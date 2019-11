Úklid a údržba podlahy před Vánocemi

Ať už si pořídíte do obývacího pokoje, ložnice, kuchyně či pracovny jakýkoli typ podlahy, dojdete nakonec k tomu, že bez kvalitní údržby a správných čisticích prostředků není ani častý úklid nic platný. Podlaha je sice čistá, ale pohled na ni již nepřináší radost a ten správný pocit, jako když byla podlaha nová. To platí nejen u dřevěných podlah, ale i dnes moderních z vinylu, PVC či marmolea.

Čisticí a údržbové prostředky můžeme nejjednodušeji rozdělit dle materiálu podlahy – zjednodušeně dřevo / tvrdé povrchy (laminát) / elastické podlahy (vinyl, linoleum, PVC).



Základem dobrého výsledku je kvalitní vybavení a odpovídající čisticí prostředky. Pro všechny typy podlah můžete bez obav použít mopy švédské firmy Bona, které jsou zárukou kvality a trvanlivosti. Vhodným mopem pro každodenní použití je Bona Spray Mop. Práce s ním je snadná, má otočnou hlavu, čisticí prostředek je umístěn přímo v mopu a dávkujete jej pouze stiskem ovladače v rukojeti. Bona Spray Mop je vybaven mikrovláknovou utěrkou a je dostupný včetně ekonomicky výhodných doplnitelných náplní.



Jaké použít prostředky pro čištění a údržbu

1. Dřevěné podlahy

Dřevěné podlahy vám domů přinášejí nejen kus přírody, tepla, krásného vzhledu, ale i starost o jejich povrch. U dřevěných podlah zapomeňte na čištění formou „kýbl + hadr + voda“, to je rychlá cesta do záhuby. Masivní podlaha se tímto způsobem úklidu může poškodit, nabobtnat, a dokonce i zvlnit. Rovněž běžné saponáty nepřinesou dřevu tu nejlepší péči. Výsledkem je zpravidla zašedlá, mdlá podlaha. Podle typu povrchové úpravy volte speciální čističe pro dřevěné podlahy lakované nebo olejované a pro jejich aplikaci pak použijte kvalitní mop. Ideálním čističem pro běžné čištění lakovaných podlah je například Bona čistič na parkety. Olejované podlahy nejlépe ošetříte pomocí Bona Čističe na olejované podlahy. Celkový přehled doporučených prostředků pro dřevěné podlahy naleznete na konci článku. Před každým čištěním podlahu pečlivě vyluxujte, vyhnete se tak jejímu poškození od kamínků a drobných pevných nečistot, které donesly dovnitř domu třeba děti na botách nebo vaši domácí mazlíčci na tlapkách. Pokud máte dřevěnou podlahu, nezapomeňte mazlíkům pravidelně střihat drápky, poškrábaný povrch už nezbývá než náročně opravit či renovovat. I to je samozřejmě možné a na konci článků najdete informace o speciálu o renovacích dřevěných podlah (www.renovujeme-parkety.com).

2. Laminátové podlahy, dlažba a další tvrdé povrchy

Pro laminátové podlahy, dlažbu a další tvrdé povrchy je nejvhodnějším čističem pro běžné denní čištění Bona Spray Mop pro tvrdé povrchy. Prostředky pro čištění Bona jsou dostupné jak v kartuši pro Bona Spray Mop, tak i ve výhodném balení v 2,5 litrových kanystrech, z nichž je možno čisticí prostředek snadno doplnit do nádoby Bona Spray Mopu.

3. Vinylové, PVC a další elastické podlahy

Vinylové, PVC a další elastické podlahy jsou dnes velmi populární a oblíbené. Jsou odolné a zdá se, že vydrží téměř cokoli. Není tomu tak! I tyto podlahy je vhodné čistit a udržovat prostředky, které jsou určeny speciálně pro daný materiál podlahy. Pro materiály, jako je PVC, PU, vinyl či linoleum, je nejlepší volbou buď koncentrovaný prostředek Bona Clean R50 nebo čistič 2v1 Bona Clean R60, který nejen čistí, ale poskytne podlaze i ochranný film. Profesionálního výsledku a vysoké odolnosti dosáhnete použitím politury Bona Shield R v provedení lesk či mat. Pro aplikaci produktu pro elastické podlahy je nejvhodnějším mopem Bona Premium Microfiber Floor Mop.

Certifikace GREENGUARD – chraňte své zdraví!

