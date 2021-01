Ty nejlepší lázeňské pobyty jsou v Mariánských Lázních

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Současná opatření dovoleným moc nepřejí, stejně tak pohybu. Není tak od věci začít přemýšlet o tom, že až se situace zlepší, měli bychom našemu tělu všechno to vysedávání vynahradit. Co takhle vyrazit do jedněch z nejlepších tuzemských lázní, do Mariánek?