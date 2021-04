Trik, který vnese do vašeho domova vzdušnost a pocit čistoty

Pokud jste si někdy šili záclony, tak víte, jak je to nepříjemná práce. Stroj se trefuje do prázdných okének a správně váže nitky, jen když je perfektně seřízen. Samozřejmě dnes již řada společností nabízí možnost ušití záclon na míru, ale to je potřeba vše dokonale změřit, zohlednit zapošití okrajů a dopředu počítat s řasením. Chcete mít nové záclony opravdu bez práce? Sáhněte po již ušitých záclonách. Luxusní vzhled, nízká cena a žádná práce. Přesně to nabízí hotové ušité záclony se zatkanými okraji. Rozměry vyhovují většině běžných oken a balkónových dveří. Bílé polyesterové záclony jsou jednoduché na úpravu a na okně vypadají opravdu krásně.

Ideální rozměr pro okna v panelovém domě

Všechny záclony, které najdete v nabídce na www.decodoma.cz, mají nastavené rozměry a zakončené okraje. Pasují na běžná paneláková okna a balkónové dveře a jejich instalace je opravdu jednoduchá. Pokud byste přece jen chtěli mít jistotu, že je právě vaše okno toho „typického panelákového rozměru“, poradíme vám rychlé a jednoduché přeměření. Hotové záclony o rozměru 350 x 160 cm jsou určeny na okno, jehož šířka včetně 15 cm přesahů po obou stranách je mezi 140 – 175 cm. Ideální umístění záclonové tyče je 10 cm nad oknem.

Jednoduchá instalace s pomocí žabek

K zavěšení můžete použít klasikou záclonovou tyč s kroužky, případně kolejnicové systémy. Hotové záclony jsou určeny k zavěšení na žabky, někdy také uváděné jako skřipce. Pro pěkné a pravidelné řasení by neměly být od sebe vzdáleny více než 10 cm. Aby záclona na okně dobře vypadala, doporučuje se ji nařasit až na 2,5 násobek šířky okna.

Při výběru vzoru berte v potaz velikost místnosti, styl interiéru a míru světla v pokoji. Chcete-li mít v místnosti více světla, volte záclony vitrážové, obloukové nebo s jednodušším vzorem. V opačném případě dejte přednost záclonám s hustším dekorem. U tohoto typu platí, že čím nápadnější krajku zvolíte, tím méně ji budete řasit. Záclony s bohatou bordurou nejvíce oceníte v délce k parapetu, kde vám dekor zůstane stále na očích. Přejete si zachovat výhled z okna, ale na druhé straně potřebujete, aby okno bylo zastíněné? Volte záclonu obloukovou. Krajkové prolamování by mělo dosahovat k okennímu rámu, při tvarování do výraznějšího oblouku musí sedět boky záclony těsně pod úrovní rámu a uprostřed vytvoří tvarovaný oblouk.

Zářivě bílá rozsvítí váš domov

Údržba syntetických textilií patří jednoznačně k těm nejjednodušším. Polyesterové záclony můžete vyprat na 30 °C, kdykoli je to třeba, a během chvíle znovu pověsit na okna. Všechny záclony, které najdete na e-shopu www.decodoma.cz , se vyznačují svou výjimečnou bělostí.

Více sortimentu k nalezení ZDE >>>