Čisticí prostředky jsou chemickými výrobky, a proto je třeba věnovat pozornost jak jejich zdravotní nezávadnosti, tak i dopadu na životní prostředí. Čisticí a ošetřující přípravky Bona jsou certifikované GREENGUARD GOLD. Výrobky s certifikátem GREENGUARD mají prokazatelně nízké emise chemických látek a mají pozitivní vliv na kvalitu vzduchu tam, kde jsou používány. Certifikace GREENGUARD GOLD navíc vykazuje nulové emise a je tedy nejzdravější volbou nejen pro domácnosti, ale i pro veřejné prostory, jako jsou školy nebo nemocnice.

Přehled produktů pro čištění a údržbu

1. Bona Spray Mop

Bona Spray Mop je vhodný pro všechny typy podlah pro velmi rychlé čištění a údržbu. Otočná hlava mopu usnadňuje čištění i v těžce přístupných místech. Je ergonomický, jednoduše se používá a rychle se sestaví. Předností je vysoká kvalita a výhodou dostupnost snadno doplnitelné náplně v ekonomickém balení v kanystru. Bona Spray Mop je dostupný ve výhodném setu s čističi pro různé typy podlah. Součástí dodávky je kvalitní pratelná mikrovláknová utěrka.



2. Bona Premium Microfiber Floor Mop

Bona Premium Microfiber Floor Mop je určen pro čištění a údržbu všech typů podlah. Vyniká nízkou hmotností, odolným zpracováním. Má pohodlnou rukojeť a gumové okraje pracovní části mopu chrání nábytek. Součástí je kvalitní mikrovláknová utěrka.



Prostředky na čistění dřevěných podlah

1. Bona Čistič na parkety

Bona Čistič na parkety je koncentrovaný, lehce alkalický čisticí přípravek, specifikovaný pro čištění lakovaných dřevěných, korkových, voskovaných a olejovaných podlah. Usnadňuje jak normální denní čištění, tak i čištění silně znečištěných podlah bez toho, že by byl z povrchu odstraněn buď Bona Polish nebo Bona Leštěnka na parkety.



2. Bona Čistič na olejované podlahy

Bona Čistič na olejované podlahy je snadno použitelný, bezpečný a účinný čisticí prostředek na olejované dřevěné podlahy. Čistí a zároveň nasycuje povrch podlahy pro zajištění jeho lepší ochrany.



Prostředky na čistění vinylových a PVC podlah

1. Bona Clean R50

Bona Clean R50 je vysoce koncentrovaný, lehce alkalický čisticí prostředek. Je vhodný pro běžné čištění všech elastických podlah. Bona Clean R50 je vhodný jak pro každodenní čištění, tak i pro odstranění intenzivního znečištění. Je vhodný pro použití do všech automatických čisticích systémů jako například Bona Power Scrubber.



2. Bona Clean R60

Bona Clean R60 je jemný čisticí prostředek rozpustný ve vodě, vhodný pro běžné čištění a ošetření všech elastických podlah. Produkt 2v1 – čistí a zároveň poskytuje ochranný film na povrchu. Bona Clean R60 zanechává lehce lesklý povrch a může být použit pro ošetření laku Bona Pure a jiných elastických podlah. Je vhodný pro použití do všech automatických čisticích systémů jako například Bona Power Scrubber.



3. Bona Shield R

Bona Shield R je polyuretanová údržbová politura pro všechny elastické podlahy. Vyvinutá speciálně pro renovované podlahy ošetřené lakem Bona Pure. Také je určena pro elastické podlahy, jako je linoleum a PVC.



Prostředky na čistění laminátových a tvrdých povrchů podlah

1. Bona Čistič na laminátové podlahy a dlaždice

Bona Čistič na laminátové podlahy a dlaždice je koncentrovaný, lehce alkalický čisticí přípravek, speciálně vyvinutý na tvrdé povrchy podlah. Usnadňuje jak normální denní čištění, tak i mytí silně znečištěných podlah bez toho, že by byl z povrchu odstraněn buď Bona Polish nebo Bona Leštěnka na laminátové podlahy & dlaždice.

Veškeré produkty pro kvalitní čištění podlah můžete zakoupit online na www.bonaspraymop.cz.

Pokud je vaše podlaha ve stavu, kdy potřebuje zásadnější údržbu, či dokonce renovaci, navštivte specializované webové stránky, kde získáte spoustu informací jak o renovaci dřevěných podlah a parket, tak o renovaci vinylových a PVC podlah.

Pro kvalitní, spolehlivý a dlouhodobý výborný výsledek při péči o podlahy používejte produkty značky Bona. Bona je švédská firma s více než 100 let trvající tradicí výroby nejen podlahové chemie pro domácí použití, ale především profesionální podlahářské chemie a strojů pro čištění, údržbu a renovaci podlah. Bona, to je garance kvality. Více informací naleznete na www.bona.com.