Ukážu ti, že hubnutí není věda. Sama mám dole 38 kilo

Pokud jste klikli na tento článek, možná se právě snažíte zhubnout nebo jste se o to už někdy pokoušeli. Věřte mi, že vím, jaké to je. Celý život jsem trpěla obezitou druhého stupně a po porodu mojí holčičky mi váha ukázala třímístné číslo. Chtěla jsem ve svých 28 letech žít aktivním životem, nezadýchávat se při každém pohybu a být pro dceru do budoucna příkladem. Neuslyšíte žádný zázračný recept nebo tip na koktejl, prášky, potravinu nebo dietu, po které se bez práce hubne. Jediný recept je zdravá vyvážená strava a pohyb. Což nutně neznamená, že musíte chodit do fitka nebo jíst méně jídla. Jeden trik, který mi pomohl nastartovat zdravější životní styl, vám prozradím.



Díky mikrodrinkům jsem objevila kouzlo pitného režimu

Pitný režim je základ

Říká se, že hlad je vlastně převlečená žízeň. Tělo totiž obvykle vyšle signál, že má hlad, když je dehydrované. Pokud vás přepadne touha něco sníst, sáhněte po sklenici vody. Samotná voda mi ale nikdy nechutnala a k pití jsem se musela doslova přemlouvat. Přitom kvalitní pitný režim důležitou součástí hubnutí. Asi vám nemusím říkat, kolik cukru obsahují slazené nápoje nebo sirupy. Hledala jsem způsoby, jak bych si mohla vodu ochutit. Ne vždy má člověk po ruce třeba citron a tablety z lékárny nejde pít celý den. Nakonec jsem objevila mikrodrinky waterdrop®, které úplně změnily můj pitný režim. Jsou to kapsličky, které obsahují výtažky z ovoce a také cenné vitamíny. Najednou pro mě začalo být pití vody snadné. Připravený nápoj není sladký, ale příjemně ochucený. Ráda si vybírám příchutě podle toho, co mě zrovna ten den čeká. Můžu sáhnout po variantách s přírodním kofeinem, které povzbudí, dropy s bylinkovou nebo ovocnou příchutí. Pouze na léto se vrací oblíbená příchuť VIBE, která je díky mátě a rozmarýnu příjemně osvěžující.

Nerezová lahev udrží nápoj v perfektní teplotě

Nejvíc se mi osvědčilo mít u sebe celý den lahev. Nestane se mi tak, že zapomenu pít. Kromě mikrodrinků nabízí waterdrop® také lahve z borosilikátového skla nebo dvouplášťové nerezové oceli, které fungují jako termoska. Jejich objem je ideální na jednu kapsli waterdrop. Do nabídky neustále přibývají nové designy, úplnou novinkou je limitovaná edice VIBE. Když vám drink dojde, stačí natočit vodu z kohoutku a vhodit nový drop. Ten je tak malý, že se vejde do nejmenší kabelky i jen do kapsy. Připravit si ho tak můžu při procházce s kočárkem, na nákupech nebo dovolené. Nejde jen o nápoj vhodný při dietě, waterdrop® si oblíbil můj manžel, bratr a rodiče.



Celou moji cestu hubnutím a udržováním váhy najdete na youtube kanále nebo Instagramu Anshule. Podělím se s vámi o tipy na cvičení, rady k hubnutí a oblíbené recepty. I mlsání může být zdravé a stejně jako po jednom zdravém jídle nezhubnete, po jednom nezdravém nepřiberete.