě, bezpečně, s minimálním rizikem a dlouhodobými výsledky, měli bychom se VŽDY svěřit do rukou stomatologa nebo dentální hygienistky.

Ošetřující zubař nebo dentální hygienistka pomohou vybrat bělicí přípravek „na míru“ podle stavu chrupu, životního stylu a finančních možností.

Provedou instruktáž ohledně použití a první aplikaci provedou v ordinaci. I když pak pokračujeme v bělení doma podle dohodnutého plánu, jsme pod vzdáleným dohledem. Oni také posoudí, jestli jsme dosáhli maximálního možného zesvětlení zubů. Maximální možná míra zesvětlení je u každého člověka individuální.

Z jakých bělicích produktů si můžeme vybírat?

V ordinacích stomatologů nebo dentálních hygienistek nám bude většinou nabídnuto tzv. peroxidové domácí bělení. To je bělení na bázi peroxidu vodíku s obsahem max. 6 % peroxidu vodíku nebo karbamidu peroxidu vodíku (max. 16 % karbamidu peroxidu vodíku). Přestože obsah aktivní bělicí látky je u různých výrobců téměř totožný (je dán platnými zákony), bělicí gely totožné nejsou.

Liší se :

obsahem vody : čím vyšší obsah vody, tím nižší možná citlivost při bělení a menší rozdíl mezi okamžitým výsledkem po ukončení bělení a po ustálení odstínu (po cca 2 týdnech od ukončení bělení).

: čím vyšší obsah vody, tím nižší možná citlivost při bělení a menší rozdíl mezi okamžitým výsledkem po ukončení bělení a po ustálení odstínu (po cca 2 týdnech od ukončení bělení). kyselostí - pH : bělicí přípravek šetrný k zubům by měl mít pH neutrální (cca 6,9), jinak hrozí demineralizace skloviny a vyšší riziko vzniku zubního kazu.

: bělicí přípravek šetrný k zubům by měl mít pH neutrální (cca 6,9), jinak hrozí demineralizace skloviny a vyšší riziko vzniku zubního kazu. komponenty pro snížení citlivosti v průběhu a po bělení : u některých bělicích gelů chybí úplně, některé gely mají 1 složku, některé 2. Od toho se odvíjí účinek působení.

: u některých bělicích gelů chybí úplně, některé gely mají 1 složku, některé 2. Od toho se odvíjí účinek působení. dobou nošení (1 aplikace) : při stejném obsahu aktivní bělicí látky se doba 1 aplikace liší, bývá od několika minut do několika hodin (má-li bělicí gel metodu postupného uvolňování aktivní bělicí složky, což přináší dlouhodobou výdrž vyběleného odstínu). Je nutné dodržet dobu 1 aplikace dle návodu výrobce, jinak výsledky bělení nemusí splnit očekávání.

: při stejném obsahu aktivní bělicí látky se doba 1 aplikace liší, bývá od několika minut do několika hodin (má-li bělicí gel metodu postupného uvolňování aktivní bělicí složky, což přináší dlouhodobou výdrž vyběleného odstínu). Je nutné dodržet dobu 1 aplikace dle návodu výrobce, jinak výsledky bělení nemusí splnit očekávání. lepkavostí, hustotou : gel by neměl vytékat z bělicích nosičů.

: gel by neměl vytékat z bělicích nosičů. trvanlivostí vyběleného odstínu: literatura udává, že v průměru by měl vybělený odstín vydržet cca 2 roky, u bělicích gelů Opalescence PF se průměrná výdrž udává cca 5 let.

Můžeme si vybrat mezi bělením do individuálních nosičů zhotovených na míru, plněných ze stříkaček, nebo univerzální nosiče již předplněné bělicím gelem (Opalescence GO). Tyto předplněné nosiče v poslední době získávají na oblibě, protože jsou okamžitě k použití, pouze vytáhneme z blistru, nasadíme na čelist a bělíme 90 minut 1x za den.

U individuálních nosičů se můžeme se rozhodnout pro bělení přes den nebo přes noc (liší se obsahem peroxidu vodíku a časem, po který budeme mít bělicí nosič nasazený). Budeme bělit v průměru 10-14 dnů, každý den / noc 1 aplikace. Po instruktáži v ordinaci pokračujeme v bělení sami doma dle dohodnutého léčebného plánu.

Budeme-li mít těžší formu zabarvení zubů v důsledku nemoci, úrazu nebo léčby, může nám stomatolog nabídnout tzv. ordinační bělení. To se pak provádí v ordinaci, lze použít bělicí přípravek o vyšší koncentraci peroxidu vodíku k nastartování bělení. Po ošetření v ordinaci pokračujeme doma klasickým domácím bělením dle plánu ošetření, na kterém jsme se dohodli s ošetřujícím stomatologem. Takovým bělením lze dosáhnout výborných výsledků i u velmi problematického zabarvení zubů (jako např. tetracyklinové zuby, zabarvení zubů v důsledku jaterních chorob, vývojových vad aj.). Bělením se rovněž dají ošetřit tmavé „mrtvé“ zuby.

V průběhu bělení zubů se může objevit jejich citlivost. Tento jev je přechodný a po ukončení bělení zmizí, ale dokáže nám ho znepříjemnit. Přestože bělicí gely většinou obsahují nějakou složku k potlačení nebo snížení citlivosti, stomatolog nám může nabídnout další přípravky, které citlivost při bělení zubů snižují (např. fluoridové gely, gel s dusičnanem draselným aj.). Stomatolog taktéž může před bělením ošetřit citlivé zubní krčky.

Bělicí gely je vhodné doplnit bělicími zubními pastami, tyto však většinou neobsahují aktivní bělicí složku (peroxid), jejich účinek bývá čistící (mají větší schopnost odstraňovat plak, nečistoty a zbytky jídla ze zubů) a preventivní (ochrana proti zubnímu kazu). Je opět dobré podívat se na složení, doporučenou dobu používání a abrazivitu, abychom se vyhnuli případnému poškození skloviny nebo podráždění měkkých tkání v ústech. Bělicí zubní pasty bývají mnohdy jediným řešením pro ty, kteří nemohou bělit peroxidovým bělením: mladiství do 18 let (ze zákona) a těhotné/ kojící ženy.

U bělicích zubních past bychom měli pečlivě číst návody k použití a vybírat pokud možno zubní pasty k dlouhodobému dennímu použití s nízkou abrazivitou, abychom si nepoškodili sklovinu zubů. Mezi tzv. bělicími zubními pastami jsou i takové, které může používat celá rodina včetně dětí (např. Zubní pasta Opalescence Klasik).

Máme-li citlivé zuby a chceme bělit, můžeme asi 2 týdny před začátkem bělení začít používat některou ze zubních past pro snížení citlivosti (např. zubní pasta Opalescence Sensitivity Relief). Tuto zubní pastu můžeme použít před bělením, v průběhu bělení i po něm.

Bělení zubů je neinvazivní metoda ošetření: při správném výběru bělicího gelu a správném použití je to nejšetrnější způsob změny odstínu zubů. Díky variabilitě produktů je cenově dostupné pro většinu populace. Nebojme se bělení zubů - s vybělenými zuby se můžeme usmívat doširoka.

