Únavu nahradil příval energie. Stačilo shodit 40 kilo

Temperamentní rodačka z jižní Moravy, která měla s kilogramy navíc problémy už od dětství, se po řadě neúspěšných diet dostala až na váhu 118 kilogramů. Dnes, osm měsíců po bariatrické operaci – plikaci žaludku a s ní spojené změně životosprávy jí ručička na váze ukazuje 78 kilogramů. „Do mé vysněné váhy mi chybí už jen asi tři kila,“ pochvaluje si Martina.

S narůstajícím počtem obézních lidí roste i počet těch, kteří se již nechtějí točit v bludném kruhu jojo efektu po „zaručených“ dietách a vyhledávají odborníky, kteří jim pomohou zbavit se nadbytečných kilogramů jednou provždy. Takové našla Martina v pražské OB klinice, která se zaměřuje na léčbu obezity a přidružených metabolických onemocnění a svým pacientům nabízí nejen komplexní léčbu, ale i následnou péči.

„Pobyt na klinice byl pro mě jako dovolená all inclusive,“ vzpomíná. „Všichni byli hrozně milí. Měla jsem i možnost pobavit se s ostatními pacientkami, které podstoupily stejnou operaci, což bylo skvělé, protože jsem s nimi mohla probrat své pocity a věděla jsem, že v tom nejsem sama. Dlouho jsem tam nepobyla, za tři dny mě pustili domů,“ popisuje.

Zabalený se dá zas rozbalit

Plikace žaludku je bariatrická operace, která se provádí laparoskopicky, tedy pomocí pěti malých vpichů v oblasti břicha v celkové anestezii. Trvá hodinu až dvě a žaludek se během ní zavine jako palačinka a připevní, čímž se sníží jeho objem. Orgán však zůstane zachován, takže je možné jej kdykoli vrátit zpět do původní podoby.

„Rekonvalescence u mě trvala zhruba měsíc. Striktně jsem dodržovala všechna nařízení lékařů a hodně jsem odpočívala. Asi nejtěžší pro mě bylo vyrovnat se s intenzivní únavou, kterou jsem pociťovala zhruba tři týdny po zákroku, ale nebylo to nic, co by se nedalo vydržet,“ vzpomíná Martina. „Žádné bolesti ani komplikace jsem neměla. Po osmi měsících už skoro ani nejsou vidět jizvy, které mi po operaci zůstaly. Co se pohybu týče, nejdřív jsem začínala s procházkami a po měsíci jsem už chodila po horách, plavala a začínala s posilováním,“ pokračuje.

Ani nový stravovací režim nebyl podle jejích slov překážkou. „Před operací jsem byla důkladně proškolena, takže jsem věděla, co mě čeká. Nakoupila jsem si spoustu 150 ml krabiček a v telefonu si nastavila upozornění, kdy mám jíst a pít,“ říká. „Pokud se objeví něco, co nevím, mohu se zeptat na další kontrole na klinice. Tu si plánuji vždy při odchodu, takže na to pak už nemusím myslet. A taky jsem pod kontrolou,“ směje se Martina.

Pětkrát denně 150 ml

Pacienti po plikaci žaludku musejí totiž dodržovat doživotně i nový stravovací režim.

„Je to jako návrat do dětství,“ vysvětluje nutriční specialista OB kliniky Filip Hes. „Prvních čtrnáct dní po operaci jen pijete, jako když jste byli kojenci. Další tři týdny máte kašovitou stravu jako batolata a po šesti týdnech přecházíte na pevnou stravu, která má však svoje pravidla,“ upozorňuje. Mezi ně patří jíst pět pravidelných porcí po třech hodinách, důsledně odměřovat porce jídla i pití, oddělovat jídlo a pití a dodržovat rozložení porcí stravy, aby vždy obsahovala dostatek bílkovin, trochu sacharidů a porci ovoce nebo zeleniny.

„Jím pětkrát denně 150 ml jídla, takže musím zařadit dostatek bílkovin, sacharidů a vlákniny,“ říká Martina. „Jím mnohem víc zeleniny a luštěnin, než jsem jedla dřív. Pořídila jsem si horkovzdušnou fritézu, ve které si připravuji své oblíbené pokrmy ve zdravější verzi, a když mě večer přepadne chuť na něco slaného, ufrituji si zeleninové chipsy nebo kuličky cizrny,“ říká s tím, že sladkosti nahradila šlehaným tvarohem s ovocem a čekankovým sirupem nebo kouskem kvalitní hořké čokolády.

A co na své proměně vítá nejvíc? „Je toho spousta. Přestaly mě bolet záda a vrátilo se mi ztracené sebevědomí. V dospívání jsem byla kvůli své postavě často terčem šikany, proto je příjemné vidět, když se za mnou dnes muži otáčejí. Je to i určitá forma zadostiučinění. A kromě toho cítím neuvěřitelný příval energie. Dříve jsem byla často unavená, ale dnes si užívám každý den naplno. Mám pocit, že mi 24 hodin nestačí,“ dodává s úsměvem.